See how your school did in the Fall 2020 Kindergarten Readiness Screener

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TAMPA, Fla. (WFLA) – The Florida Department of Education’s Kindergarten Readiness Screener was released, showing a year over year comparison for how ready the state’s kindergarteners were to start school.

While the state showed an improvement from 2019 to 2020, even as the COVID-19 pandemic kept people home and moved educators and students online, Florida’s students were only 57% ready for kindergarten.

Some counties in the Tampa Bay Area fared better than the state average, but others did not. No county in the WFLA coverage area had a higher percentage than 60% of students ready for kindergarten.

FLDOE shows how each school did individually. Scroll down to see how your child’s school did on their readiness tests in 2020:

CountySchool Name# of Test Takers# ready for Kindergarten% ready
CITRUSPLEASANT GROVE ELEMENTARY SCHOOL844149%
CITRUSFOREST RIDGE ELEMENTARY SCHOOL653655%
CITRUSINVERNESS PRIMARY SCHOOL624268%
CITRUSCENTRAL RIDGE ELEMENTARY SCHOOL722028%
CITRUSFLORAL CITY ELEMENTARY SCHOOL392256%
CITRUSHOMOSASSA ELEMENTARY SCHOOL461124%
CITRUSCRYSTAL RIVER PRIMARY SCHOOL633556%
CITRUSLECANTO PRIMARY SCHOOL884045%
CITRUSHERNANDO ELEMENTARY SCHOOL894045%
CITRUSCITRUS SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL794861%
CITRUSROCK CRUSHER ELEMENTARY SCHOOL805063%
(Fall 2020)
CountySchool Name# of Test Takers# ready for Kindergarten% ready
HARDEEHILLTOP ELEMENTARY SCHOOL551731%
HARDEEBOWLING GREEN ELEMENTARY SCHOOL431535%
HARDEEZOLFO SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL1003636%
HARDEEWAUCHULA ELEMENTARY SCHOOL882630%
HARDEENORTH WAUCHULA ELEMENTARY SCHOOL752331%
(Fall 2020)
CountySchool Name# of Test Takers# ready for Kindergarten% ready
HERNANDOBROOKSVILLE ELEMENTARY SCHOOL843845%
HERNANDOWESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL754459%
HERNANDOEASTSIDE ELEMENTARY SCHOOL1123733%
HERNANDOSPRING HILL ELEMENTARY SCHOOL1287256%
HERNANDOJOHN D. FLOYD ELEMENTARY SCHOOL1296450%
HERNANDOPINE GROVE ELEMENTARY SCHOOL1255342%
HERNANDODELTONA ELEMENTARY SCHOOL885563%
HERNANDOMOTON ELEMENTARY SCHOOL944346%
HERNANDOSUNCOAST ELEMENTARY SCHOOL1024948%
HERNANDOCHOCACHATTI ELEMENTARY SCHOOL1207764%
HERNANDOCHALLENGER K-8 SCHOOL OF SCIENCE AND MATH896674%
HERNANDOEXPLORER K-81516946%
HERNANDOWINDING WATERS K-81066561%
HERNANDOHERNANDO VIRTUAL INSTRUCTION361953%
(Fall 2020)
CountySchool Name# of Test Takers# ready for Kindergarten% ready
HIGHLANDSTHE KINDERGARTEN LEARNING CENTER2128942%
HIGHLANDSMEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL683247%
HIGHLANDSLAKE COUNTRY ELEMENTARY SCHOOL922224%
HIGHLANDSPARK ELEMENTARY SCHOOL552138%
HIGHLANDSAVON ELEMENTARY SCHOOL674060%
HIGHLANDSLAKE PLACID ELEMENTARY SCHOOL922224%
HIGHLANDSSUN ‘N LAKE ELEMENTARY SCHOOL732433%
HIGHLANDSHIGHLANDS VIRTUAL SCHOOL261869%
(Fall 2020)
CountySchool Name# of Test Takers# ready for Kindergarten% ready
HILLSBOROUGHWARREN HOPE DAWSON ELEMENTARY734156%
HILLSBOROUGHBELMONT ELEMENTARY SCHOOL934751%
HILLSBOROUGHFOREST HILLS ELEMENTARY SCHOOL461533%
HILLSBOROUGHSHEEHY ELEMENTARY SCHOOL331030%
HILLSBOROUGHCORR ELEMENTARY SCHOOL522956%
HILLSBOROUGHDAVIS ELEMENTARY SCHOOL501224%
HILLSBOROUGHFISHHAWK CREEK ELEMENTARY SCHOOL765167%
HILLSBOROUGHMACFARLANE PARK ELEMENTARY MAGNET SCHOOL402870%
HILLSBOROUGHCOLLINS ELEMENTARY SCHOOL1397856%
HILLSBOROUGHTURNER-BARTELS K-8 SCHOOL815568%
HILLSBOROUGHFROST ELEMENTARY SCHOOL532140%
HILLSBOROUGHDOBY ELEMENTARY SCHOOL563970%
HILLSBOROUGHALEXANDER ELEMENTARY SCHOOL581831%
HILLSBOROUGHSUMMERFIELD CROSSINGS ELEMENTARY SCHOOL875260%
HILLSBOROUGHSTOWERS ELEMENTARY SCHOOL1077570%
HILLSBOROUGHBAILEY ELEMENTARY SCHOOL833239%
HILLSBOROUGHDEER PARK ELEMENTARY SCHOOL604168%
HILLSBOROUGHHAMMOND ELEMENTARY SCHOOL664061%
HILLSBOROUGHREDDICK ELEMENTARY SCHOOL992525%
HILLSBOROUGHKIMBELL ELEMENTARY SCHOOL29931%
HILLSBOROUGHANDERSON ELEMENTARY SCHOOL442864%
HILLSBOROUGHPATRICIA SULLIVAN METROPOLITAN MINISTRIES PARTNERSHIP SCHOOL11436%
HILLSBOROUGHTHOMPSON ELEMENTARY802936%
HILLSBOROUGHLAMB ELEMENTARY512447%
HILLSBOROUGHAPOLLO BEACH ELEMENTARY SCHOOL664568%
HILLSBOROUGHBALLAST POINT ELEMENTARY SCHOOL584272%
HILLSBOROUGHBAY CREST ELEMENTARY SCHOOL501836%
HILLSBOROUGHBING ELEMENTARY SCHOOL26831%
HILLSBOROUGHALAFIA ELEMENTARY SCHOOL613862%
HILLSBOROUGHJUST ELEMENTARY SCHOOL28725%
HILLSBOROUGHBOYETTE SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL693754%
HILLSBOROUGHBEVIS ELEMENTARY SCHOOL695377%
HILLSBOROUGHBROOKER ELEMENTARY SCHOOL834858%
HILLSBOROUGHBROWARD ELEMENTARY SCHOOL431740%
HILLSBOROUGHBRYAN ELEMENTARY SCHOOL771722%
HILLSBOROUGHBRYANT ELEMENTARY SCHOOL988183%
HILLSBOROUGHBUCKHORN ELEMENTARY SCHOOL664264%
HILLSBOROUGHBURNEY ELEMENTARY SCHOOL29931%
HILLSBOROUGHDR CARTER G WOODSON K-8 SCHOOL521937%
HILLSBOROUGHCANNELLA ELEMENTARY SCHOOL471940%
HILLSBOROUGHCARROLLWOOD ELEMENTARY SCHOOL584272%
HILLSBOROUGHCHIARAMONTE ELEMENTARY SCHOOL361439%
HILLSBOROUGHCHILES ELEMENTARY SCHOOL774964%
HILLSBOROUGHCITRUS PARK ELEMENTARY SCHOOL765066%
HILLSBOROUGHCIMINO ELEMENTARY SCHOOL855261%
HILLSBOROUGHCLAIR-MEL ELEMENTARY SCHOOL501632%
HILLSBOROUGHCLARK ELEMENTARY SCHOOL946872%
HILLSBOROUGHCLAYWELL ELEMENTARY SCHOOL845060%
HILLSBOROUGHCLEVELAND ELEMENTARY SCHOOL261246%
HILLSBOROUGHCOLSON ELEMENTARY SCHOOL553258%
HILLSBOROUGHLOCKHART ELEMENTARY MAGNET SCHOOL531426%
HILLSBOROUGHCORK ELEMENTARY SCHOOL863945%
HILLSBOROUGHCRESTWOOD ELEMENTARY SCHOOL641930%
HILLSBOROUGHCYPRESS CREEK ELEMENTARY SCHOOL491735%
HILLSBOROUGHDESOTO ELEMENTARY SCHOOL29931%
HILLSBOROUGHDICKENSON ELEMENTARY SCHOOL502346%
HILLSBOROUGHDOVER ELEMENTARY912022%
HILLSBOROUGHDUNBAR ELEMENTARY MAGNET SCHOOL241146%
HILLSBOROUGHEDISON ELEMENTARY SCHOOL33515%
HILLSBOROUGHEGYPT LAKE ELEMENTARY SCHOOL532343%
HILLSBOROUGHESSRIG ELEMENTARY SCHOOL532547%
HILLSBOROUGHFOLSOM ELEMENTARY SCHOOL411332%
HILLSBOROUGHFOSTER ELEMENTARY SCHOOL461328%
HILLSBOROUGHGIBSONTON ELEMENTARY SCHOOL28932%
HILLSBOROUGHGORRIE ELEMENTARY SCHOOL342676%
HILLSBOROUGHGRAHAM ELEMENTARY SCHOOL291034%
HILLSBOROUGHBELLAMY ELEMENTARY SCHOOL492041%
HILLSBOROUGHHERITAGE ELEMENTARY SCHOOL241250%
HILLSBOROUGHHUNTER’S GREEN ELEMENTARY SCHOOL553869%
HILLSBOROUGHIPPOLITO ELEMENTARY SCHOOL552138%
HILLSBOROUGHJACKSON ELEMENTARY SCHOOL481735%
HILLSBOROUGHKINGSWOOD ELEMENTARY SCHOOL371746%
HILLSBOROUGHKNIGHTS ELEMENTARY SCHOOL642438%
HILLSBOROUGHLAKE MAGDALENE ELEMENTARY SCHOOL834554%
HILLSBOROUGHLANIER ELEMENTARY SCHOOL482450%
HILLSBOROUGHTAMPA HEIGHTS ELEMENTARY MAGNET372259%
HILLSBOROUGHLIMONA ELEMENTARY SCHOOL755067%
HILLSBOROUGHLINCOLN ELEMENTARY MAGNET SCHOOL825466%
HILLSBOROUGHLEWIS ELEMENTARY SCHOOL572442%
HILLSBOROUGHLITHIA SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL493469%
HILLSBOROUGHLOMAX MAGNET ELEMENTARY SCHOOL241146%
HILLSBOROUGHLOPEZ ELEMENTARY SCHOOL582747%
HILLSBOROUGHLOWRY ELEMENTARY SCHOOL634470%
HILLSBOROUGHLUTZ K-8 SCHOOL593051%
HILLSBOROUGHMABRY ELEMENTARY SCHOOL716794%
HILLSBOROUGHMANGO ELEMENTARY SCHOOL671725%
HILLSBOROUGHMANISCALCO K-8 SCHOOL563359%
HILLSBOROUGHMCDONALD ELEMENTARY SCHOOL502142%
HILLSBOROUGHMENDENHALL ELEMENTARY SCHOOL471940%
HILLSBOROUGHMILES ELEMENTARY SCHOOL963233%
HILLSBOROUGHMINTZ ELEMENTARY SCHOOL783140%
HILLSBOROUGHMITCHELL ELEMENTARY SCHOOL654975%
HILLSBOROUGHMCKITRICK ELEMENTARY SCHOOL694667%
HILLSBOROUGHMORGAN WOODS ELEMENTARY SCHOOL371951%
HILLSBOROUGHMORT ELEMENTARY SCHOOL1102422%
HILLSBOROUGHNELSON ELEMENTARY SCHOOL552545%
HILLSBOROUGHNORTHWEST ELEMENTARY SCHOOL634267%
HILLSBOROUGHOAK GROVE ELEMENTARY SCHOOL731926%
HILLSBOROUGHMULLER ELEMENTARY MAGNET SCHOOL612846%
HILLSBOROUGHOAK PARK ELEMENTARY SCHOOL431126%
HILLSBOROUGHPALM RIVER ELEMENTARY SCHOOL391949%
HILLSBOROUGHPINECREST ELEMENTARY SCHOOL621423%
HILLSBOROUGHPIZZO K-8 SCHOOL581933%
HILLSBOROUGHPRIDE ELEMENTARY SCHOOL695275%
HILLSBOROUGHPOTTER ELEMENTARY SCHOOL602542%
HILLSBOROUGHRIVERHILLS ELEMENTARY MAGNET SCHOOL402153%
HILLSBOROUGHRIVERVIEW ELEMENTARY SCHOOL402665%
HILLSBOROUGHROBINSON ELEMENTARY SCHOOL692536%
HILLSBOROUGHROBLES ELEMENTARY SCHOOL621727%
HILLSBOROUGHROOSEVELT ELEMENTARY SCHOOL745980%
HILLSBOROUGHROLAND PARK K-8 MAGNET SCHOOL503774%
HILLSBOROUGHRUSKIN ELEMENTARY SCHOOL883034%
HILLSBOROUGHSCHMIDT ELEMENTARY SCHOOL551935%
HILLSBOROUGHSCHWARZKOPF ELEMENTARY SCHOOL594373%
HILLSBOROUGHSEFFNER ELEMENTARY SCHOOL421638%
HILLSBOROUGHSEMINOLE ELEMENTARY SCHOOL502958%
HILLSBOROUGHSESSUMS ELEMENTARY SCHOOL763242%
HILLSBOROUGHSHAW ELEMENTARY SCHOOL591424%
HILLSBOROUGHSHORE ELEMENTARY MAGNET SCHOOL242188%
HILLSBOROUGHSPRINGHEAD ELEMENTARY SCHOOL783140%
HILLSBOROUGHSULPHUR SPRINGS K-8 SCHOOL451636%
HILLSBOROUGHSUMMERFIELD ELEMENTARY SCHOOL652843%
HILLSBOROUGHSYMMES ELEMENTARY SCHOOL392462%
HILLSBOROUGHTAMPA BAY BOULEVARD ELEMENTARY SCHOOL411332%
HILLSBOROUGHRAMPELLO K-8 MAGNET SCHOOL342471%
HILLSBOROUGHTAMPA PALMS ELEMENTARY SCHOOL502142%
HILLSBOROUGHTEMPLE TERRACE ELEMENTARY SCHOOL642133%
HILLSBOROUGHTHONOTOSASSA ELEMENTARY SCHOOL271348%
HILLSBOROUGHTINKER K-8 SCHOOL493061%
HILLSBOROUGHTOWN & COUNTRY ELEMENTARY SCHOOL541324%
HILLSBOROUGHTRAPNELL ELEMENTARY SCHOOL571323%
HILLSBOROUGHTWIN LAKES ELEMENTARY SCHOOL321444%
HILLSBOROUGHVALRICO ELEMENTARY SCHOOL563359%
HILLSBOROUGHWALDEN LAKE ELEMENTARY SCHOOL813341%
HILLSBOROUGHWASHINGTON ELEMENTARY SCHOOL281243%
HILLSBOROUGHWESTCHASE ELEMENTARY SCHOOL997576%
HILLSBOROUGHWESTSHORE ELEMENTARY SCHOOL492449%
HILLSBOROUGHWEST TAMPA ELEMENTARY SCHOOL44818%
HILLSBOROUGHJAMES ELEMENTARY SCHOOL531426%
HILLSBOROUGHWILSON ELEMENTARY SCHOOL301343%
HILLSBOROUGHWIMAUMA ELEMENTARY SCHOOL50816%
HILLSBOROUGHWITTER ELEMENTARY SCHOOL562036%
HILLSBOROUGHWOODBRIDGE ELEMENTARY SCHOOL552036%
HILLSBOROUGHYATES ELEMENTARY SCHOOL512345%
HILLSBOROUGHVILLAGE OF EXCELLENCE ACADEMY25832%
HILLSBOROUGHLEARNING GATE COMMUNITY SCHOOL705781%
HILLSBOROUGHRCMA WIMAUMA COMMUNITY ACADEMY241458%
HILLSBOROUGHHORIZON CHARTER SCHOOL OF TAMPA412459%
HILLSBOROUGHLEGACY PREPARATORY ACADEMY1818100%
HILLSBOROUGHWALTON ACADEMY241667%
HILLSBOROUGHTRINITY SCHOOL FOR CHILDREN665076%
HILLSBOROUGHLITERACY/LEADERSHIP/TECHNOLOGY ACADEMY221568%
HILLSBOROUGHKIDS COMMUNITY COLLEGE RIVERVIEW SOUTH532955%
HILLSBOROUGHINDEPENDENCE ACADEMY613456%
HILLSBOROUGHADVANTAGE ACADEMY OF HILLSBOROUGH362261%
HILLSBOROUGHVALRICO LAKE ADVANTAGE ACADEMY1068681%
HILLSBOROUGHCHANNELSIDE ACADEMY OF MATH AND SCIENCE312168%
HILLSBOROUGHLUTZ PREPARATORY SCHOOL605693%
HILLSBOROUGHNEW SPRINGS SCHOOLS421843%
HILLSBOROUGHWINTHROP CHARTER SCHOOL1188068%
HILLSBOROUGHHENDERSON HAMMOCK CHARTER SCHOOL1154539%
HILLSBOROUGHKIDS COMMUNITY COLLEGE CHARTER SCHOOL SOUTHEAST HILLSBOROUGH COUNTY14857%
HILLSBOROUGHHILLSBOROUGH ACADEMY OF MATH AND SCIENCE493061%
HILLSBOROUGHHILLSBOROUGH VIRTUAL SCHOOL171694%
HILLSBOROUGHBRIDGEPREP ACADEMY OF TAMPA23835%
HILLSBOROUGHSUNLAKE ACADEMY OF MATH AND SCIENCES987779%
HILLSBOROUGHEXCELSIOR PREP CHARTER SCHOOL422252%
HILLSBOROUGHCREEKSIDE CHARTER ACADEMY704564%
HILLSBOROUGHWATERSET CHARTER SCHOOL1178573%
HILLSBOROUGHSOUTHSHORE CHARTER ACADEMY593458%
HILLSBOROUGHPLATO ACADEMY TAMPA CHARTER SCHOOL634368%
HILLSBOROUGHEAST TAMPA ACADEMY201680%
HILLSBOROUGHRIVERVIEW ACADEMY OF MATH AND SCIENCE765674%
HILLSBOROUGHTHE COLLABORATORY PREPARATORY ACADEMY13646%
HILLSBOROUGHNAVIGATOR ACADEMY OF LEADERSHIP VALRICO805974%
HILLSBOROUGHSLAM ACADEMY AT APOLLO BEACH754459%
HILLSBOROUGHLITERACY LEADERSHIP TECHNOLOGY ACADEMY SOUTH BAY522956%
(Fall 2020)
CountySchool Name# of Test Takers# ready for Kindergarten% ready
MANATEEANNA MARIA ELEMENTARY SCHOOL232191%
MANATEEBALLARD ELEMENTARY SCHOOL502244%
MANATEEBAYSHORE ELEMENTARY SCHOOL903337%
MANATEEMANATEE ELEMENTARY SCHOOL561323%
MANATEEJESSIE P. MILLER ELEMENTARY SCHOOL884753%
MANATEEMYAKKA CITY ELEMENTARY SCHOOL391436%
MANATEEONECO ELEMENTARY SCHOOL642336%
MANATEEG D ROGERS GARDEN- BULLOCK ELEMENTARY611321%
MANATEEPALM VIEW K-8 SCHOOL482144%
MANATEEPALMA SOLA ELEMENTARY SCHOOL513059%
MANATEEPALMETTO ELEMENTARY SCHOOL853845%
MANATEEROBERT H. PRINE ELEMENTARY SCHOOL832429%
MANATEEBLANCHE H. DAUGHTREY ELEMENTARY1162723%
MANATEESAMOSET ELEMENTARY SCHOOL632540%
MANATEEJAMES TILLMAN ELEMENTARY MAGNET SCHOOL732534%
MANATEEBLACKBURN ELEMENTARY SCHOOL572340%
MANATEEH. S. MOODY ELEMENTARY SCHOOL693449%
MANATEEFLORINE J ABEL ELEMENTARY SCHOOL652234%
MANATEEIDA M. STEWART ELEMENTARY SCHOOL443989%
MANATEEWILLIAM H. BASHAW ELEMENTARY503060%
MANATEEBRADEN RIVER ELEMENTARY SCHOOL905359%
MANATEESEA BREEZE ELEMENTARY SCHOOL803645%
MANATEETARA ELEMENTARY SCHOOL825871%
MANATEELOUISE R JOHNSON K-8 SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES362261%
MANATEEGENE WITT ELEMENTARY SCHOOL826782%
MANATEEMARJORIE G. KINNAN ELEMENTARY SCHOOL331648%
MANATEEGILBERT W MCNEAL ELEMENTARY SCHOOL866474%
MANATEEFREEDOM ELEMENTARY SCHOOL815163%
MANATEEVIRGIL MILLS ELEMENTARY SCHOOL885866%
MANATEEROBERT WILLIS ELEMENTARY SCHOOL957781%
MANATEEANNIE LUCY WILLIAMS ELEMENTARY SCHOOL996263%
MANATEEB.D. GULLETT ELEMENTARY SCHOOL1209579%
MANATEEBARBARA A HARVEY ELEMENTARY SCHOOL945559%
MANATEEJUST FOR GIRLS ELEMENTARY SCHOOL***
MANATEESCHOOL OF ACADEMIC AND BEHAVIORAL LEARNING EXCELLENCE (SABLE)***
MANATEEMANATEE SCHOOL OF ARTS/SCIENCES171059%
MANATEETEAM SUCCESS A SCHOOL OF EXCELLENCE771519%
MANATEEMANATEE CHARTER SCHOOL431433%
MANATEEIMAGINE CHARTER SCHOOL AT NORTH MANATEE382668%
MANATEEIMAGINE CHARTER AT LAKEWOOD RANCH684160%
MANATEEPALMETTO CHARTER SCHOOL342985%
MANATEEVISIBLE MEN ACADEMY12542%
MANATEEWILLIAM MONROE ROWLETT ACADEMY FOR ARTS AND COMMUNICATION1408762%
MANATEEPARRISH CHARTER ACADEMY1006868%
(Fall 2020)
CountySchool Name# of test takers# ready for kindergarten% ready
PASCORODNEY B. COX ELEMENTARY SCHOOL551935%
PASCOTRINITY ELEMENTARY SCHOOL725881%
PASCODENHAM OAKS ELEMENTARY SCHOOL934346%
PASCOCHESTER W. TAYLOR, JR. ELEMENTARY SCHOOL753243%
PASCOPASCO ELEMENTARY SCHOOL732737%
PASCOJAMES M. MARLOWE ELEMENTARY SCHOOL743851%
PASCOCHASCO ELEMENTARY SCHOOL794456%
PASCOSUNRAY ELEMENTARY SCHOOL471838%
PASCOOAKSTEAD ELEMENTARY SCHOOL1319774%
PASCOGULF HIGHLANDS ELEMENTARY SCHOOL873844%
PASCODOUBLE BRANCH ELEMENTARY SCHOOL1056663%
PASCOTRINITY OAKS ELEMENTARY SCHOOL885461%
PASCOWEST ZEPHYRHILLS ELEMENTARY SCHOOL833745%
PASCONEW RIVER ELEMENTARY SCHOOL744155%
PASCOGULF TRACE ELEMENTARY SCHOOL713144%
PASCOVETERANS ELEMENTARY SCHOOL906774%
PASCOWATERGRASS ELEMENTARY SCHOOL824251%
PASCOODESSA ELEMENTARY SCHOOL16011270%
PASCOSANDERS MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL1339874%
PASCOQUAIL HOLLOW ELEMENTARY SCHOOL613862%
PASCOSHADY HILLS ELEMENTARY SCHOOL552647%
PASCOWIREGRASS ELEMENTARY SCHOOL966467%
PASCOBEXLEY ELEMENTARY SCHOOL1319774%
PASCOWOODLAND ELEMENTARY SCHOOL874855%
PASCOCONNERTON ELEMENTARY SCHOOL1076359%
PASCOMITTYE P. LOCKE ELEMENTARY SCHOOL632844%
PASCOSAN ANTONIO ELEMENTARY SCHOOL643555%
PASCORICHEY ELEMENTARY SCHOOL703651%
PASCOCOTEE RIVER ELEMENTARY SCHOOL642438%
PASCOLACOOCHEE ELEMENTARY SCHOOL341132%
PASCOSCHRADER ELEMENTARY SCHOOL743142%
PASCOFOX HOLLOW ELEMENTARY SCHOOL722636%
PASCOCENTENNIAL ELEMENTARY SCHOOL502550%
PASCOSEVEN SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL744054%
PASCODEER PARK ELEMENTARY SCHOOL492755%
PASCODR. MARY GIELLA ELEMENTARY SCHOOL814151%
PASCONORTHWEST ELEMENTARY SCHOOL974041%
PASCOCYPRESS ELEMENTARY SCHOOL803949%
PASCOANCLOTE ELEMENTARY SCHOOL452556%
PASCOPINE VIEW ELEMENTARY SCHOOL635079%
PASCOGULFSIDE ELEMENTARY SCHOOL442045%
PASCOCALUSA ELEMENTARY SCHOOL833036%
PASCOMOON LAKE ELEMENTARY SCHOOL702941%
PASCOLAKE MYRTLE ELEMENTARY SCHOOL684160%
PASCOSAND PINE ELEMENTARY SCHOOL655077%
PASCOWESLEY CHAPEL ELEMENTARY SCHOOL654569%
PASCOLONGLEAF ELEMENTARY SCHOOL946165%
PASCOSEVEN OAKS ELEMENTARY SCHOOL624573%
PASCODAYSPRING ACADEMY916673%
PASCOACADEMY AT THE FARM715476%
PASCOATHENIAN ACADEMY OF TECHNOLOGY AND THE ARTS503570%
PASCOIMAGINE SCHOOL AT LAND O’ LAKES1119485%
PASCOCLASSICAL PREPARATORY SCHOOL1066359%
PASCOLEARNING LODGE ACADEMY432660%
PASCOPLATO ACADEMY TRINITY CHARTER SCHOOL513365%
PASCOUNION PARK CHARTER ACADEMY816884%
PASCOPINECREST ACADEMY WESLEY CHAPEL958792%
PASCOINNOVATION PREPARATORY ACADEMY715476%
PASCOPASCO VIRTUAL INSTRUCTION PROGRAM (DISTRICT PROVIDED)865867%
(Fall 2020)
CountySchool Name# of test takers# ready for kindergarten% ready
PINELLASANONA ELEMENTARY SCHOOL603965%
PINELLASAZALEA ELEMENTARY SCHOOL643859%
PINELLASBARDMOOR ELEMENTARY SCHOOL472247%
PINELLASBAUDER ELEMENTARY SCHOOL906977%
PINELLASBAY POINT ELEMENTARY SCHOOL671928%
PINELLASBAY VISTA FUNDAMENTAL ELEMENTARY SCHOOL674466%
PINELLASBEAR CREEK ELEMENTARY SCHOOL412459%
PINELLASBELCHER ELEMENTARY SCHOOL582645%
PINELLASBELLEAIR ELEMENTARY SCHOOL562545%
PINELLASBLANTON ELEMENTARY SCHOOL784051%
PINELLASBROOKER CREEK ELEMENTARY SCHOOL725576%
PINELLASCAMPBELL PARK ELEMENTARY SCHOOL732230%
PINELLASCROSS BAYOU ELEMENTARY SCHOOL482858%
PINELLASCURLEW CREEK ELEMENTARY SCHOOL734866%
PINELLASLEILA DAVIS ELEMENTARY SCHOOL785874%
PINELLASDUNEDIN ELEMENTARY SCHOOL694159%
PINELLASEISENHOWER ELEMENTARY SCHOOL793443%
PINELLASFAIRMOUNT PARK ELEMENTARY SCHOOL792329%
PINELLASJOHN M. SEXTON ELEMENTARY SCHOOL512651%
PINELLASFOREST LAKES ELEMENTARY SCHOOL453373%
PINELLASFRONTIER ELEMENTARY SCHOOL794456%
PINELLASFUGUITT ELEMENTARY SCHOOL523873%
PINELLASLYNCH ELEMENTARY SCHOOL704767%
PINELLASPERKINS ELEMENTARY SCHOOL673958%
PINELLASGARRISON-JONES ELEMENTARY SCHOOL623658%
PINELLASGULFPORT MONTESSORI ELEMENTARY SCHOOL643148%
PINELLASHIGHLAND LAKES ELEMENTARY SCHOOL614574%
PINELLASHIGH POINT ELEMENTARY SCHOOL734258%
PINELLASDOUGLAS L. JAMERSON JR. ELEMENTARY825365%
PINELLASLAKEVIEW FUNDAMENTAL ELEMENTARY403690%
PINELLASLAKEWOOD ELEMENTARY SCHOOL472451%
PINELLASLEALMAN AVENUE ELEMENTARY SCHOOL492041%
PINELLASMADEIRA BEACH FUNDAMENTAL K-8574274%
PINELLASMAXIMO ELEMENTARY SCHOOL532038%
PINELLASMCMULLEN-BOOTH ELEMENTARY SCHOOL532649%
PINELLASMELROSE ELEMENTARY SCHOOL53917%
PINELLASMIDTOWN ACADEMY241875%
PINELLASMILDRED HELMS ELEMENTARY SCHOOL825365%
PINELLASMOUNT VERNON ELEMENTARY SCHOOL351646%
PINELLASNORTH SHORE ELEMENTARY SCHOOL573053%
PINELLASNORTHWEST ELEMENTARY SCHOOL783342%
PINELLASOAKHURST ELEMENTARY SCHOOL935660%
PINELLASOLDSMAR ELEMENTARY SCHOOL644063%
PINELLASORANGE GROVE ELEMENTARY SCHOOL614574%
PINELLASOZONA ELEMENTARY SCHOOL907887%
PINELLASCURTIS FUNDAMENTAL ELEMENTARY836882%
PINELLASPASADENA FUNDAMENTAL ELEMENTARY SCHOOL705477%
PINELLASPINELLAS CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL573561%
PINELLASPINELLAS PARK ELEMENTARY SCHOOL682435%
PINELLASPLUMB ELEMENTARY SCHOOL733649%
PINELLASPONCE DE LEON ELEMENTARY SCHOOL822935%
PINELLASRIDGECREST ELEMENTARY SCHOOL492143%
PINELLASSAFETY HARBOR ELEMENTARY SCHOOL885866%
PINELLASSAWGRASS LAKE ELEMENTARY SCHOOL824352%
PINELLASJAMES B. SANDERLIN K-8684668%
PINELLASSAN JOSE ELEMENTARY SCHOOL351851%
PINELLASSANDY LANE ELEMENTARY SCHOOL562545%
PINELLASSEMINOLE ELEMENTARY SCHOOL623150%
PINELLASSEVENTY-FOURTH ST. ELEMENTARY601728%
PINELLASSHORE ACRES ELEMENTARY SCHOOL966164%
PINELLASSKYCREST ELEMENTARY SCHOOL813138%
PINELLASSKYVIEW ELEMENTARY SCHOOL875563%
PINELLASSTARKEY ELEMENTARY SCHOOL804961%
PINELLASMARJORIE KINNAN RAWLINGS ELEM703449%
PINELLASSUNSET HILLS ELEMENTARY SCHOOL694971%
PINELLASTARPON SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL723751%
PINELLASNEW HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL643758%
PINELLASTARPON SPRINGS FUNDAMENTAL ELE322991%
PINELLASWALSINGHAM ELEMENTARY SCHOOL612948%
PINELLASWESTGATE ELEMENTARY SCHOOL623556%
PINELLASWOODLAWN ELEMENTARY SCHOOL34824%
PINELLASSOUTHERN OAK ELEMENTARY SCHOOL754256%
PINELLASCYPRESS WOODS ELEMENTARY SCHOOL765471%
PINELLASSUTHERLAND ELEMENTARY SCHOOL916571%
PINELLASLAKE ST. GEORGE ELEMENTARY SCHOOL825365%
PINELLASGULF BEACHES ELEMENTARY MAGNET SCHOOL403075%
PINELLASKINGS HIGHWAY ELEMENTARY MAGNET SCHOOL301447%
PINELLASPINELLAS VIRTUAL FRANCHISE151067%
PINELLASACADEMIE DA VINCI CHARTER SCHOOL352880%
PINELLASATHENIAN ACADEMY493673%
PINELLASPLATO ACADEMY CLEARWATER513976%
PINELLASALFRED ADLER ELEMENTARY SCHOOL***
PINELLASPINELLAS PRIMARY ACADEMY432967%
PINELLASPLATO ACADEMY PALM HARBOR CHARTER SCHOOL323094%
PINELLASPINELLAS ACADEMY OF MATH AND SCIENCE1057370%
PINELLASDISCOVERY ACADEMY OF SCIENCE383387%
PINELLASPLATO ACADEMY LARGO CHARTER SCHOOL321856%
PINELLASPLATO SEMINOLE302377%
PINELLASPLATO ACADEMY CHARTER SCHOOL TARPON SPRINGS312581%
PINELLASPLATO ACADEMY OF ST.PETERSBURG322681%
PINELLASPLATO ACADEMY PINELLAS PARK CHARTER SCHOOL503876%
(Fall 2020)
CountySchool Name# of test takers# ready for kindergarten% ready
POLKCARLTON PALMORE ELEMENTARY SCHOOL391641%
POLKCLEVELAND COURT ELEMENTARY SCHOOL644266%
POLKCOMBEE ACADEMY OF DESIGN AND ENGINEERING702941%
POLKCRYSTAL LAKE ELEMENTARY SCHOOL38821%
POLKDIXIELAND ELEMENTARY SCHOOL451636%
POLKPHILIP O’BRIEN ELEMENTARY SCHOOL561120%
POLKMEDULLA ELEMENTARY SCHOOL641930%
POLKR. BRUCE WAGNER ELEMENTARY SCHOOL974951%
POLKNORTH LAKELAND ELEMENTARY SCHOOL OF CHOICE671827%
POLKSOUTHWEST ELEMENTARY SCHOOL482348%
POLKLINCOLN AVENUE ACADEMY634267%
POLKROCHELLE SCHOOL OF THE ARTS664162%
POLKALTA VISTA ELEMENTARY SCHOOL752027%
POLKSANDHILL ELEMENTARY SCHOOL531426%
POLKEASTSIDE ELEMENTARY SCHOOL761722%
POLKBETHUNE ACADEMY583153%
POLKDAVENPORT SCHOOL OF THE ARTS733953%
POLKRIDGEVIEW GLOBAL STUDIES ACADEMY1095550%
POLKFRANK E. BRIGHAM ACADEMY815365%
POLKELBERT ELEMENTARY SCHOOL843440%
POLKFRED G. GARNER ELEMENTARY SCHOOL822632%
POLKINWOOD ELEMENTARY SCHOOL25416%
POLKJOHN SNIVELY ELEMENTARY311135%
POLKLAKE ALFRED ELEMENTARY SCHOOL833643%
POLKWAHNETA ELEMENTARY SCHOOL611525%
POLKJEWETT SCHOOL OF THE ARTS482144%
POLKLEWIS ANNA WOODBURY ELEMENTARY SCHOOL722940%
POLKLENA VISTA ELEMENTARY SCHOOL1072927%
POLKAUBURNDALE CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL371335%
POLKWALTER CALDWELL ELEMENTARY SCHOOL773444%
POLKPOLK CITY ELEMENTARY SCHOOL582645%
POLKDAVENPORT ELEMENTARY522038%
POLKCHAIN OF LAKES ELEMENTARY SCHOOL1076359%
POLKBARTOW ELEMENTARY ACADEMY694464%
POLKFLORAL AVENUE ELEMENTARY SCHOOL612846%
POLKCITRUS RIDGE A CIVICS ACADEMY711724%
POLKALTURAS ELEMENTARY SCHOOL15533%
POLKHIGHLAND CITY ELEMENTARY SCHOOL422048%
POLKPURCELL ELEMENTARY SCHOOL561527%
POLKKINGSFORD ELEMENTARY SCHOOL802025%
POLKKATHLEEN ELEMENTARY SCHOOL501428%
POLKGRIFFIN ELEMENTARY SCHOOL24833%
POLKJESSE KEEN ELEMENTARY SCHOOL58916%
POLKWINSTON ACADEMY OF ENGINEERING734866%
POLKSLEEPY HILL ELEMENTARY SCHOOL1073936%
POLKHIGHLANDS GROVE ELEMENTARY SCHOOL634063%
POLKFROSTPROOF ELEMENTARY SCHOOL1043837%
POLKPOLK AVENUE ELEMENTARY SCHOOL662538%
POLKHILLCREST ELEMENTARY SCHOOL1258366%
POLKHORIZONS ELEMENTARY SCHOOL793443%
POLKSPOOK HILL ELEMENTARY SCHOOL712231%
POLKJANIE HOWARD WILSON SCHOOL331030%
POLKDALE R FAIR BABSON PARK ELEMENTARY714259%
POLKEDGAR L. PADGETT ELEMENTARY561527%
POLKOSCAR J. POPE ELEMENTARY SCHOOL411844%
POLKLAUREL ELEMENTARY SCHOOL461839%
POLKSCOTT LAKE ELEMENTARY SCHOOL844857%
POLKMCKEEL ELEMENTARY ACADEMY584476%
POLKSOUTH MCKEEL ACADEMY1238972%
POLKEAGLE LAKE ELEMENTARY SCHOOL983334%
POLKPALMETTO ELEMENTARY SCHOOL361439%
POLKGARDEN GROVE ELEMENTARY SCHOOL703449%
POLKPINEWOOD ELEMENTARY SCHOOL903033%
POLKJAMES E. STEPHENS ELEMENTARY SCHOOL521631%
POLKDUNDEE ELEMENTARY ACADEMY683146%
POLKCLARENCE BOSWELL ELEMENTARY SCHOOL572340%
POLKJAMES W. SIKES ELEMENTARY SCHOOL1025049%
POLKR. CLEM CHURCHWELL ELEMENTARY SCHOOL783241%
POLKDR. NE ROBERTS ELEMENTARY SCHOOL833947%
POLKROSABELLE W. BLAKE ACADEMY512855%
POLKWENDELL WATSON ELEMENTARY SCHOOL824251%
POLKVALLEYVIEW ELEMENTARY SCHOOL854553%
POLKSOCRUM ELEMENTARY SCHOOL461737%
POLKSPESSARD L HOLLAND ELEMENTARY863945%
POLKLOUGHMAN OAKS ELEMENTARY SCHOOL833340%
POLKBERKLEY ELEMENTARY SCHOOL1077772%
POLKMAGNOLIA MONTESSORI ACADEMY191474%
POLKNAVIGATOR ACADEMY OF LEADERSHIP DAVENPORT512651%
POLKLANGUAGE & LITERACY ACADEMY FOR LEARNING***
POLKHARTRIDGE ACADEMY232191%
POLKLAKELAND MONTESSORI SCHOOL HOUSE151493%
POLKVICTORY RIDGE ACADEMY15213%
POLKCYPRESS JUNCTION MONTESSORI11764%
(Fall 2020)
CountySchool Name# of test takers# ready for kindergarten% ready
SARASOTAALTA VISTA ELEMENTARY SCHOOL592136%
SARASOTABAY HAVEN SCHOOL OF BASICS PLUS714563%
SARASOTASUNCOAST SCHOOL FOR INNOVATIVE STUDIES231148%
SARASOTAISLAND VILLAGE MONTESSORI SCHOOL382155%
SARASOTASARASOTA SUNCOAST ACADEMY704361%
SARASOTABRENTWOOD ELEMENTARY SCHOOL663350%
SARASOTAIMAGINE SCHOOL AT NORTH PORT643656%
SARASOTAIMAGINE SCHOOL AT PALMER RANCH321650%
SARASOTASARASOTA ACADEMY OF THE ARTS11982%
SARASOTAENGLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL884349%
SARASOTAFRUITVILLE ELEMENTARY SCHOOL924650%
SARASOTAPHILLIPPI SHORES ELEMENTARY SCHOOL936065%
SARASOTASOUTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL1026564%
SARASOTATUTTLE ELEMENTARY SCHOOL692029%
SARASOTAVENICE ELEMENTARY SCHOOL663959%
SARASOTAGOCIO ELEMENTARY SCHOOL743142%
SARASOTAGULF GATE ELEMENTARY SCHOOL563563%
SARASOTAWILKINSON ELEMENTARY SCHOOL492143%
SARASOTAASHTON ELEMENTARY SCHOOL1238367%
SARASOTAGARDEN ELEMENTARY SCHOOL815062%
SARASOTAGLENALLEN ELEMENTARY SCHOOL844048%
SARASOTALAKEVIEW ELEMENTARY SCHOOL533770%
SARASOTATAYLOR RANCH ELEMENTARY SCHOOL915358%
SARASOTAEMMA E. BOOKER ELEMENTARY SCHOOL662538%
SARASOTALAUREL NOKOMIS SCHOOL725171%
SARASOTATOLEDO BLADE ELEMENTARY SCHOOL814657%
SARASOTAATWATER ELEMENTARY742432%
SARASOTACRANBERRY ELEMENTARY SCHOOL975759%
SARASOTATATUM RIDGE ELEMENTARY SCHOOL946266%
SARASOTALAMARQUE ELEMENTARY SCHOOL1165749%
SARASOTASARASOTA VIRTUAL INSTRUCTION PROGRAM342985%
(Fall 2020)

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