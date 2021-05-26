See how your school did in the Fall 2020 Kindergarten Readiness Screener

TAMPA, Fla. (WFLA) – The Florida Department of Education’s Kindergarten Readiness Screener was released, showing a year over year comparison for how ready the state’s kindergarteners were to start school.
While the state showed an improvement from 2019 to 2020, even as the COVID-19 pandemic kept people home and moved educators and students online, Florida’s students were only 57% ready for kindergarten.
Some counties in the Tampa Bay Area fared better than the state average, but others did not. No county in the WFLA coverage area had a higher percentage than 60% of students ready for kindergarten.
FLDOE shows how each school did individually. Scroll down to see how your child’s school did on their readiness tests in 2020:
|County
|School Name
|# of Test Takers
|# ready for Kindergarten
|% ready
|CITRUS
|PLEASANT GROVE ELEMENTARY SCHOOL
|84
|41
|49%
|CITRUS
|FOREST RIDGE ELEMENTARY SCHOOL
|65
|36
|55%
|CITRUS
|INVERNESS PRIMARY SCHOOL
|62
|42
|68%
|CITRUS
|CENTRAL RIDGE ELEMENTARY SCHOOL
|72
|20
|28%
|CITRUS
|FLORAL CITY ELEMENTARY SCHOOL
|39
|22
|56%
|CITRUS
|HOMOSASSA ELEMENTARY SCHOOL
|46
|11
|24%
|CITRUS
|CRYSTAL RIVER PRIMARY SCHOOL
|63
|35
|56%
|CITRUS
|LECANTO PRIMARY SCHOOL
|88
|40
|45%
|CITRUS
|HERNANDO ELEMENTARY SCHOOL
|89
|40
|45%
|CITRUS
|CITRUS SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
|79
|48
|61%
|CITRUS
|ROCK CRUSHER ELEMENTARY SCHOOL
|80
|50
|63%
|County
|School Name
|# of Test Takers
|# ready for Kindergarten
|% ready
|HARDEE
|HILLTOP ELEMENTARY SCHOOL
|55
|17
|31%
|HARDEE
|BOWLING GREEN ELEMENTARY SCHOOL
|43
|15
|35%
|HARDEE
|ZOLFO SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
|100
|36
|36%
|HARDEE
|WAUCHULA ELEMENTARY SCHOOL
|88
|26
|30%
|HARDEE
|NORTH WAUCHULA ELEMENTARY SCHOOL
|75
|23
|31%
|County
|School Name
|# of Test Takers
|# ready for Kindergarten
|% ready
|HERNANDO
|BROOKSVILLE ELEMENTARY SCHOOL
|84
|38
|45%
|HERNANDO
|WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL
|75
|44
|59%
|HERNANDO
|EASTSIDE ELEMENTARY SCHOOL
|112
|37
|33%
|HERNANDO
|SPRING HILL ELEMENTARY SCHOOL
|128
|72
|56%
|HERNANDO
|JOHN D. FLOYD ELEMENTARY SCHOOL
|129
|64
|50%
|HERNANDO
|PINE GROVE ELEMENTARY SCHOOL
|125
|53
|42%
|HERNANDO
|DELTONA ELEMENTARY SCHOOL
|88
|55
|63%
|HERNANDO
|MOTON ELEMENTARY SCHOOL
|94
|43
|46%
|HERNANDO
|SUNCOAST ELEMENTARY SCHOOL
|102
|49
|48%
|HERNANDO
|CHOCACHATTI ELEMENTARY SCHOOL
|120
|77
|64%
|HERNANDO
|CHALLENGER K-8 SCHOOL OF SCIENCE AND MATH
|89
|66
|74%
|HERNANDO
|EXPLORER K-8
|151
|69
|46%
|HERNANDO
|WINDING WATERS K-8
|106
|65
|61%
|HERNANDO
|HERNANDO VIRTUAL INSTRUCTION
|36
|19
|53%
|County
|School Name
|# of Test Takers
|# ready for Kindergarten
|% ready
|HIGHLANDS
|THE KINDERGARTEN LEARNING CENTER
|212
|89
|42%
|HIGHLANDS
|MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL
|68
|32
|47%
|HIGHLANDS
|LAKE COUNTRY ELEMENTARY SCHOOL
|92
|22
|24%
|HIGHLANDS
|PARK ELEMENTARY SCHOOL
|55
|21
|38%
|HIGHLANDS
|AVON ELEMENTARY SCHOOL
|67
|40
|60%
|HIGHLANDS
|LAKE PLACID ELEMENTARY SCHOOL
|92
|22
|24%
|HIGHLANDS
|SUN ‘N LAKE ELEMENTARY SCHOOL
|73
|24
|33%
|HIGHLANDS
|HIGHLANDS VIRTUAL SCHOOL
|26
|18
|69%
|County
|School Name
|# of Test Takers
|# ready for Kindergarten
|% ready
|HILLSBOROUGH
|WARREN HOPE DAWSON ELEMENTARY
|73
|41
|56%
|HILLSBOROUGH
|BELMONT ELEMENTARY SCHOOL
|93
|47
|51%
|HILLSBOROUGH
|FOREST HILLS ELEMENTARY SCHOOL
|46
|15
|33%
|HILLSBOROUGH
|SHEEHY ELEMENTARY SCHOOL
|33
|10
|30%
|HILLSBOROUGH
|CORR ELEMENTARY SCHOOL
|52
|29
|56%
|HILLSBOROUGH
|DAVIS ELEMENTARY SCHOOL
|50
|12
|24%
|HILLSBOROUGH
|FISHHAWK CREEK ELEMENTARY SCHOOL
|76
|51
|67%
|HILLSBOROUGH
|MACFARLANE PARK ELEMENTARY MAGNET SCHOOL
|40
|28
|70%
|HILLSBOROUGH
|COLLINS ELEMENTARY SCHOOL
|139
|78
|56%
|HILLSBOROUGH
|TURNER-BARTELS K-8 SCHOOL
|81
|55
|68%
|HILLSBOROUGH
|FROST ELEMENTARY SCHOOL
|53
|21
|40%
|HILLSBOROUGH
|DOBY ELEMENTARY SCHOOL
|56
|39
|70%
|HILLSBOROUGH
|ALEXANDER ELEMENTARY SCHOOL
|58
|18
|31%
|HILLSBOROUGH
|SUMMERFIELD CROSSINGS ELEMENTARY SCHOOL
|87
|52
|60%
|HILLSBOROUGH
|STOWERS ELEMENTARY SCHOOL
|107
|75
|70%
|HILLSBOROUGH
|BAILEY ELEMENTARY SCHOOL
|83
|32
|39%
|HILLSBOROUGH
|DEER PARK ELEMENTARY SCHOOL
|60
|41
|68%
|HILLSBOROUGH
|HAMMOND ELEMENTARY SCHOOL
|66
|40
|61%
|HILLSBOROUGH
|REDDICK ELEMENTARY SCHOOL
|99
|25
|25%
|HILLSBOROUGH
|KIMBELL ELEMENTARY SCHOOL
|29
|9
|31%
|HILLSBOROUGH
|ANDERSON ELEMENTARY SCHOOL
|44
|28
|64%
|HILLSBOROUGH
|PATRICIA SULLIVAN METROPOLITAN MINISTRIES PARTNERSHIP SCHOOL
|11
|4
|36%
|HILLSBOROUGH
|THOMPSON ELEMENTARY
|80
|29
|36%
|HILLSBOROUGH
|LAMB ELEMENTARY
|51
|24
|47%
|HILLSBOROUGH
|APOLLO BEACH ELEMENTARY SCHOOL
|66
|45
|68%
|HILLSBOROUGH
|BALLAST POINT ELEMENTARY SCHOOL
|58
|42
|72%
|HILLSBOROUGH
|BAY CREST ELEMENTARY SCHOOL
|50
|18
|36%
|HILLSBOROUGH
|BING ELEMENTARY SCHOOL
|26
|8
|31%
|HILLSBOROUGH
|ALAFIA ELEMENTARY SCHOOL
|61
|38
|62%
|HILLSBOROUGH
|JUST ELEMENTARY SCHOOL
|28
|7
|25%
|HILLSBOROUGH
|BOYETTE SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
|69
|37
|54%
|HILLSBOROUGH
|BEVIS ELEMENTARY SCHOOL
|69
|53
|77%
|HILLSBOROUGH
|BROOKER ELEMENTARY SCHOOL
|83
|48
|58%
|HILLSBOROUGH
|BROWARD ELEMENTARY SCHOOL
|43
|17
|40%
|HILLSBOROUGH
|BRYAN ELEMENTARY SCHOOL
|77
|17
|22%
|HILLSBOROUGH
|BRYANT ELEMENTARY SCHOOL
|98
|81
|83%
|HILLSBOROUGH
|BUCKHORN ELEMENTARY SCHOOL
|66
|42
|64%
|HILLSBOROUGH
|BURNEY ELEMENTARY SCHOOL
|29
|9
|31%
|HILLSBOROUGH
|DR CARTER G WOODSON K-8 SCHOOL
|52
|19
|37%
|HILLSBOROUGH
|CANNELLA ELEMENTARY SCHOOL
|47
|19
|40%
|HILLSBOROUGH
|CARROLLWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|58
|42
|72%
|HILLSBOROUGH
|CHIARAMONTE ELEMENTARY SCHOOL
|36
|14
|39%
|HILLSBOROUGH
|CHILES ELEMENTARY SCHOOL
|77
|49
|64%
|HILLSBOROUGH
|CITRUS PARK ELEMENTARY SCHOOL
|76
|50
|66%
|HILLSBOROUGH
|CIMINO ELEMENTARY SCHOOL
|85
|52
|61%
|HILLSBOROUGH
|CLAIR-MEL ELEMENTARY SCHOOL
|50
|16
|32%
|HILLSBOROUGH
|CLARK ELEMENTARY SCHOOL
|94
|68
|72%
|HILLSBOROUGH
|CLAYWELL ELEMENTARY SCHOOL
|84
|50
|60%
|HILLSBOROUGH
|CLEVELAND ELEMENTARY SCHOOL
|26
|12
|46%
|HILLSBOROUGH
|COLSON ELEMENTARY SCHOOL
|55
|32
|58%
|HILLSBOROUGH
|LOCKHART ELEMENTARY MAGNET SCHOOL
|53
|14
|26%
|HILLSBOROUGH
|CORK ELEMENTARY SCHOOL
|86
|39
|45%
|HILLSBOROUGH
|CRESTWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|64
|19
|30%
|HILLSBOROUGH
|CYPRESS CREEK ELEMENTARY SCHOOL
|49
|17
|35%
|HILLSBOROUGH
|DESOTO ELEMENTARY SCHOOL
|29
|9
|31%
|HILLSBOROUGH
|DICKENSON ELEMENTARY SCHOOL
|50
|23
|46%
|HILLSBOROUGH
|DOVER ELEMENTARY
|91
|20
|22%
|HILLSBOROUGH
|DUNBAR ELEMENTARY MAGNET SCHOOL
|24
|11
|46%
|HILLSBOROUGH
|EDISON ELEMENTARY SCHOOL
|33
|5
|15%
|HILLSBOROUGH
|EGYPT LAKE ELEMENTARY SCHOOL
|53
|23
|43%
|HILLSBOROUGH
|ESSRIG ELEMENTARY SCHOOL
|53
|25
|47%
|HILLSBOROUGH
|FOLSOM ELEMENTARY SCHOOL
|41
|13
|32%
|HILLSBOROUGH
|FOSTER ELEMENTARY SCHOOL
|46
|13
|28%
|HILLSBOROUGH
|GIBSONTON ELEMENTARY SCHOOL
|28
|9
|32%
|HILLSBOROUGH
|GORRIE ELEMENTARY SCHOOL
|34
|26
|76%
|HILLSBOROUGH
|GRAHAM ELEMENTARY SCHOOL
|29
|10
|34%
|HILLSBOROUGH
|BELLAMY ELEMENTARY SCHOOL
|49
|20
|41%
|HILLSBOROUGH
|HERITAGE ELEMENTARY SCHOOL
|24
|12
|50%
|HILLSBOROUGH
|HUNTER’S GREEN ELEMENTARY SCHOOL
|55
|38
|69%
|HILLSBOROUGH
|IPPOLITO ELEMENTARY SCHOOL
|55
|21
|38%
|HILLSBOROUGH
|JACKSON ELEMENTARY SCHOOL
|48
|17
|35%
|HILLSBOROUGH
|KINGSWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|37
|17
|46%
|HILLSBOROUGH
|KNIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
|64
|24
|38%
|HILLSBOROUGH
|LAKE MAGDALENE ELEMENTARY SCHOOL
|83
|45
|54%
|HILLSBOROUGH
|LANIER ELEMENTARY SCHOOL
|48
|24
|50%
|HILLSBOROUGH
|TAMPA HEIGHTS ELEMENTARY MAGNET
|37
|22
|59%
|HILLSBOROUGH
|LIMONA ELEMENTARY SCHOOL
|75
|50
|67%
|HILLSBOROUGH
|LINCOLN ELEMENTARY MAGNET SCHOOL
|82
|54
|66%
|HILLSBOROUGH
|LEWIS ELEMENTARY SCHOOL
|57
|24
|42%
|HILLSBOROUGH
|LITHIA SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
|49
|34
|69%
|HILLSBOROUGH
|LOMAX MAGNET ELEMENTARY SCHOOL
|24
|11
|46%
|HILLSBOROUGH
|LOPEZ ELEMENTARY SCHOOL
|58
|27
|47%
|HILLSBOROUGH
|LOWRY ELEMENTARY SCHOOL
|63
|44
|70%
|HILLSBOROUGH
|LUTZ K-8 SCHOOL
|59
|30
|51%
|HILLSBOROUGH
|MABRY ELEMENTARY SCHOOL
|71
|67
|94%
|HILLSBOROUGH
|MANGO ELEMENTARY SCHOOL
|67
|17
|25%
|HILLSBOROUGH
|MANISCALCO K-8 SCHOOL
|56
|33
|59%
|HILLSBOROUGH
|MCDONALD ELEMENTARY SCHOOL
|50
|21
|42%
|HILLSBOROUGH
|MENDENHALL ELEMENTARY SCHOOL
|47
|19
|40%
|HILLSBOROUGH
|MILES ELEMENTARY SCHOOL
|96
|32
|33%
|HILLSBOROUGH
|MINTZ ELEMENTARY SCHOOL
|78
|31
|40%
|HILLSBOROUGH
|MITCHELL ELEMENTARY SCHOOL
|65
|49
|75%
|HILLSBOROUGH
|MCKITRICK ELEMENTARY SCHOOL
|69
|46
|67%
|HILLSBOROUGH
|MORGAN WOODS ELEMENTARY SCHOOL
|37
|19
|51%
|HILLSBOROUGH
|MORT ELEMENTARY SCHOOL
|110
|24
|22%
|HILLSBOROUGH
|NELSON ELEMENTARY SCHOOL
|55
|25
|45%
|HILLSBOROUGH
|NORTHWEST ELEMENTARY SCHOOL
|63
|42
|67%
|HILLSBOROUGH
|OAK GROVE ELEMENTARY SCHOOL
|73
|19
|26%
|HILLSBOROUGH
|MULLER ELEMENTARY MAGNET SCHOOL
|61
|28
|46%
|HILLSBOROUGH
|OAK PARK ELEMENTARY SCHOOL
|43
|11
|26%
|HILLSBOROUGH
|PALM RIVER ELEMENTARY SCHOOL
|39
|19
|49%
|HILLSBOROUGH
|PINECREST ELEMENTARY SCHOOL
|62
|14
|23%
|HILLSBOROUGH
|PIZZO K-8 SCHOOL
|58
|19
|33%
|HILLSBOROUGH
|PRIDE ELEMENTARY SCHOOL
|69
|52
|75%
|HILLSBOROUGH
|POTTER ELEMENTARY SCHOOL
|60
|25
|42%
|HILLSBOROUGH
|RIVERHILLS ELEMENTARY MAGNET SCHOOL
|40
|21
|53%
|HILLSBOROUGH
|RIVERVIEW ELEMENTARY SCHOOL
|40
|26
|65%
|HILLSBOROUGH
|ROBINSON ELEMENTARY SCHOOL
|69
|25
|36%
|HILLSBOROUGH
|ROBLES ELEMENTARY SCHOOL
|62
|17
|27%
|HILLSBOROUGH
|ROOSEVELT ELEMENTARY SCHOOL
|74
|59
|80%
|HILLSBOROUGH
|ROLAND PARK K-8 MAGNET SCHOOL
|50
|37
|74%
|HILLSBOROUGH
|RUSKIN ELEMENTARY SCHOOL
|88
|30
|34%
|HILLSBOROUGH
|SCHMIDT ELEMENTARY SCHOOL
|55
|19
|35%
|HILLSBOROUGH
|SCHWARZKOPF ELEMENTARY SCHOOL
|59
|43
|73%
|HILLSBOROUGH
|SEFFNER ELEMENTARY SCHOOL
|42
|16
|38%
|HILLSBOROUGH
|SEMINOLE ELEMENTARY SCHOOL
|50
|29
|58%
|HILLSBOROUGH
|SESSUMS ELEMENTARY SCHOOL
|76
|32
|42%
|HILLSBOROUGH
|SHAW ELEMENTARY SCHOOL
|59
|14
|24%
|HILLSBOROUGH
|SHORE ELEMENTARY MAGNET SCHOOL
|24
|21
|88%
|HILLSBOROUGH
|SPRINGHEAD ELEMENTARY SCHOOL
|78
|31
|40%
|HILLSBOROUGH
|SULPHUR SPRINGS K-8 SCHOOL
|45
|16
|36%
|HILLSBOROUGH
|SUMMERFIELD ELEMENTARY SCHOOL
|65
|28
|43%
|HILLSBOROUGH
|SYMMES ELEMENTARY SCHOOL
|39
|24
|62%
|HILLSBOROUGH
|TAMPA BAY BOULEVARD ELEMENTARY SCHOOL
|41
|13
|32%
|HILLSBOROUGH
|RAMPELLO K-8 MAGNET SCHOOL
|34
|24
|71%
|HILLSBOROUGH
|TAMPA PALMS ELEMENTARY SCHOOL
|50
|21
|42%
|HILLSBOROUGH
|TEMPLE TERRACE ELEMENTARY SCHOOL
|64
|21
|33%
|HILLSBOROUGH
|THONOTOSASSA ELEMENTARY SCHOOL
|27
|13
|48%
|HILLSBOROUGH
|TINKER K-8 SCHOOL
|49
|30
|61%
|HILLSBOROUGH
|TOWN & COUNTRY ELEMENTARY SCHOOL
|54
|13
|24%
|HILLSBOROUGH
|TRAPNELL ELEMENTARY SCHOOL
|57
|13
|23%
|HILLSBOROUGH
|TWIN LAKES ELEMENTARY SCHOOL
|32
|14
|44%
|HILLSBOROUGH
|VALRICO ELEMENTARY SCHOOL
|56
|33
|59%
|HILLSBOROUGH
|WALDEN LAKE ELEMENTARY SCHOOL
|81
|33
|41%
|HILLSBOROUGH
|WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOL
|28
|12
|43%
|HILLSBOROUGH
|WESTCHASE ELEMENTARY SCHOOL
|99
|75
|76%
|HILLSBOROUGH
|WESTSHORE ELEMENTARY SCHOOL
|49
|24
|49%
|HILLSBOROUGH
|WEST TAMPA ELEMENTARY SCHOOL
|44
|8
|18%
|HILLSBOROUGH
|JAMES ELEMENTARY SCHOOL
|53
|14
|26%
|HILLSBOROUGH
|WILSON ELEMENTARY SCHOOL
|30
|13
|43%
|HILLSBOROUGH
|WIMAUMA ELEMENTARY SCHOOL
|50
|8
|16%
|HILLSBOROUGH
|WITTER ELEMENTARY SCHOOL
|56
|20
|36%
|HILLSBOROUGH
|WOODBRIDGE ELEMENTARY SCHOOL
|55
|20
|36%
|HILLSBOROUGH
|YATES ELEMENTARY SCHOOL
|51
|23
|45%
|HILLSBOROUGH
|VILLAGE OF EXCELLENCE ACADEMY
|25
|8
|32%
|HILLSBOROUGH
|LEARNING GATE COMMUNITY SCHOOL
|70
|57
|81%
|HILLSBOROUGH
|RCMA WIMAUMA COMMUNITY ACADEMY
|24
|14
|58%
|HILLSBOROUGH
|HORIZON CHARTER SCHOOL OF TAMPA
|41
|24
|59%
|HILLSBOROUGH
|LEGACY PREPARATORY ACADEMY
|18
|18
|100%
|HILLSBOROUGH
|WALTON ACADEMY
|24
|16
|67%
|HILLSBOROUGH
|TRINITY SCHOOL FOR CHILDREN
|66
|50
|76%
|HILLSBOROUGH
|LITERACY/LEADERSHIP/TECHNOLOGY ACADEMY
|22
|15
|68%
|HILLSBOROUGH
|KIDS COMMUNITY COLLEGE RIVERVIEW SOUTH
|53
|29
|55%
|HILLSBOROUGH
|INDEPENDENCE ACADEMY
|61
|34
|56%
|HILLSBOROUGH
|ADVANTAGE ACADEMY OF HILLSBOROUGH
|36
|22
|61%
|HILLSBOROUGH
|VALRICO LAKE ADVANTAGE ACADEMY
|106
|86
|81%
|HILLSBOROUGH
|CHANNELSIDE ACADEMY OF MATH AND SCIENCE
|31
|21
|68%
|HILLSBOROUGH
|LUTZ PREPARATORY SCHOOL
|60
|56
|93%
|HILLSBOROUGH
|NEW SPRINGS SCHOOLS
|42
|18
|43%
|HILLSBOROUGH
|WINTHROP CHARTER SCHOOL
|118
|80
|68%
|HILLSBOROUGH
|HENDERSON HAMMOCK CHARTER SCHOOL
|115
|45
|39%
|HILLSBOROUGH
|KIDS COMMUNITY COLLEGE CHARTER SCHOOL SOUTHEAST HILLSBOROUGH COUNTY
|14
|8
|57%
|HILLSBOROUGH
|HILLSBOROUGH ACADEMY OF MATH AND SCIENCE
|49
|30
|61%
|HILLSBOROUGH
|HILLSBOROUGH VIRTUAL SCHOOL
|17
|16
|94%
|HILLSBOROUGH
|BRIDGEPREP ACADEMY OF TAMPA
|23
|8
|35%
|HILLSBOROUGH
|SUNLAKE ACADEMY OF MATH AND SCIENCES
|98
|77
|79%
|HILLSBOROUGH
|EXCELSIOR PREP CHARTER SCHOOL
|42
|22
|52%
|HILLSBOROUGH
|CREEKSIDE CHARTER ACADEMY
|70
|45
|64%
|HILLSBOROUGH
|WATERSET CHARTER SCHOOL
|117
|85
|73%
|HILLSBOROUGH
|SOUTHSHORE CHARTER ACADEMY
|59
|34
|58%
|HILLSBOROUGH
|PLATO ACADEMY TAMPA CHARTER SCHOOL
|63
|43
|68%
|HILLSBOROUGH
|EAST TAMPA ACADEMY
|20
|16
|80%
|HILLSBOROUGH
|RIVERVIEW ACADEMY OF MATH AND SCIENCE
|76
|56
|74%
|HILLSBOROUGH
|THE COLLABORATORY PREPARATORY ACADEMY
|13
|6
|46%
|HILLSBOROUGH
|NAVIGATOR ACADEMY OF LEADERSHIP VALRICO
|80
|59
|74%
|HILLSBOROUGH
|SLAM ACADEMY AT APOLLO BEACH
|75
|44
|59%
|HILLSBOROUGH
|LITERACY LEADERSHIP TECHNOLOGY ACADEMY SOUTH BAY
|52
|29
|56%
|County
|School Name
|# of Test Takers
|# ready for Kindergarten
|% ready
|MANATEE
|ANNA MARIA ELEMENTARY SCHOOL
|23
|21
|91%
|MANATEE
|BALLARD ELEMENTARY SCHOOL
|50
|22
|44%
|MANATEE
|BAYSHORE ELEMENTARY SCHOOL
|90
|33
|37%
|MANATEE
|MANATEE ELEMENTARY SCHOOL
|56
|13
|23%
|MANATEE
|JESSIE P. MILLER ELEMENTARY SCHOOL
|88
|47
|53%
|MANATEE
|MYAKKA CITY ELEMENTARY SCHOOL
|39
|14
|36%
|MANATEE
|ONECO ELEMENTARY SCHOOL
|64
|23
|36%
|MANATEE
|G D ROGERS GARDEN- BULLOCK ELEMENTARY
|61
|13
|21%
|MANATEE
|PALM VIEW K-8 SCHOOL
|48
|21
|44%
|MANATEE
|PALMA SOLA ELEMENTARY SCHOOL
|51
|30
|59%
|MANATEE
|PALMETTO ELEMENTARY SCHOOL
|85
|38
|45%
|MANATEE
|ROBERT H. PRINE ELEMENTARY SCHOOL
|83
|24
|29%
|MANATEE
|BLANCHE H. DAUGHTREY ELEMENTARY
|116
|27
|23%
|MANATEE
|SAMOSET ELEMENTARY SCHOOL
|63
|25
|40%
|MANATEE
|JAMES TILLMAN ELEMENTARY MAGNET SCHOOL
|73
|25
|34%
|MANATEE
|BLACKBURN ELEMENTARY SCHOOL
|57
|23
|40%
|MANATEE
|H. S. MOODY ELEMENTARY SCHOOL
|69
|34
|49%
|MANATEE
|FLORINE J ABEL ELEMENTARY SCHOOL
|65
|22
|34%
|MANATEE
|IDA M. STEWART ELEMENTARY SCHOOL
|44
|39
|89%
|MANATEE
|WILLIAM H. BASHAW ELEMENTARY
|50
|30
|60%
|MANATEE
|BRADEN RIVER ELEMENTARY SCHOOL
|90
|53
|59%
|MANATEE
|SEA BREEZE ELEMENTARY SCHOOL
|80
|36
|45%
|MANATEE
|TARA ELEMENTARY SCHOOL
|82
|58
|71%
|MANATEE
|LOUISE R JOHNSON K-8 SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES
|36
|22
|61%
|MANATEE
|GENE WITT ELEMENTARY SCHOOL
|82
|67
|82%
|MANATEE
|MARJORIE G. KINNAN ELEMENTARY SCHOOL
|33
|16
|48%
|MANATEE
|GILBERT W MCNEAL ELEMENTARY SCHOOL
|86
|64
|74%
|MANATEE
|FREEDOM ELEMENTARY SCHOOL
|81
|51
|63%
|MANATEE
|VIRGIL MILLS ELEMENTARY SCHOOL
|88
|58
|66%
|MANATEE
|ROBERT WILLIS ELEMENTARY SCHOOL
|95
|77
|81%
|MANATEE
|ANNIE LUCY WILLIAMS ELEMENTARY SCHOOL
|99
|62
|63%
|MANATEE
|B.D. GULLETT ELEMENTARY SCHOOL
|120
|95
|79%
|MANATEE
|BARBARA A HARVEY ELEMENTARY SCHOOL
|94
|55
|59%
|MANATEE
|JUST FOR GIRLS ELEMENTARY SCHOOL
|*
|*
|*
|MANATEE
|SCHOOL OF ACADEMIC AND BEHAVIORAL LEARNING EXCELLENCE (SABLE)
|*
|*
|*
|MANATEE
|MANATEE SCHOOL OF ARTS/SCIENCES
|17
|10
|59%
|MANATEE
|TEAM SUCCESS A SCHOOL OF EXCELLENCE
|77
|15
|19%
|MANATEE
|MANATEE CHARTER SCHOOL
|43
|14
|33%
|MANATEE
|IMAGINE CHARTER SCHOOL AT NORTH MANATEE
|38
|26
|68%
|MANATEE
|IMAGINE CHARTER AT LAKEWOOD RANCH
|68
|41
|60%
|MANATEE
|PALMETTO CHARTER SCHOOL
|34
|29
|85%
|MANATEE
|VISIBLE MEN ACADEMY
|12
|5
|42%
|MANATEE
|WILLIAM MONROE ROWLETT ACADEMY FOR ARTS AND COMMUNICATION
|140
|87
|62%
|MANATEE
|PARRISH CHARTER ACADEMY
|100
|68
|68%
|County
|School Name
|# of test takers
|# ready for kindergarten
|% ready
|PASCO
|RODNEY B. COX ELEMENTARY SCHOOL
|55
|19
|35%
|PASCO
|TRINITY ELEMENTARY SCHOOL
|72
|58
|81%
|PASCO
|DENHAM OAKS ELEMENTARY SCHOOL
|93
|43
|46%
|PASCO
|CHESTER W. TAYLOR, JR. ELEMENTARY SCHOOL
|75
|32
|43%
|PASCO
|PASCO ELEMENTARY SCHOOL
|73
|27
|37%
|PASCO
|JAMES M. MARLOWE ELEMENTARY SCHOOL
|74
|38
|51%
|PASCO
|CHASCO ELEMENTARY SCHOOL
|79
|44
|56%
|PASCO
|SUNRAY ELEMENTARY SCHOOL
|47
|18
|38%
|PASCO
|OAKSTEAD ELEMENTARY SCHOOL
|131
|97
|74%
|PASCO
|GULF HIGHLANDS ELEMENTARY SCHOOL
|87
|38
|44%
|PASCO
|DOUBLE BRANCH ELEMENTARY SCHOOL
|105
|66
|63%
|PASCO
|TRINITY OAKS ELEMENTARY SCHOOL
|88
|54
|61%
|PASCO
|WEST ZEPHYRHILLS ELEMENTARY SCHOOL
|83
|37
|45%
|PASCO
|NEW RIVER ELEMENTARY SCHOOL
|74
|41
|55%
|PASCO
|GULF TRACE ELEMENTARY SCHOOL
|71
|31
|44%
|PASCO
|VETERANS ELEMENTARY SCHOOL
|90
|67
|74%
|PASCO
|WATERGRASS ELEMENTARY SCHOOL
|82
|42
|51%
|PASCO
|ODESSA ELEMENTARY SCHOOL
|160
|112
|70%
|PASCO
|SANDERS MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL
|133
|98
|74%
|PASCO
|QUAIL HOLLOW ELEMENTARY SCHOOL
|61
|38
|62%
|PASCO
|SHADY HILLS ELEMENTARY SCHOOL
|55
|26
|47%
|PASCO
|WIREGRASS ELEMENTARY SCHOOL
|96
|64
|67%
|PASCO
|BEXLEY ELEMENTARY SCHOOL
|131
|97
|74%
|PASCO
|WOODLAND ELEMENTARY SCHOOL
|87
|48
|55%
|PASCO
|CONNERTON ELEMENTARY SCHOOL
|107
|63
|59%
|PASCO
|MITTYE P. LOCKE ELEMENTARY SCHOOL
|63
|28
|44%
|PASCO
|SAN ANTONIO ELEMENTARY SCHOOL
|64
|35
|55%
|PASCO
|RICHEY ELEMENTARY SCHOOL
|70
|36
|51%
|PASCO
|COTEE RIVER ELEMENTARY SCHOOL
|64
|24
|38%
|PASCO
|LACOOCHEE ELEMENTARY SCHOOL
|34
|11
|32%
|PASCO
|SCHRADER ELEMENTARY SCHOOL
|74
|31
|42%
|PASCO
|FOX HOLLOW ELEMENTARY SCHOOL
|72
|26
|36%
|PASCO
|CENTENNIAL ELEMENTARY SCHOOL
|50
|25
|50%
|PASCO
|SEVEN SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
|74
|40
|54%
|PASCO
|DEER PARK ELEMENTARY SCHOOL
|49
|27
|55%
|PASCO
|DR. MARY GIELLA ELEMENTARY SCHOOL
|81
|41
|51%
|PASCO
|NORTHWEST ELEMENTARY SCHOOL
|97
|40
|41%
|PASCO
|CYPRESS ELEMENTARY SCHOOL
|80
|39
|49%
|PASCO
|ANCLOTE ELEMENTARY SCHOOL
|45
|25
|56%
|PASCO
|PINE VIEW ELEMENTARY SCHOOL
|63
|50
|79%
|PASCO
|GULFSIDE ELEMENTARY SCHOOL
|44
|20
|45%
|PASCO
|CALUSA ELEMENTARY SCHOOL
|83
|30
|36%
|PASCO
|MOON LAKE ELEMENTARY SCHOOL
|70
|29
|41%
|PASCO
|LAKE MYRTLE ELEMENTARY SCHOOL
|68
|41
|60%
|PASCO
|SAND PINE ELEMENTARY SCHOOL
|65
|50
|77%
|PASCO
|WESLEY CHAPEL ELEMENTARY SCHOOL
|65
|45
|69%
|PASCO
|LONGLEAF ELEMENTARY SCHOOL
|94
|61
|65%
|PASCO
|SEVEN OAKS ELEMENTARY SCHOOL
|62
|45
|73%
|PASCO
|DAYSPRING ACADEMY
|91
|66
|73%
|PASCO
|ACADEMY AT THE FARM
|71
|54
|76%
|PASCO
|ATHENIAN ACADEMY OF TECHNOLOGY AND THE ARTS
|50
|35
|70%
|PASCO
|IMAGINE SCHOOL AT LAND O’ LAKES
|111
|94
|85%
|PASCO
|CLASSICAL PREPARATORY SCHOOL
|106
|63
|59%
|PASCO
|LEARNING LODGE ACADEMY
|43
|26
|60%
|PASCO
|PLATO ACADEMY TRINITY CHARTER SCHOOL
|51
|33
|65%
|PASCO
|UNION PARK CHARTER ACADEMY
|81
|68
|84%
|PASCO
|PINECREST ACADEMY WESLEY CHAPEL
|95
|87
|92%
|PASCO
|INNOVATION PREPARATORY ACADEMY
|71
|54
|76%
|PASCO
|PASCO VIRTUAL INSTRUCTION PROGRAM (DISTRICT PROVIDED)
|86
|58
|67%
|County
|School Name
|# of test takers
|# ready for kindergarten
|% ready
|PINELLAS
|ANONA ELEMENTARY SCHOOL
|60
|39
|65%
|PINELLAS
|AZALEA ELEMENTARY SCHOOL
|64
|38
|59%
|PINELLAS
|BARDMOOR ELEMENTARY SCHOOL
|47
|22
|47%
|PINELLAS
|BAUDER ELEMENTARY SCHOOL
|90
|69
|77%
|PINELLAS
|BAY POINT ELEMENTARY SCHOOL
|67
|19
|28%
|PINELLAS
|BAY VISTA FUNDAMENTAL ELEMENTARY SCHOOL
|67
|44
|66%
|PINELLAS
|BEAR CREEK ELEMENTARY SCHOOL
|41
|24
|59%
|PINELLAS
|BELCHER ELEMENTARY SCHOOL
|58
|26
|45%
|PINELLAS
|BELLEAIR ELEMENTARY SCHOOL
|56
|25
|45%
|PINELLAS
|BLANTON ELEMENTARY SCHOOL
|78
|40
|51%
|PINELLAS
|BROOKER CREEK ELEMENTARY SCHOOL
|72
|55
|76%
|PINELLAS
|CAMPBELL PARK ELEMENTARY SCHOOL
|73
|22
|30%
|PINELLAS
|CROSS BAYOU ELEMENTARY SCHOOL
|48
|28
|58%
|PINELLAS
|CURLEW CREEK ELEMENTARY SCHOOL
|73
|48
|66%
|PINELLAS
|LEILA DAVIS ELEMENTARY SCHOOL
|78
|58
|74%
|PINELLAS
|DUNEDIN ELEMENTARY SCHOOL
|69
|41
|59%
|PINELLAS
|EISENHOWER ELEMENTARY SCHOOL
|79
|34
|43%
|PINELLAS
|FAIRMOUNT PARK ELEMENTARY SCHOOL
|79
|23
|29%
|PINELLAS
|JOHN M. SEXTON ELEMENTARY SCHOOL
|51
|26
|51%
|PINELLAS
|FOREST LAKES ELEMENTARY SCHOOL
|45
|33
|73%
|PINELLAS
|FRONTIER ELEMENTARY SCHOOL
|79
|44
|56%
|PINELLAS
|FUGUITT ELEMENTARY SCHOOL
|52
|38
|73%
|PINELLAS
|LYNCH ELEMENTARY SCHOOL
|70
|47
|67%
|PINELLAS
|PERKINS ELEMENTARY SCHOOL
|67
|39
|58%
|PINELLAS
|GARRISON-JONES ELEMENTARY SCHOOL
|62
|36
|58%
|PINELLAS
|GULFPORT MONTESSORI ELEMENTARY SCHOOL
|64
|31
|48%
|PINELLAS
|HIGHLAND LAKES ELEMENTARY SCHOOL
|61
|45
|74%
|PINELLAS
|HIGH POINT ELEMENTARY SCHOOL
|73
|42
|58%
|PINELLAS
|DOUGLAS L. JAMERSON JR. ELEMENTARY
|82
|53
|65%
|PINELLAS
|LAKEVIEW FUNDAMENTAL ELEMENTARY
|40
|36
|90%
|PINELLAS
|LAKEWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|47
|24
|51%
|PINELLAS
|LEALMAN AVENUE ELEMENTARY SCHOOL
|49
|20
|41%
|PINELLAS
|MADEIRA BEACH FUNDAMENTAL K-8
|57
|42
|74%
|PINELLAS
|MAXIMO ELEMENTARY SCHOOL
|53
|20
|38%
|PINELLAS
|MCMULLEN-BOOTH ELEMENTARY SCHOOL
|53
|26
|49%
|PINELLAS
|MELROSE ELEMENTARY SCHOOL
|53
|9
|17%
|PINELLAS
|MIDTOWN ACADEMY
|24
|18
|75%
|PINELLAS
|MILDRED HELMS ELEMENTARY SCHOOL
|82
|53
|65%
|PINELLAS
|MOUNT VERNON ELEMENTARY SCHOOL
|35
|16
|46%
|PINELLAS
|NORTH SHORE ELEMENTARY SCHOOL
|57
|30
|53%
|PINELLAS
|NORTHWEST ELEMENTARY SCHOOL
|78
|33
|42%
|PINELLAS
|OAKHURST ELEMENTARY SCHOOL
|93
|56
|60%
|PINELLAS
|OLDSMAR ELEMENTARY SCHOOL
|64
|40
|63%
|PINELLAS
|ORANGE GROVE ELEMENTARY SCHOOL
|61
|45
|74%
|PINELLAS
|OZONA ELEMENTARY SCHOOL
|90
|78
|87%
|PINELLAS
|CURTIS FUNDAMENTAL ELEMENTARY
|83
|68
|82%
|PINELLAS
|PASADENA FUNDAMENTAL ELEMENTARY SCHOOL
|70
|54
|77%
|PINELLAS
|PINELLAS CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
|57
|35
|61%
|PINELLAS
|PINELLAS PARK ELEMENTARY SCHOOL
|68
|24
|35%
|PINELLAS
|PLUMB ELEMENTARY SCHOOL
|73
|36
|49%
|PINELLAS
|PONCE DE LEON ELEMENTARY SCHOOL
|82
|29
|35%
|PINELLAS
|RIDGECREST ELEMENTARY SCHOOL
|49
|21
|43%
|PINELLAS
|SAFETY HARBOR ELEMENTARY SCHOOL
|88
|58
|66%
|PINELLAS
|SAWGRASS LAKE ELEMENTARY SCHOOL
|82
|43
|52%
|PINELLAS
|JAMES B. SANDERLIN K-8
|68
|46
|68%
|PINELLAS
|SAN JOSE ELEMENTARY SCHOOL
|35
|18
|51%
|PINELLAS
|SANDY LANE ELEMENTARY SCHOOL
|56
|25
|45%
|PINELLAS
|SEMINOLE ELEMENTARY SCHOOL
|62
|31
|50%
|PINELLAS
|SEVENTY-FOURTH ST. ELEMENTARY
|60
|17
|28%
|PINELLAS
|SHORE ACRES ELEMENTARY SCHOOL
|96
|61
|64%
|PINELLAS
|SKYCREST ELEMENTARY SCHOOL
|81
|31
|38%
|PINELLAS
|SKYVIEW ELEMENTARY SCHOOL
|87
|55
|63%
|PINELLAS
|STARKEY ELEMENTARY SCHOOL
|80
|49
|61%
|PINELLAS
|MARJORIE KINNAN RAWLINGS ELEM
|70
|34
|49%
|PINELLAS
|SUNSET HILLS ELEMENTARY SCHOOL
|69
|49
|71%
|PINELLAS
|TARPON SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
|72
|37
|51%
|PINELLAS
|NEW HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
|64
|37
|58%
|PINELLAS
|TARPON SPRINGS FUNDAMENTAL ELE
|32
|29
|91%
|PINELLAS
|WALSINGHAM ELEMENTARY SCHOOL
|61
|29
|48%
|PINELLAS
|WESTGATE ELEMENTARY SCHOOL
|62
|35
|56%
|PINELLAS
|WOODLAWN ELEMENTARY SCHOOL
|34
|8
|24%
|PINELLAS
|SOUTHERN OAK ELEMENTARY SCHOOL
|75
|42
|56%
|PINELLAS
|CYPRESS WOODS ELEMENTARY SCHOOL
|76
|54
|71%
|PINELLAS
|SUTHERLAND ELEMENTARY SCHOOL
|91
|65
|71%
|PINELLAS
|LAKE ST. GEORGE ELEMENTARY SCHOOL
|82
|53
|65%
|PINELLAS
|GULF BEACHES ELEMENTARY MAGNET SCHOOL
|40
|30
|75%
|PINELLAS
|KINGS HIGHWAY ELEMENTARY MAGNET SCHOOL
|30
|14
|47%
|PINELLAS
|PINELLAS VIRTUAL FRANCHISE
|15
|10
|67%
|PINELLAS
|ACADEMIE DA VINCI CHARTER SCHOOL
|35
|28
|80%
|PINELLAS
|ATHENIAN ACADEMY
|49
|36
|73%
|PINELLAS
|PLATO ACADEMY CLEARWATER
|51
|39
|76%
|PINELLAS
|ALFRED ADLER ELEMENTARY SCHOOL
|*
|*
|*
|PINELLAS
|PINELLAS PRIMARY ACADEMY
|43
|29
|67%
|PINELLAS
|PLATO ACADEMY PALM HARBOR CHARTER SCHOOL
|32
|30
|94%
|PINELLAS
|PINELLAS ACADEMY OF MATH AND SCIENCE
|105
|73
|70%
|PINELLAS
|DISCOVERY ACADEMY OF SCIENCE
|38
|33
|87%
|PINELLAS
|PLATO ACADEMY LARGO CHARTER SCHOOL
|32
|18
|56%
|PINELLAS
|PLATO SEMINOLE
|30
|23
|77%
|PINELLAS
|PLATO ACADEMY CHARTER SCHOOL TARPON SPRINGS
|31
|25
|81%
|PINELLAS
|PLATO ACADEMY OF ST.PETERSBURG
|32
|26
|81%
|PINELLAS
|PLATO ACADEMY PINELLAS PARK CHARTER SCHOOL
|50
|38
|76%
|County
|School Name
|# of test takers
|# ready for kindergarten
|% ready
|POLK
|CARLTON PALMORE ELEMENTARY SCHOOL
|39
|16
|41%
|POLK
|CLEVELAND COURT ELEMENTARY SCHOOL
|64
|42
|66%
|POLK
|COMBEE ACADEMY OF DESIGN AND ENGINEERING
|70
|29
|41%
|POLK
|CRYSTAL LAKE ELEMENTARY SCHOOL
|38
|8
|21%
|POLK
|DIXIELAND ELEMENTARY SCHOOL
|45
|16
|36%
|POLK
|PHILIP O’BRIEN ELEMENTARY SCHOOL
|56
|11
|20%
|POLK
|MEDULLA ELEMENTARY SCHOOL
|64
|19
|30%
|POLK
|R. BRUCE WAGNER ELEMENTARY SCHOOL
|97
|49
|51%
|POLK
|NORTH LAKELAND ELEMENTARY SCHOOL OF CHOICE
|67
|18
|27%
|POLK
|SOUTHWEST ELEMENTARY SCHOOL
|48
|23
|48%
|POLK
|LINCOLN AVENUE ACADEMY
|63
|42
|67%
|POLK
|ROCHELLE SCHOOL OF THE ARTS
|66
|41
|62%
|POLK
|ALTA VISTA ELEMENTARY SCHOOL
|75
|20
|27%
|POLK
|SANDHILL ELEMENTARY SCHOOL
|53
|14
|26%
|POLK
|EASTSIDE ELEMENTARY SCHOOL
|76
|17
|22%
|POLK
|BETHUNE ACADEMY
|58
|31
|53%
|POLK
|DAVENPORT SCHOOL OF THE ARTS
|73
|39
|53%
|POLK
|RIDGEVIEW GLOBAL STUDIES ACADEMY
|109
|55
|50%
|POLK
|FRANK E. BRIGHAM ACADEMY
|81
|53
|65%
|POLK
|ELBERT ELEMENTARY SCHOOL
|84
|34
|40%
|POLK
|FRED G. GARNER ELEMENTARY SCHOOL
|82
|26
|32%
|POLK
|INWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|25
|4
|16%
|POLK
|JOHN SNIVELY ELEMENTARY
|31
|11
|35%
|POLK
|LAKE ALFRED ELEMENTARY SCHOOL
|83
|36
|43%
|POLK
|WAHNETA ELEMENTARY SCHOOL
|61
|15
|25%
|POLK
|JEWETT SCHOOL OF THE ARTS
|48
|21
|44%
|POLK
|LEWIS ANNA WOODBURY ELEMENTARY SCHOOL
|72
|29
|40%
|POLK
|LENA VISTA ELEMENTARY SCHOOL
|107
|29
|27%
|POLK
|AUBURNDALE CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
|37
|13
|35%
|POLK
|WALTER CALDWELL ELEMENTARY SCHOOL
|77
|34
|44%
|POLK
|POLK CITY ELEMENTARY SCHOOL
|58
|26
|45%
|POLK
|DAVENPORT ELEMENTARY
|52
|20
|38%
|POLK
|CHAIN OF LAKES ELEMENTARY SCHOOL
|107
|63
|59%
|POLK
|BARTOW ELEMENTARY ACADEMY
|69
|44
|64%
|POLK
|FLORAL AVENUE ELEMENTARY SCHOOL
|61
|28
|46%
|POLK
|CITRUS RIDGE A CIVICS ACADEMY
|71
|17
|24%
|POLK
|ALTURAS ELEMENTARY SCHOOL
|15
|5
|33%
|POLK
|HIGHLAND CITY ELEMENTARY SCHOOL
|42
|20
|48%
|POLK
|PURCELL ELEMENTARY SCHOOL
|56
|15
|27%
|POLK
|KINGSFORD ELEMENTARY SCHOOL
|80
|20
|25%
|POLK
|KATHLEEN ELEMENTARY SCHOOL
|50
|14
|28%
|POLK
|GRIFFIN ELEMENTARY SCHOOL
|24
|8
|33%
|POLK
|JESSE KEEN ELEMENTARY SCHOOL
|58
|9
|16%
|POLK
|WINSTON ACADEMY OF ENGINEERING
|73
|48
|66%
|POLK
|SLEEPY HILL ELEMENTARY SCHOOL
|107
|39
|36%
|POLK
|HIGHLANDS GROVE ELEMENTARY SCHOOL
|63
|40
|63%
|POLK
|FROSTPROOF ELEMENTARY SCHOOL
|104
|38
|37%
|POLK
|POLK AVENUE ELEMENTARY SCHOOL
|66
|25
|38%
|POLK
|HILLCREST ELEMENTARY SCHOOL
|125
|83
|66%
|POLK
|HORIZONS ELEMENTARY SCHOOL
|79
|34
|43%
|POLK
|SPOOK HILL ELEMENTARY SCHOOL
|71
|22
|31%
|POLK
|JANIE HOWARD WILSON SCHOOL
|33
|10
|30%
|POLK
|DALE R FAIR BABSON PARK ELEMENTARY
|71
|42
|59%
|POLK
|EDGAR L. PADGETT ELEMENTARY
|56
|15
|27%
|POLK
|OSCAR J. POPE ELEMENTARY SCHOOL
|41
|18
|44%
|POLK
|LAUREL ELEMENTARY SCHOOL
|46
|18
|39%
|POLK
|SCOTT LAKE ELEMENTARY SCHOOL
|84
|48
|57%
|POLK
|MCKEEL ELEMENTARY ACADEMY
|58
|44
|76%
|POLK
|SOUTH MCKEEL ACADEMY
|123
|89
|72%
|POLK
|EAGLE LAKE ELEMENTARY SCHOOL
|98
|33
|34%
|POLK
|PALMETTO ELEMENTARY SCHOOL
|36
|14
|39%
|POLK
|GARDEN GROVE ELEMENTARY SCHOOL
|70
|34
|49%
|POLK
|PINEWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|90
|30
|33%
|POLK
|JAMES E. STEPHENS ELEMENTARY SCHOOL
|52
|16
|31%
|POLK
|DUNDEE ELEMENTARY ACADEMY
|68
|31
|46%
|POLK
|CLARENCE BOSWELL ELEMENTARY SCHOOL
|57
|23
|40%
|POLK
|JAMES W. SIKES ELEMENTARY SCHOOL
|102
|50
|49%
|POLK
|R. CLEM CHURCHWELL ELEMENTARY SCHOOL
|78
|32
|41%
|POLK
|DR. NE ROBERTS ELEMENTARY SCHOOL
|83
|39
|47%
|POLK
|ROSABELLE W. BLAKE ACADEMY
|51
|28
|55%
|POLK
|WENDELL WATSON ELEMENTARY SCHOOL
|82
|42
|51%
|POLK
|VALLEYVIEW ELEMENTARY SCHOOL
|85
|45
|53%
|POLK
|SOCRUM ELEMENTARY SCHOOL
|46
|17
|37%
|POLK
|SPESSARD L HOLLAND ELEMENTARY
|86
|39
|45%
|POLK
|LOUGHMAN OAKS ELEMENTARY SCHOOL
|83
|33
|40%
|POLK
|BERKLEY ELEMENTARY SCHOOL
|107
|77
|72%
|POLK
|MAGNOLIA MONTESSORI ACADEMY
|19
|14
|74%
|POLK
|NAVIGATOR ACADEMY OF LEADERSHIP DAVENPORT
|51
|26
|51%
|POLK
|LANGUAGE & LITERACY ACADEMY FOR LEARNING
|*
|*
|*
|POLK
|HARTRIDGE ACADEMY
|23
|21
|91%
|POLK
|LAKELAND MONTESSORI SCHOOL HOUSE
|15
|14
|93%
|POLK
|VICTORY RIDGE ACADEMY
|15
|2
|13%
|POLK
|CYPRESS JUNCTION MONTESSORI
|11
|7
|64%
|County
|School Name
|# of test takers
|# ready for kindergarten
|% ready
|SARASOTA
|ALTA VISTA ELEMENTARY SCHOOL
|59
|21
|36%
|SARASOTA
|BAY HAVEN SCHOOL OF BASICS PLUS
|71
|45
|63%
|SARASOTA
|SUNCOAST SCHOOL FOR INNOVATIVE STUDIES
|23
|11
|48%
|SARASOTA
|ISLAND VILLAGE MONTESSORI SCHOOL
|38
|21
|55%
|SARASOTA
|SARASOTA SUNCOAST ACADEMY
|70
|43
|61%
|SARASOTA
|BRENTWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|66
|33
|50%
|SARASOTA
|IMAGINE SCHOOL AT NORTH PORT
|64
|36
|56%
|SARASOTA
|IMAGINE SCHOOL AT PALMER RANCH
|32
|16
|50%
|SARASOTA
|SARASOTA ACADEMY OF THE ARTS
|11
|9
|82%
|SARASOTA
|ENGLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|88
|43
|49%
|SARASOTA
|FRUITVILLE ELEMENTARY SCHOOL
|92
|46
|50%
|SARASOTA
|PHILLIPPI SHORES ELEMENTARY SCHOOL
|93
|60
|65%
|SARASOTA
|SOUTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL
|102
|65
|64%
|SARASOTA
|TUTTLE ELEMENTARY SCHOOL
|69
|20
|29%
|SARASOTA
|VENICE ELEMENTARY SCHOOL
|66
|39
|59%
|SARASOTA
|GOCIO ELEMENTARY SCHOOL
|74
|31
|42%
|SARASOTA
|GULF GATE ELEMENTARY SCHOOL
|56
|35
|63%
|SARASOTA
|WILKINSON ELEMENTARY SCHOOL
|49
|21
|43%
|SARASOTA
|ASHTON ELEMENTARY SCHOOL
|123
|83
|67%
|SARASOTA
|GARDEN ELEMENTARY SCHOOL
|81
|50
|62%
|SARASOTA
|GLENALLEN ELEMENTARY SCHOOL
|84
|40
|48%
|SARASOTA
|LAKEVIEW ELEMENTARY SCHOOL
|53
|37
|70%
|SARASOTA
|TAYLOR RANCH ELEMENTARY SCHOOL
|91
|53
|58%
|SARASOTA
|EMMA E. BOOKER ELEMENTARY SCHOOL
|66
|25
|38%
|SARASOTA
|LAUREL NOKOMIS SCHOOL
|72
|51
|71%
|SARASOTA
|TOLEDO BLADE ELEMENTARY SCHOOL
|81
|46
|57%
|SARASOTA
|ATWATER ELEMENTARY
|74
|24
|32%
|SARASOTA
|CRANBERRY ELEMENTARY SCHOOL
|97
|57
|59%
|SARASOTA
|TATUM RIDGE ELEMENTARY SCHOOL
|94
|62
|66%
|SARASOTA
|LAMARQUE ELEMENTARY SCHOOL
|116
|57
|49%
|SARASOTA
|SARASOTA VIRTUAL INSTRUCTION PROGRAM
|34
|29
|85%