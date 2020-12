Veterano de Ellenton afirma que el techo se dañó durante la fumigación de termitas, quiere que la compañía lo repare

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

ELLENTON, Florida (WFLA) – Thomas Sutton hizo que una compañía local de plagas fuera a su casa a fines de septiembre. En ese momento, él estaba en Michigan, por lo que dice que toda la transacción se realizó por teléfono.

Cuando regresó a su casa de Ellenton de 22 años, Sutton dijo que estaba molesto al encontrar daños en su techo. Dijo que el daño es tan grave que parte del techo tiene goteras.

“Salí a sentarme en mi sofá y estaba empapado”, dijo Sutton.

Sutton hizo que los equipos de reparación fueran a su casa para obtener un presupuesto. Dice que le dijeron que hay un total de 32 partes diferentes de su techo que están dañadas. El costo de reparación es de entre $ 5,000 y $ 8,000.

El veterano de la Marina dijo que se ha puesto en contacto con las oficinas corporativas y locales de la compañía en varias ocasiones.

“Finalmente, me dieron un número de reclamo, así que llamé al encargado de reclamos y me dijo, ‘bueno, usted firmó una renuncia’. Dije: “No firmé nada. Estaba en Michigan, ¿cómo lo firmé?” Le dije: ‘Te di mi tarjeta de crédito por teléfono, no hay forma de que firme una renuncia’ “.

Sutton dijo que ha intentado varias veces que la compañía regrese a su casa y revise los daños, sin suerte.

“No volverán. Ni siquiera responderán a mis llamadas”, dijo Sutton. “Aquí estoy. Estoy atascado. No tengo otro recurso”.

Sutton se dirigió a 8 On Your Side en busca de ayuda.

La oficina de Terminix en Sarasota nos dirigió a las oficinas corporativas en Tennessee. Un portavoz de la compañía le dijo a 8 On Your Side que el gerente de servicio y el gerente de la sucursal dejaron recientemente la sucursal de Sarasota, lo que probablemente sea parte de la razón por la que Sutton ha tenido problemas para comunicarse con ellos. El funcionario también dijo que los subcontratistas de la compañía hicieron el trabajo de fumigación en la casa de Sutton en Ellenton.

“Eso es todo lo que quiero es mi techo arreglado. Eso es todo lo que estoy pidiendo. Lo arruinaron, lo arreglaron”, dijo Sutton.

“Estamos investigando el asunto ahora y planeamos programar una visita de nuestro contratista a la casa a conveniencia del cliente. Gracias por informarnos sobre esto. Esperamos encontrar una solución para el Sr. Sutton pronto”, escribió Terminix Corporate. funcionarios en un comunicado.