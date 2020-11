Trabajador de línea eléctrica de Idaho busca su mapache de 50 libras perdido en Oklahoma

NORMAN, Oklahoma ( KFOR ) – Un trabajador de la línea de Idaho que vino al centro de Oklahoma para ayudar a restaurar la energía ahora puede usar un poco de ayuda después de que su amada mascota mapache desapareció en el estado.

George Simmons, una vez, rescató a un pequeño mapache al que llamó Coonsie. Simmons tiene la costumbre de aceptar criaturas necesitadas (ardillas, pájaros e incluso un castor) para mejorarlas y luego devolverlas a la naturaleza.

Coonsie, sin embargo, no quería dejar a Simmons, y ella se convirtió en su mapache para siempre, o en una de sus dos mascotas mapaches, en realidad. Su otra mascota mapache se llama Lucy Lui.

La niña de Simmons, Coonsie, se ha convertido desde entonces en una bola de pelusa de 50 libras. Le encantan las verduras, las papas fritas y el té helado dulce de Arizona.

Pero Coonsie ahora está desaparecido.

Simmons fue al área metropolitana para ayudar a restablecer la energía luego de la devastadora tormenta de hielo que arrasó árboles y dejó sin electricidad a más de 500,000 clientes de OG&E. La energía fue restaurada gracias a Simmons y sus compañeros de línea, pero Coonsie ha desaparecido.

Los residentes locales lo están ayudando a él y a Lucy Lui a buscar a Coonsie en el área de Norman.

“Estoy abrumado. Nunca he visto … he estado por todo Estados Unidos y nunca he visto la hospitalidad como la que tengo aquí. Nunca en mi vida”, dijo Simmons.

Coonsie se había convertido en la mano derecha de Simmons, y ahora hay un vacío que solo su regreso puede llenar.

“Ella va a todas partes conmigo, a todas partes”, dijo Simmons. “Cuando abro la puerta para salir de la casa, ella está aquí pisándome los talones. Abro la puerta, entra en la camioneta. Ella va a todas partes conmigo “.

Simmons dice que se quedará en Oklahoma hasta que encuentre a Coonsie.

Los habitantes de Oklahoma útiles se reúnen con Simmons todas las noches para buscar. El grupo de búsqueda del martes fue de 20 personas. Simmons suele buscar hasta altas horas de la noche.

Hay algunas formas en las que puedes distinguir a Coonsie del típico mapache. Por un lado, Simmons dice que le faltan tres libras de un récord mundial, lo que significa que es bastante grande. Además, es de color más grisáceo y podría caminar junto a ti en la acera, ya que es una persona tan sociable … o un mapache, claro.