Queja: Soldado Vanessa Guillen fue golpeada hasta la muerte con un martillo en la base del Ejército

AUSTIN, Texas (AP) – Investigadores federales y militares dijeron el jueves que una soldado desaparecida desde abril fue asesinada por un compañero soldado estacionado en la misma base de Texas. La revelación siguió a las demandas del Ejército de revelar detalles sobre su investigación de la desaparición.

Una denuncia penal emitida por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas acusa a un civil de ayudar a ocultar el cuerpo de la soldado de 20 años Vanessa Guillén. El documento, preparado en conjunto con el Comando de Investigación Criminal del Ejército y el FBI, dice que el civil ayudó al otro soldado a deshacerse de la evidencia después de que golpeó a Guillén con un martillo en Fort Hood en el centro de Texas y luego desmembró y arrojó el cuerpo.

Se encontraron restos humanos el martes cerca del río Leon en el condado de Bell, a unas 20 millas (32 kilómetros) al este de Fort Hood, en la búsqueda de Guillén. Su familia dijo a través de la abogada Natalie Khawam que creen que la evidencia muestra que los restos son Guillén, pero las autoridades dijeron que aún esperan una identificación positiva.

“Todo es devastador, horrible, bárbaro”, dijo Khawam.

El Ejército dijo el miércoles que el soldado sospechoso de la desaparición de Guillén se había suicidado.

En una conferencia de prensa el jueves, el Ejército identificó al soldado sospechoso de la desaparición de Guillén como Aaron David Robinson. Los investigadores del ejército declinaron hacer más comentarios sobre los detalles del caso de Guillén, diciendo que no querían comprometer la investigación en curso.

La denuncia penal publicada más tarde el jueves dijo que el civil arrestado en relación con el caso Guillén es Cecily Aguilar, de 22 años, de Killeen, Texas, cerca de Fort Hood. Aguilar enfrenta un cargo de conspiración para alterar la evidencia.

Robinson reclutó a Aguilar para ayudarlo a deshacerse del cuerpo de Guillén, según la denuncia. Aguilar luego reconoció a Guillén, dice la denuncia, y ayudó a Robinson a mutilar y esconder su cuerpo.

Aguilar fue arrestado el miércoles y estaba detenido el jueves en la cárcel del condado de Bell en Belton, Texas, según los registros de reserva. No estaba claro si tenía un abogado para hablar en su nombre.

Khawam dijo que la División de Investigaciones Criminales del Ejército de los EE. UU. Le dijo que Robinson limpió el área donde mataron a Guillén, colocó su cuerpo en un contenedor y la llevó a su automóvil. Después de conducir para recoger a Aguilar, dijo Khawam, la pareja condujo hasta un río cercano e intentó quemar el cuerpo de Guillén, pero luego lo cortó con un machete. Luego, pusieron cemento sobre el cuerpo y enterraron los restos.

Tim Miller, de Texas Equusearch, que estaba ayudando en la búsqueda de Guillén, dijo a KHOU que los investigadores encontraron una tapa la semana pasada que pertenecía a un contenedor consistente con uno que un testigo vio cargado en un automóvil a las 8:30 la noche en que Guillén desapareció.

Los investigadores fueron llamados nuevamente a la escena esta semana cuando un hombre que trabajaba en el área reportó un olor desagradable. Miller dijo que parecía que el sospechoso “la enterró, le puso cal, mezcló concreto, la puso sobre ella, le echó tierra, rocas y otras cosas”.

La familia había dicho que creen que Guillén fue acosado sexualmente por el sospechoso militar y está pidiendo una investigación del Congreso, dijo el miércoles Khawam.

La hermana mayor de Guillén, Mayra Guillén, dijo a The Associated Press el jueves que su familia estaba angustiada después de conocer detalles sobre la desaparición de su hermana. La familia había dicho previamente que creen que el Ejército estaba encubriendo detalles de la desaparición de Vanessa Guillén.

“Hay muchas cosas horribles que sucedieron ese día”, dijo Mayra Guillén, de 22 años. “Simplemente no hay palabras”.

Mayra Guillén dijo que su hermana había hablado con su madre acerca de haber sufrido acoso sexual, pero que su madre estaba demasiado devastada para hablar sobre eso. De sus conversaciones de texto, Mayra Guillén dijo que creía que su hermana tenía miedo durante su tiempo en Fort Hood.

Los investigadores del ejército dijeron el jueves que no tenían evidencia creíble de que Vanessa Guillén había sido acosada o agredida sexualmente.

“Todavía estamos investigando sus interacciones, pero en este momento no hay información creíble para los informes de que el especialista Robinson acosó sexualmente al especialista Guillén”, dijo el agente especial de Fort Hood CID Damon Phelps.

Guillén fue visto por última vez el 22 de abril en un estacionamiento en Fort Hood. Estaba programada para ser promovida a especialista este mes. Las llaves de su auto, la llave de la habitación del cuartel, la tarjeta de identificación y la billetera se encontraron en la habitación donde estaba trabajando el día que desapareció.

Las autoridades dijeron el miércoles que Robinson, de 20 años, de Calumet City, Illinois, un suburbio de Chicago en la frontera con Indiana, sacó un arma y se disparó mientras la policía intentaba contactarlo.

El CID del Ejército y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos ofrecieron una recompensa de $ 50,000 por información que conduzca al paradero de Guillén.

Acacia Coronado es miembro del cuerpo de Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a los periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre problemas encubiertos.

