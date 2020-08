Mujer renueva licencia en línea, obtiene nueva identificación con foto de silla vacía

CONDADO DE HICKMAN, Tenn. ( WKRN ) – Un viaje al DMV suele ser un proceso tedioso, pero una mujer de Tennessee se ríe de su experiencia más reciente.

“Estaba con mi mamá e íbamos a almorzar y le dije: ‘Tienes que ver esto. Esto no está bien ‘”, dijo Jade Dodd.

Después de renovar recientemente su licencia en línea, se sorprendió cuando su nueva identificación llegó por correo sin una foto de ella. En cambio, era una silla vacía.

“La señora del DMV realmente no me creyó cuando le dije: ‘Oye, necesito que me arreglen la licencia'”, dijo Dodd. “Luego, lo buscó en el sistema y dijo: ‘Oh, necesito a mi gerente para esto'”.

Dodd dijo que sus compañeros de trabajo lo están disfrutando.

“Mi jefe piensa que es más divertido que nadie. Yo estaba en el trabajo el viernes, y él señaló una silla fuera de la puerta de su oficina y dijo, ‘Pensé que eras tú. ¡Lo saludé esta mañana!’ Y yo estaba como, ‘Gracias’ “, dijo Dodd.

No es el único que está bromeando al respecto. Dodd publicó sobre el error en su página de Facebook y hasta el lunes por la tarde, había más de 17,000 acciones.

“La gente me ha estado enviando memes que hicieron y diciéndome feliz cumpleaños tardío”, explicó. “Ha sido extraño”.

El Departamento de Seguridad y Seguridad Nacional de Tennessee dijo en un comunicado:

Cuando el cliente visitó el Centro de Servicios al Conductor hace unos años, durante la transacción, un examinador cometió un error al capturar y guardar la foto incorrecta (de una silla vacía) en el perfil del cliente. Cuando el cliente renovó recientemente su licencia de conducir en línea, recibió una imagen de una silla porque esa fue la última fotografía que se tomó en el archivo. Cuando el Departamento se enteró de su situación, inmediatamente arreglamos las cosas con la clienta y le proporcionamos una licencia con su foto real y hemos abordado esta situación internamente. Wes Moster, Departamento de Seguridad y Seguridad Nacional de Tennessee

El departamento dijo que esta es la primera vez que sucede.

Dodd dijo que no está enojada, sino que piensa que todo el calvario es divertido y aligera el estado de ánimo debido a todo lo que sucede debido al COVID-19.

“Uno de mis compañeros de trabajo me dijo: ‘Guárdelo en un marco de imagen. Puede usarlo como decoración de pared y es un tema de conversación cuando cena'”, dijo Dodd.

Dodd recibió su nueva licencia el lunes.