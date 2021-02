Los fanáticos de los Young Bucs esperan una excusa para el día libre en la escuela durante el desfile de botes

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – Una familia de fanáticos de Tom Brady y los Buccaneers buscó obtener un pase para faltar a la escuela y al trabajo durante el desfile de botes del miércoles.

Kiddos Mason y Ava y su familia sostuvieron un “¡tal vez si firmas esto, mi uso escolar lo use como una ausencia justificada!” firmar a lo largo del River Walk cerca de Curtis Hixon Park.

Mason le dijo a Daisy Ruth de 8 On Your Side que la familia es de New Port Richey.

“Soy fan de Brady. Y de Gronk”, dijo Mason.

“¡Y yo también!” exclamó la pequeña Ava.

“Gronk literalmente puede caminar por el campo con las manos en alto, porque así de alto es”, dijo Mason, mientras su familia se reía y tocaba cencerros para ayudar a animar a los fanáticos de los Buccaneers mientras esperaban que el equipo se dirigiera hacia Hillsborough. Río.

Actualmente no se sabe si Mason y Ava están libres de culpa por hacer novillos para ver a sus queridos Bucs.