Las máquinas de ‘Lucid Vending’ traen arte local, novedad y alegría a las ubicaciones de Pinellas Co.

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – No encontrará sus barras habituales de Coca-Cola o Snickers en estas máquinas expendedoras.

Lucid Vending trae un poco de estilo, novedad y obras de arte locales a tres ubicaciones en el condado de Pinellas con sus creativas máquinas expendedoras.

Kayla Cox y Chance Ryan son dueñas del negocio, pero le dijeron a Daisy Ruth de 8 On Your Side que no son las primeras en ofrecer máquinas expendedoras con productos interesantes en todo el país.

“De hecho, seguimos encontrando más de ellos que siguen apareciendo. Lo que diré es que todos lo hacen a su manera, se llama ‘vending creativo’ y nosotros lo llamamos la ‘revolución de las máquinas expendedoras creativas'”, dijo Ryan. . “Y la idea es que tomamos máquinas expendedoras viejas y les ponemos cosas únicas. Ya sea nuestro producto de segunda mano o simplemente artículos antiguos o artesanales que la gente hace por sí misma, para que estén cerca”.

Las máquinas expendedoras contienen obras de arte de artistas de la zona de San Petersburgo, así como artículos novedosos como el popular Tamagotchi de los 90 e incluso cartas del tarot.

“En este momento, creo que hay al menos 10 u 11 artistas locales diferentes del área de St. Pete y Pinellas Park. En este momento, también trabajamos con Mask Up St. Pete, que es una organización sin fines de lucro aquí y St. Pete Distillery para desinfectantes de manos. , que guardamos en todas nuestras máquinas “, dijo Cox. “Y solo en unos pocos lugares diferentes en los que estamos, esperamos seguir aumentando la cantidad de artistas con los que trabajamos e involucrar a más organizaciones sin fines de lucro y cosas así”.

Cuando el dúo comenzó, comenzaron a ir a caminatas artísticas y a visitar diferentes tiendas en el área de San Petersburgo. Fue así como empezaron a buscar artistas. Sin embargo, ahora que están más establecidos, los artistas se están acercando a ellos.

Cox es en realidad una artista y dijo que el concepto de máquina expendedora es mucho más fácil de mostrar su trabajo.

“Hago mucho arte. Y muchos tipos diferentes de arte. Y simplemente prefiero hacerlo parte a la parte de venderlo, ya sea en línea o en festivales de arte o algo por el estilo. Esto simplemente parecía … un una manera más fácil de poder exhibir mi arte sin dejar de ser capaz de hacerlo y simplemente difundirlo más “, dijo.

En el futuro, Ryan y Cox esperan poner versiones de sus máquinas expendedoras dirigidas a más personas adultas en los bares de la zona.

Esperan algún día expandirse a Tampa, y posiblemente también hagan algún trabajo de consultoría, suministrando escaparates y tiendas minoristas con sus propias máquinas expendedoras personalizadas que una tienda operaría por sí misma.

“Pensamos, bueno, podríamos personalizar y crear nuestra propia máquina expendedora y ellos podrían simplemente comprárnosla. Y obtendríamos un porcentaje y podríamos comenzar a hacer algo así, pero eso es en el futuro, “dijo Ryan.

“Eso sería en el futuro seguro, sí”, respondió Cox.

Lucid Vending actualmente tiene ubicaciones en Studios en 5663 en Pinellas Park y Coastal Creative y Pom Poms Teahouse y Sandwicheria en San Petersburgo.

Para obtener más información sobre Lucid Vending, puede encontrarlos en línea y visitar su página de Instagram .