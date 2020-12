La madre adoptiva del área de Tampa Bay de 38 años necesita una nueva camioneta para silla de ruedas para niños con necesidades médicas graves

CONDADO DE MANATEE (WFLA) – Virginia White ha sido una madre adoptiva durante 38 años. Ella ha brindado un hogar amoroso y seguro a cientos de niños en el área de Tampa Bay.

“Es un llamado. Es un estilo de vida. No trabajo. Mi trabajo de tiempo completo es satisfacer las necesidades de estos niños”, dijo White.

Su enfoque principal son los niños con necesidades médicas graves. Actualmente está cuidando a tres niños.

“Puede ser cualquier cosa, desde un trauma o abuso severo que ha devastado a estos niños y sus vidas, síndromes congénitos, he tenido bebés con huesos quebradizos, he tenido bebés con EB con el trastorno de la piel, he tenido bebés que necesitaban una traqueostomía o un conducto de ventilación, sondas de alimentación, oxígeno, cada síndrome que se pueda imaginar “, dijo la madre adoptiva desde hace mucho tiempo.

Al ser un padre adoptivo médico con licencia, White pasa incontables horas en citas médicas y en el hospital de niños. Ella usa una camioneta para sillas de ruedas para llevar y traer a los niños a las citas. Desafortunadamente, recientemente alcanzó su vida útil.

“Fue un vehículo muy confiable durante muchos, muchos años, pero a los 25 años, está diciendo ‘no, ya no soy tan confiable'”, dijo White.

La madre adoptiva le dice a 8 On Your Side que acudió al estado en busca de ayuda para conseguir una nueva camioneta para sillas de ruedas, una rampa para sillas de ruedas para la puerta de su casa y fondos para hacer que su baño sea apto para sillas de ruedas y no tenga que llevar a los niños de un lado a otro. .

“Había recibido una carta formal de denegación del estado. Tenía la silla de ruedas nueva. Estaba tratando de averiguar cómo puedo levantarla, cómo puedo inclinarla, cómo puedo meterla en la otra camioneta y no puedo Me sentí frustrado y me puse a llorar. Mi hijo estaba aquí cuando eso sucedió y lo siguiente que supe fue que mis hijos habían hablado mucho y luego recibí una llamada que decía: ‘Oye, mira esta página de GoFundMe que creamos , ‘”dijo White

Ya ha habido una gran efusión de amor y apoyo. La página ha recaudado más de $ 40,000, con una meta de $ 60,000.

“Es humillante. Muy agradecido. Muy agradecido”, dijo la madre adoptiva.

White admite que le sorprendió el apoyo que llegó de todas partes.

“Siempre he luchado por estos niños y si tengo que hacerlo en una dirección diferente, lo haré en una dirección diferente”, dijo White. “Necesito saber en el futuro que tienen todo lo que necesitan y merecen”, continuó.

Si está interesado en ayudar, visite esta página de GoFundMe .