Juez anula la suspensión de Florida en demanda del sindicato de maestros por reapertura de escuelas

LAKE BUENA VISTA, Fla. (AP) - Una persona con conocimiento de la situación dice que los jugadores de la NBA decidieron el jueves que quieren continuar la temporada, llegando a ese consenso un día después de que se pospusieran tres juegos de postemporada en una protesta por la injusticia racial.

Aún no estaba claro cuándo se reanudaría la temporada, según la persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ni la liga ni la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto habían anunciado nada públicamente.