Fallece un veterano de la Marina que ondeaba banderas en Lutz

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

LUTZ, Fla. (WFLA) – A los 87 años, el veterano de la Marina de los EE. UU. Boddie Osteen todavía era muy activo y amaba a su país.

Cada 4 de julio, Día de los Veteranos y Día de los Caídos, se le podía ver ondeando una bandera en la US 41 en Lutz.

Lamentablemente, aunque ya no, sus seres queridos le dicen a 8 On Your Side que falleció la madrugada del miércoles después de una breve enfermedad.

Su esposa durante 64 años, Dorry Osteen, sonríe cuando habla de su marido.

“Conocía a todo el mundo, y todo el mundo le conocía. Y él nunca conoció a nadie que no conociera”, dijo Dorry. “Le gustaba todo lo que había que hacer. Pescar e ir a todas partes. Béisbol, ligas menores”.

Pero, sobre todo, amaba a su país. Cuando lo entrevistamos por primera vez en mayo, afuera estaba lloviendo, pero eso no le impidió usar su uniforme y cumplir con su deber patriótico.

“Estoy recordando a mis amigos, que muchos de ellos no regresaron”, dijo Osteen. “Los recuerdo, cómo peleamos, cómo lloramos”.

“Una vez que un infante de marina, siempre un infante de marina. No hay cambios. Y por eso llevo este uniforme hoy porque me encanta”, dijo Osteen. “Amo a mi país. Y si tuviera que volver hoy, volvería hoy. Pero soy demasiado mayor”.

La nieta de Osteen, Ashley Donaldson, lo acompañó en el desfile del 4 de julio de Lutz por primera vez este año.

“Y solo para ver lo emocionado que estaba de estar en su uniforme y saludar a la gente”, dijo Donaldson. “Estaba tan emocionado de celebrar nuestro país con otras personas”.

La familia todavía está ultimando los arreglos para un servicio conmemorativo para Boddie. Sin duda, tocó muchas vidas en sus 87 años.

“Eso es solo Boddie”, dijo Dorry Osteen. “Amaba a todos y todos lo amaban a él”.

ÚLTIMAS NOTICIAS: