Estudiantes de la Universidad de Tampa celebrarán ceremonia de graduación alternativa, después de que la escuela anuncie el inicio virtual

Tampa, Florida (AP)- La Universidad de Tampa no está siguiendo la tendencia de algunas otras universidades de Tampa Bay, y no celebrará ceremonias de graduación en persona en mayo.

La universidad acogerá las ceremonias de iniciación de primavera como experiencia virtual, citando las continuas incertidumbres del COVID-19 y el compromiso de UT para proteger la salud y la seguridad de la comunidad.

Pero a algunos estudiantes y padres no les gusta la decisión.

Unos cuantos ancianos de UT están tomando las cosas en sus propias manos al planear su propia ceremonia en persona. Han creado una petición, GoFundMe, así como enviado correos electrónicos para ver cuántos estudiantes están interesados. Hasta ahora, tienen alrededor de 150 de los 1.850 graduados a quienes les gusta la idea de celebrar por sí solos.

“Esto es una realidad, esto es algo que la gente quiere, y haremos todo lo posible para proponérselo”, dijo jacie Steele.

La Universidad del Sur de Florida anunció el lunes que la escuela volvería a las ceremonias de graduación en persona esta primavera. Debido a las preocupaciones por el coronavirus, las ceremonias de graduación se celebraron virtualmente durante todo el 2020.

“es tan desalentador que nuestra universidad no podría haber hecho lo mismo cuando muy fácilmente podrían tener y vemos que de todas las otras escuelas secundarias y universidades que están haciendo que funcione para sus estudiantes”, dijo la Senior Allison Clark.

Algunos padres también están ayudando. Ahora mismo, están recaudando dinero para tener una ceremonia socialmente distante en el Centro de Convenciones de Tampa, y planean vender boletos esta semana. Están en el proceso de buscar oradores y patrocinadores.

“Estamos listos, estamos avanzando en esto”, dijo la madre Cynthia Goodyear. “Creemos que deben ser honrados y reconocidos por todo el trabajo que han hecho a lo largo de los años”.

UT es consciente del evento de inicio alternativo. Un portavoz dijo en una declaración, “este evento no es apoyado ni patrocinado por la Universidad de Tampa, y no conferirá oficialmente grados de la Universidad. Por lo tanto, no podemos asegurar que este evento independiente siga el Plan de Seguridad de Salud Spartan Shield de la Universidad o las regulaciones de los CDC. Tampoco podemos asegurar que el evento represente o refleje con precisión la misión de la Universidad”.

Las personas mayores dicen que después del desafiante año que han tenido, solo quieren terminar sus años universitarios en una nota alta.



“no importa qué obstáculos tenga siempre una plataforma para hablar por sí mismo y por los demás”, dijo la directora Emma Stange.

Las personas mayores y los padres esperan tener el lugar asegurado para finales de marzo. La ceremonia sería la tarde del 8th de mayo. Los estudiantes de UT tienen hasta el miércoles, 24 de marzo para presentar su solicitud de graduación.