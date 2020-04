Empresas en apuros dicen que la reapertura de playas el lunes puede ser demasiado tarde

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

MADEIRA BEACH, Florida (WFLA) – Han estado cerrados por más de un mes, pero el lunes, las playas en el condado de Pinellas están reabriendo. Es una buena noticia para la mayoría de las empresas, pero otros dicen que puede ser demasiado tarde.

El Reef Bar and Grill en Maderia Beach todavía está abierto para llevar, pero en los últimos dos meses, estos propietarios han perdido más del 90 por ciento de las empresas. Piensan que se recuperarán, pero dicen que ha sido un viaje lleno de baches.

“Ha sido, ha sido una montaña rusa”, dijo el gerente del restaurante Micheal Cambria.

Cambria es uno de los gerentes de 4 Sister Restaurants: The Reef Bar and Grill, Ricks Reef, Toasted Monkey and Buoys Waterfront Bar and Grill.

La pandemia de COVID-19 está afectando a las empresas junto a la playa.

“Supongo que es surrealista”, dijo Cambria. “Hizo que esto no se sintiera como en casa, lo que, diré, ha sido miserable”.



















La Cámara de Comercio de Tampa Bay Beaches en el extranjero cuenta con más de 700 empresas desde St.Pete hasta Clearwater.

“Muchos de nuestros negocios están conmocionados, molestos, frustrados”, dijo el presidente y CEO Robin Miller. “Muchos sienten que las pequeñas empresas realmente no fueron atendidas”.

Miller dijo que cientos de pequeñas empresas no obtuvieron dinero del estímulo federal y ahora corren el riesgo de perderlo todo.

” [The money] debe llegar pronto, de lo contrario, será demasiado tarde”, dijo Miller.

El dueño de los cuatro restaurantes junto a la playa, Mathew Vario, dijo que solo haciendo comida para llevar, les ha costado permanecer abiertos.

“Ha sido realmente difícil. Tenemos más de 230 empleados sin trabajo. La mayoría no ha podido encontrar otros trabajos. El negocio ha perdido alrededor del 94 por ciento de sus ingresos y eso es durante nuestro tiempo más ocupado de la temporada”, dijo Vario.

Sus empleados están tratando de mantenerse positivos.

“Deberíamos recuperarnos”, dijo Cambria. “Dios mediante, todos nos recuperamos”.

Desafortunadamente, uno de sus restaurantes, Buoys Waterfront Bar and Grill, abrió semanas antes del cierre. Han cerrado temporalmente sus puertas mientras que los otros tres han permanecido abiertos. Dicen que esperan que los negocios vuelvan a la normalidad en los cuatro lugares pronto.

Los empleados de este restaurante también dijeron que han estado haciendo muchas donaciones para ayudar a los socorristas, por lo que ahora están pidiendo a la comunidad que salga y apoye a las empresas locales.

