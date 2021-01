El último ‘Jeopardy!’ De Alex Trebek episodios al aire esta semana

DENVER (KDVR) – Fans de “Jeopardy!” Podrá ver los episodios finales presentados por Alex Trebek esta semana. El aclamado presentador del programa de juegos murió el 8 de noviembre después de luchar contra el cáncer de páncreas.

Trebek presentó el popular programa durante 37 temporadas, grabando sus últimos episodios el 29 de octubre. Esos programas estaban programados originalmente para fines de diciembre, pero se han trasladado al nuevo año.

Los últimos episodios nuevos presentados por Trebek se transmitirán del 4 al 8 de enero. Puedes encontrar tu hora local y tu canal en “Jeopardy!” sitio web .

Después de la muerte de Trebek, Mike Richards, productor ejecutivo de “Jeopardy!”, Habló con el programa “Today” sobre el último día de grabación del presentador. “Sabía que tenía un dolor enorme, y cuando se iba, lo vi en la puerta y le dije: ‘Sabes, eso fue quizás lo más increíble que he visto'”, dijo Richards. “Como que tenía la cabeza gacha, miró hacia arriba y dijo: ‘Bueno, gracias’. Y eso, sabías, cuando él aceptó eso, que realmente estaba peleando y era muy importante para él hacer este programa y apoyar todo lo que significa para Estados Unidos “.

En marzo de 2019, Trebek habló con ABC News sobre lo que podría decir cuando su tiempo en el programa llegara a su fin. “No me preguntes quién me va a reemplazar porque no tengo nada que decir … pero estoy seguro de que si les das el mismo amor, atención y respeto que me has mostrado … entonces serán un éxito y el espectáculo seguirá siendo un éxito. Y hasta que nos volvamos a encontrar, Dios los bendiga y adiós ”, dijo.

El programa tendrá una serie de presentadores invitados después del episodio final de Trebek. El concursante que ostenta el récord, Ken Jennings, será el primero en tomar el mando, en los episodios que se transmitirán la semana del 11 de enero. Aún no se ha nombrado un presentador de reemplazo permanente.