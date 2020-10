ZooTampa lanza un nuevo esfuerzo de conservación ‘ZT Saves’ para ayudar a salvar a los animales locales

TAMPA, Fla. (WFLA) – ZooTampa ha lanzado un nuevo esfuerzo de conservación para salvar especies locales en peligro de extinción.

Lila Gross, de 8 On Your Side, nos habla de los animales que se salvan hoy.

ZooTampa en Lowry Park lanzó “ZT Saves” con la esperanza de fortalecer la conservación de la vida silvestre en Florida y sus contribuciones para salvar especies en peligro de extinción en todo el mundo.

Como miembro acreditado de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA), ZooTampa participa en 115 programas de supervivencia de especies que ayudan en la sostenibilidad a largo plazo de especies vulnerables, amenazadas y en peligro de extinción.

El zoológico también alberga el Centro de Cuidados Críticos de Manatíes David A Straz Jr, de última generación, que es uno de los cuatro únicos centros de este tipo que brinda atención especializada para manatíes heridos y huérfanos.

ZooTampa también trabaja con socios estatales y federales para brindar atención médica a osos negros heridos o huérfanos y panteras de Florida en peligro de extinción, además de la propagación de especies clave como la serpiente índigo oriental y el sapo crestado puertorriqueño.

ZooTampa apoya a los socios conservacionistas que participan en iniciativas de campo para proteger las especies y sus hábitats naturales. Los socios incluyen la International Rhino Foundation, VETPAW (especie africana), 96 Elephants, Bornean Oranguttan Survival Foundation, Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds (pingüinos). Proyecto de conservación de Okapi y Programa de formación de cuidadores de la Alianza Pan Africana del Santuario (primates).

HAGA CLIC AQUÍ para obtener más información sobre ZT Saves en ZooTampa en Lowry Park.

ÚLTIMAS NOTICIAS:

Síguenos en nuestras redes sociales:

En Facebook : tampahoy.com

En Instagram: @tampahoy

En Twitter: @tampahoy