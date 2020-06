‘Yo competí virtualmente’ mujer de Tampa gana concurso preliminar de Miss América por Zoom

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – La pandemia de coronavirus ha obligado a las personas a ser creativas y confiar en gran medida en plataformas digitales como Zoom.

Por lo tanto, no fue una sorpresa cuando la residente de Tampa de 24 años, Leila Sabet, se encontró compitiendo en el primer concurso preliminar virtual de Miss América en Florida.

“Competí virtualmente a través de Zoom por Miss Florida Citrus 2020 el 13 de junio”, dijo Sabet. “Tuve que usar mi garaje para ese espacio. Fue muy interesante Prepararse virtualmente para esto se veía muy diferente de cómo suelo prepararme para un concurso local. Entonces, esta vez se trataba menos de mi espacio en el escenario y más de cómo iba a espaciarme a través de una pantalla desde un punto de vista bidimensional ”.

Sabet compitió en varias etapas, incluida la presentación de su iniciativa de impacto social, Lift & Be Uplifted: aumento de la influencia de las mujeres en el mundo profesional y su talento en el escenario, el baile tradicional persa.

“En lo que respecta a mi iniciativa personal de impacto social, mi organización se llama Lift & Be Uplifted: Incrementar la influencia de las mujeres en el mundo profesional. Entonces, trabajo en un campo dominante masculino para la compañía número uno de más rápido crecimiento en el mundo. Entonces, veo los efectos directos de cuán influyentes pueden ser las voces de las mujeres desde ese punto de vista de liderazgo. Y yo soy bailarina persa tradicional. Por lo tanto, he podido representar no solo a mujeres jóvenes en el mundo profesional sino también a estadounidenses de Medio Oriente “, dijo Sabet.

Sabet, gerente de operaciones de un centro de distribución de Amazon en Tampa, finalmente ganó Miss Florida Citrus 2020. Se le anunció virtualmente el ganador con su familia a su lado.

“Definitivamente estaba tranquilo, especialmente cuando anunciaron mi nombre. Por lo general, hay una audiencia. Entonces, tuve a mi hermana, a mi mamá y a mi papá, y me dijeron, ‘¡vete Leila!’ ”, Dijo Sabet.

El próximo junio, el graduado de Florida State University y Real Talk Ambassador competirán en el concurso Miss Florida, el concurso preliminar para Miss América. Pero primero, Sabet le dice a WFLA.com que tiene grandes planes como Miss Florida Citrus 2020.

"Representaré a la industria de los cítricos de Florida", dijo Sabet. "Realmente voy a poner a prueba un programa con la Organización Nutrients for Life en todo el estado de Florida con la actual Miss Florida, Michaela McLean, que es una buena amiga mía. Nos asociaremos este año para ir a las escuelas y, con suerte, llegar a cientos de miles de estudiantes y educarlos sobre los nutrientes que el jugo de naranja puede proporcionar ".





