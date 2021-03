‘Ya no me voy a preocupar por COVID’ Dijo el alcalde de Alabama

ORANGE BEACH, Ala. ( WKRG ) – Las vacaciones de primavera aún no han terminado. Vuelven los conciertos en el muelle. Y es casi verano. Orange Beach está a punto de empacar.

“En Orange Beach, es importante para nosotros volver a la normalidad. Volver a vivir nuestras vidas y no vivir con miedo”, dijo el alcalde Tony Kennon, quien hizo estos comentarios por primera vez en “The Jeff Poor Show” de 106.5. “

El alcalde Kennon quiere que este verano luzca normal en su ciudad.

“Nos hemos convertido en un montón de copos de nieve y magdalenas, y es hora de animarse y decir basta, y volvamos a la vida”, dijo. “Sí, el virus es real y es muy letal para un segmento de nuestra población, pero sabemos cuál es esa población. Esa población necesita estar protegida, vacunada si lo desea. Pero el resto de nosotros, que no estamos altos riesgo – no deberían estar bajo llave, no deberían usar máscaras, deberían estar en la escuela, deberían estar haciendo todo lo que deberíamos estar haciendo … Hombres y mujeres más grandes han sufrido mucho más que nosotros por un propósito mayor de preservar nuestra nación, nuestras libertades, nuestra prosperidad y nuestro futuro “.

En una reciente sesión informativa sobre COVID-19, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, advirtió al público sobre la posibilidad de otro aumento a medida que el clima se calienta y aumentan los viajes.

“Les suplico por el bien de la salud de nuestra nación. Estas deberían ser señales de advertencia para todos nosotros. Los casos subieron la primavera pasada, subieron de nuevo en el verano, subirán ahora si dejamos de tomar precauciones cuando sigamos subiendo cada vez más personas se vacunan ”, dijo.

El alcalde Kennon quiere que las personas de alto riesgo hagan todo lo posible para protegerse.

“Si están preocupados por el virus, el mejor para protegerlos es ellos mismos”.