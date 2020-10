Willy Adames comparte la historia detrás del abrazo con Mookie Betts durante el juego de la Serie Mundial

ARLINGTON, Texas (WFLA) – El escenario de la Serie Mundial está ambientado en Globe Life Field en Arlington, Texas.

El primer juego entre el equipo “visitante”, los Tampa Bay Rays, y el equipo “local”, Los Angeles Dodgers, estaba entrando en la parte inferior de la quinta entrada con los dos equipos codo a codo mientras los Dodgers tenían una carrera. dirigir.

Tyler Glasnow en el montículo para los Rays enfrentando, posiblemente, la cara de la franquicia de los Dodgers, Mookie Betts.

Una bola curva pone a Glasnow por delante de Betts pero, luego, le lanza cuatro bolas seguidas y Betts está en primera base con una base por bolas.

Glasnow lanza tres lanzamientos a Corey Seager y, de repente, Betts está de pie en la segunda base abrazando al campocorto de los Rays, Willy Adames.

¿El abrazo se debió en parte a que Betts consiguió tacos gratis para todos en Estados Unidos por segunda vez en su carrera?

Adames compartió los detalles del abrazo el jueves.

“Cada vez que llega a segundo, me dice ‘Hola'”, dijo Adames, “y me habla y me trata como si me conociera de toda la vida y eso significa mucho para mí”.

Adames dice que la amistad comenzó a formarse en el debut de Adames en las Grandes Ligas.

“Cuando me llamaron en 2018, estábamos jugando contra ellos cuando él estaba con Boston”, dijo Adames.

La fecha fue el 22 de mayo de 2018, un martes, y Adames registró su primer hit en su debut en las Grandes Ligas. Conectó en el segundo lanzamiento que le lanzó Chris Sale y la pelota se elevó a las gradas en el jardín izquierdo para un jonrón con Betts como testigo.

“Para mí, tenerlo para que me hable de esa manera cada vez que llega a la segunda posición e incluso fuera del campo, nos enviamos mensajes de texto y ha sido muy divertido”, dijo Adames.

Todavía no ha explicado completamente el abrazo, que sucedió antes de que el juego se volviera espantoso para los Rays.

“La forma en que se me acercó y me habló ese día”, dijo Adames, “incluso me pidió un abrazo. Me dijo, ‘¡Oye! Ven aquí, hermanito. No te he visto en un tiempo’. y eso significa el mundo para mí porque un jugador como él y un tipo como yo, soy un poco nuevo en la liga y, para ver eso de él, significa mucho. Eso te dice lo especial que es y lo es una gran persona con un gran corazón “.

Ves la cantidad de corazón en cómo ambos jugadores juegan y en cómo ambos se admiran en ese aspecto del juego.

“La forma en que trata a la gente”, añadió Adames, “es lo mejor y estoy feliz por la forma en que trata a la gente y la forma en que me ha tratado a mí”.

El tercer juego de la Serie Mundial está programado para el viernes.