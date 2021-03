WH: $ 1,400 cheques individuales pueden llegar tan pronto como este fin de semana

MINNEAPOLIS ( NewsNation Now ) - Un juez aceptó el jueves la solicitud de los fiscales de agregar un cargo de asesinato en tercer grado contra Derek Chauvin, el ex oficial de policía de Minneapolis acusado de la muerte de George Floyd.

El juez del condado de Hennepin, Peter Cahill, agregó el cargo después de que el ex oficial, Derek Chauvin, no logró que los tribunales de apelación lo bloquearan. Cahill había rechazado dos veces antes el cargo porque no lo justificaban las circunstancias de la muerte de Floyd, pero un fallo de la corte de apelaciones en un caso no relacionado estableció nuevos fundamentos para ello.