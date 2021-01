Washington se prepara para una intensa apertura a un año crucial

REHOBOTH BEACH, Delaware (AP) – El tumulto de 2020 aún no ha terminado.

La primera semana del nuevo año estará dominada por una colisión de eventos que pondrán a prueba el compromiso de Estados Unidos con la democracia, darán forma a la administración entrante del presidente electo Joe Biden y determinarán el futuro del Partido Republicano .

Comienza el martes con dos elecciones de segunda vuelta en Georgia que decidirán el control del Senado. La capacidad de Biden para establecer fácilmente su gabinete y promulgar una agenda legislativa depende de que los demócratas obtengan ambos escaños.

El enfoque se traslada a Washington el miércoles, donde el Congreso certificará la victoria de Biden en el Colegio Electoral. La idea tardía típicamente procesal es ahora una batalla, ya que algunos republicanos, ansiosos por satisfacer a los partidarios más leales del presidente Donald Trump, dicen que no certificarán los resultados de unas elecciones libres y justas. Otros en el Partido Republicano advierten que tales movimientos son destructivos.

Trump, quien pasó parte del fin de semana suplicándole al jefe electoral de Georgia que anulara la victoria de Biden allí, ha sugerido que podría hacer algún tipo de aparición en las manifestaciones que se esperan en Washington el miércoles. Algunos de los manifestantes que han indicado que estarán en la ciudad tienen vínculos con la supremacía blanca.

Incluso en una capital que se ha acostumbrado un poco al caos de la era Trump, la tensión que se avecina esta semana es particularmente aguda. Las repercusiones podrían ser duraderas, influyendo en el curso de la administración de Biden y, en última instancia, en la determinación estadounidense de transferir pacíficamente el poder de una parte a otra.

“Estaremos leyendo sobre esto en los libros de historia durante décadas”, dijo el estratega demócrata Andrew Feldman, que trabaja con organizaciones sindicales y progresistas. “Cualquiera que pensara que Trump cedería el control del Partido Republicano después de una derrota electoral está completamente equivocado. Esto sigue siendo mucho, y creo que seguirá siendo, el Partido Republicano de Trump “.

Biden pasó el fin de semana en su casa de vacaciones en la costa de Delaware y en gran medida ha ignorado las preocupaciones sobre la próxima semana. Planea anunciar elecciones adicionales para el gabinete pronto en una señal de que se está preparando para asumir la presidencia el 20 de enero.

Pero el fin de semana festivo demostró algunos de los desafíos que tenemos por delante.

En una señal de la hostilidad que atraviesa la política estadounidense, los vándalos atacaron las casas de los líderes del Congreso de ambos partidos. La puerta del líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell en Kentucky fue pintada con aerosol con frases despectivas mientras alguien dejaba grafitis, una cabeza de cerdo y sangre falsa en la casa de San Francisco de la presidenta de la Cámara de Representantes demócrata Nancy Pelosi.

Y la conversación de Trump el sábado con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un compañero republicano, fue un esfuerzo sin precedentes por parte de un presidente en funciones para presionar a un funcionario estatal para que revierta el resultado de una elección. Trump presionó a Raffensberger para que “encontrara” suficientes votos para que él ganara.

The Associated Press obtuvo el audio completo de la conversación de Trump con funcionarios de Georgia de una persona en la llamada. La AP tiene una política de no amplificar la desinformación y las acusaciones no probadas. El AP publicará el audio completo, ya que anota una transcripción con material de verificación de hechos.

Raffensberger rechazó la solicitud de Trump y la victoria de Biden en Georgia, y otros estados que lo impulsaron a la victoria, no está en duda.

No hubo un fraude generalizado en las elecciones, lo que confirmaron varios funcionarios electorales de todo el país, así como el ex fiscal general de Trump, William Barr. Los gobernadores republicanos en Arizona y Georgia, estados clave en el campo de batalla cruciales para la victoria de Biden, han respondido por la integridad de las elecciones en sus estados. Casi todos los desafíos legales de Trump y sus aliados han sido desestimados por jueces, incluidos dos rechazados por la Corte Suprema, donde presiden tres magistrados nominados por Trump.

Sin embargo, siguiendo el ejemplo del presidente, el senador de Texas Ted Cruz anunció una coalición de 11 senadores y senadores electos que se unirán a un esfuerzo para intentar subvertir a los votantes estadounidenses durante la certificación del Colegio Electoral, uniéndose a los republicanos de la Cámara que ya han prometido algo similar.

El conteo del Congreso del miércoles es el paso final para reafirmar la victoria de Biden, luego de que el Colegio Electoral lo eligiera oficialmente 306-232 el mes pasado. Ese es el mismo margen que ganó Trump en 2016.

La reunión requerida constitucionalmente es normalmente una formalidad. Sin embargo, Cruz y los otros republicanos, algunos de los cuales tienen sus propias ambiciones en la Casa Blanca, dicen que votarán en contra de ciertos electores estatales a menos que el Congreso designe una comisión para auditar inmediatamente los resultados de las elecciones.

Los republicanos no lograrán bloquear los resultados. Los desafíos tendrían que ser aprobados por el Senado en pleno y la Cámara controlada por los demócratas. Pero el simple hecho de comprometerse a hacerlo demuestra que hay pocos límites para los republicanos prominentes que buscan demostrar lealtad a Trump.

El último esfuerzo podría impresionar a la base de Trump, un impulso para Cruz y otros republicanos que se cree están preparando las elecciones presidenciales de 2024. También está provocando una acalorada batalla dentro del Partido Republicano.

El senador de Utah Mitt Romney, el candidato presidencial republicano en 2012 que rompió con su partido antes, calificó la táctica como una “estratagema atroz” que “puede mejorar la ambición política de algunos, pero amenaza peligrosamente a nuestra República Democrática”. El senador republicano de Pensilvania Pat Toomey, quien se jubila, llamó a Cruz por su nombre y dijo que el texano y otros senadores republicanos estaban socavando “una característica fundamental y definitoria” de la democracia estadounidense. El senador Tom Cotton, un republicano de Arkansas, dijo que se oponía a la idea de que el Congreso anulara los resultados del Colegio Electoral y, por lo tanto, exceda su poder y establezca “precedentes imprudentes”.

El momento es especialmente incómodo para el vicepresidente Mike Pence. En su papel de presidente del Senado, preside los procedimientos del miércoles y finalmente declarará la victoria de Biden.

Los vicepresidentes anteriores, incluidos Richard Nixon y Al Gore, han desempeñado roles similares después de duras campañas presidenciales. Pero Pence, que puede buscar la Casa Blanca en 2024, busca evitar enojar a Trump y su base. Señaló su apoyo al desafío de certificación del Partido Republicano durante el fin de semana.

El estratega republicano Joe Brettell dijo que si bien desafiar la certificación del Colegio Electoral finalmente fracasará, podría servir para energizar la base republicana en Georgia antes de las elecciones del martes.

Pero “ha habido, una y otra vez, cálculos por parte de la extrema derecha y la gente elegida por el Tea Party de que de alguna manera pueden controlar o poner la base a su alcance” solo para ver que tales esfuerzos cobran vida propia, dijo.

“Tiene implicaciones muy reales para la percepción y ejecución de nuestras elecciones en los próximos años y creo que ese es el peligro real”, dijo Brettell. “El objetivo declarado de nuestros enemigos extranjeros, que es socavar nuestras elecciones y nuestro sistema de gobierno, se está llevando a cabo aquí, ya sea intencionalmente o no”.

Aún así, la dinámica crea un duro acto de equilibrio para Biden, quien ha tratado de proyectar almeja y liderazgo mientras pide la reconciliación bipartidista. Tampoco quiere impulsar los esfuerzos republicanos para bloquear los resultados de las elecciones llamando más la atención sobre ellos.

“La gran pregunta es si este es el último suspiro de la era Trump o si se trata de un microcosmos de las cosas por venir durante el próximo año y en el futuro previsible, y creo que probablemente sea lo último”, dijo Adam Jentleson, estratega demócrata cuyo libro “Kill Switch: The Rise of the Modern Senate” sale este mes.

“El desafío para Biden es que quiere ser sanador, pero no puedes ser sanador si el paciente no quiere ser sanado”, agregó Jentleson. “Hay mucho que puede hacer antes de que sus esfuerzos comiencen a parecer delirantes”.

