Walmart y Sam's Club comienzan a ofrecer vacunas COVID-19

TAMPA (WFLA) – Walmart y Sams Clubs en el área de Tampa Bay comenzaron a ofrecer vacunas COVID-19 el viernes.

Para recibir la vacuna, debe ser mayor de 65 años y registrarse para una cita en línea. El tiro es gratis.

Tom y Elise Geserick creen que otro minorista que distribuya y administre la vacuna es un movimiento en la dirección correcta.

“Oh, creo que es genial”, dijo Tom Geserick. “Creo que más gente debería involucrarse y disparar mucho más rápido”.

“Cuanto más, mejor”, dijo Elise Geserick. “Sácalo, haz que la gente se vacune. Hay tantas personas que están tratando de vacunarse que no pueden”.

Pero no todos están convencidos, Scott Shabaz es un veterano de Vietnam que está frustrado con el proceso.

“Tienes que llamar al lugar, programar una cita estúpida, tienes que programar esto, programar aquello”, dijo Shabaz. “Y luego, cuando realmente llegas allí para hacer la cosa, descubres que ya han hecho demasiadas hoy y ya no tienen más”.

A continuación se puede ver una lista completa de las tiendas ubicadas en el área de Tampa Bay:

Walmart # 2740 19910 BRUCE B DOWNS BLVD TAMPA FL 33647 (HILLSBOROUGH)

Walmart # 941 2140 BLOOMINGDALE AVENUE VALRICO FL 33596 (HILLSBOROUGH)

Walmart # 1213 13300 CORTEZ BLVD BROOKSVILLE FL 34613 (HERNANDO)

Walmart # 3418 28500 STATE ROAD 54 WESLEY CHAPEL FL 33543 (PASCO)

Sam’s Club # 6420 2575 GOLF TO BAY BLVD CLEARWATER FL 33765 (PINELLAS)

Walmart # 1390 8001 US HIGHWAY 19 N PINELLAS PARK FL 33781 (PINELLAS)

Walmart # 4669 6900 US HIGHWAY 19 N PINELLAS PARK FL 33781 (PINELLAS)

Sam’s Club # 6387 7001 PARK BLVD PINELLAS PARK FL 33781 (PINELLAS)

Walmart # 5218 3501 34TH ST S ST PETERSBURG FL 33711 (PINELLAS)

Walmart # 3372 2677 ROOSEVELT BOULEVARD LARGO FL 33760 (PINELLAS)

Walmart # 718 2120 US HIGHWAY 92 W AUBURNDALE FL 33823 (POLK)

Sam’s Club # 4794 3530 LAKELAND HIGHLANDS RD LAKELAND FL 33803 (POLK)

Sam’s Club # 6441 4600 US HIGHWAY 98 N LAKELAND FL 33809 (POLK)

Walmart dijo que comenzaría a programar citas según la cantidad de dosis que reciba.

Hay más información disponible en los sitios web de Walmart y Sam’s Clubs .

El gobernador DeSantis también anunció que Florida ha ampliado su asociación de vacunas con la cadena de supermercados Publix para incluir casi 600 tiendas en 41 condados. El tendero ahora ofrece la vacuna en los condados de Hillsborough, Sarasota, Manatee y Polk.