Walmart Black Friday: las 5 mejores ofertas de 2020

Walmart comenzará la tercera fase de su evento Black Friday el próximo miércoles.

Según Walmart, se ofrecerá una primera ronda de ofertas en Walmart.com el miércoles 25 de noviembre a las 7 pm ET, seguida de otra ronda de ofertas en línea a las 12 am ET del viernes. Las ofertas en la tienda comenzarán el viernes a las 5 am, hora local.

Aquí están las cinco mejores ofertas:

AirPods Pro a $ 169 (antes $ 249): este es el precio más bajo jamás visto para Apple AirPods Pro. Los AirPods estarán disponibles en línea solo a partir de las 7 pm ET del miércoles 25 de noviembre.

Samsung 65 “Class 7000 4K Smart TV por $ 478 (antes $ 528): este es el primer televisor Samsung 4K de 65″ por menos de $ 500. Si está buscando un televisor masivo, esta es una de las mejores ofertas para el Black Friday 2020. Si necesita un televisor más grande, un televisor Vizio Class 4K UHD SmartCast de 70 pulgadas tendrá el mismo precio a $ 478. Ambos televisores estarán disponibles en línea solo a partir de las 7 pm ET el miércoles 25 de noviembre.

Apple Watch Series 3 con GPS por $ 119 (antes $ 179): este es el precio más bajo de todos los tiempos para el Apple Watch Series 3. El reloj estará disponible en línea solo a partir de las 7 pm ET del miércoles 25 de noviembre.

Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe por $ 299 (compra especial): debido a la demanda, no es fácil encontrar una oferta en Nintendo Switch, pero Walmart tiene una gran oferta para el Black Friday. Si compras el Switch al precio normal ($ 299), recibirás Mario Kart 8 Deluxe (valor de $ 59,99) gratis. El Nintendo Switch estará disponible en línea solo a partir de las 7 pm ET del miércoles 25 de noviembre.

El juego de utensilios de cocina de 25 piezas de Pioneer Woman por $ 69 (antes $ 129.99) : si todavía está buscando regalos de Navidad, este juego de utensilios de cocina es una excelente opción. El juego viene en tres colores turquesa, rojo y gris. El juego de utensilios de cocina estará disponible en línea solo a partir de las 7 pm ET del miércoles 25 de noviembre.

Algunas de las otras ofertas incluyen:

Juego de sábanas Hotel Style de 1200 hilos por $ 25 (compra especial)

Auriculares Oculus Quest 2 VR por $ 299

onn. Altavoz de fiesta mediano por $ 50 (antes $ 79, $ 29 de ahorro)

Scooter eléctrico Razor por $ 69 (antes $ 98, ahorro de $ 29)

Videojuegos selectos por $ 15- $ 30 (compra especial)

Aspirador robot de navegación autovaciado Shark por $ 329 (antes $ 399, $ 70 de ahorro)

Consola Xbox Series X por $ 499

Todas las tiendas Walmart abrirán a las 5 am hora local el Black Friday. La empresa dijo que limitará la cantidad de clientes permitidos en sus tiendas y promoverá el distanciamiento físico.