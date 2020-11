Vivir a bordo del navegante se convierte en 8 On Your Side después del desalojo de la marina

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE PINELLAS, Fla. (WFLA) – Eric Curtis no podía creerlo. Ha vivido a bordo de su barco en el puerto deportivo de la ciudad de Dunedin durante los últimos cuatro años y el miércoles pasado se le notificó que estaba siendo desalojado.

“Entonces, lo que tengo que hacer en este momento es buscar un apartamento para alquilar, un condominio”, dijo Curtis. “Ojalá esté amueblado porque no tengo muebles”.

Curtis vive en el barco con su perro Lucy y su hijo de 13 años. Explica, el barco en el muelle junto al suyo goteó algo de combustible en septiembre.

“Tenía un poco de combustible, tal vez tres onzas por un exceso de llenado de su tanque”, dijo Curtis. “Y la ayudé a limpiarlo”.

Ese trabajo de limpieza aparentemente no fue lo suficientemente bueno. Las regulaciones federales requieren que el propietario de la embarcación y cualquier otra persona que tenga conocimiento de una “descarga de aceite” de dicha embarcación deben notificar de inmediato al centro de respuesta nacional y eso no sucedió.

Curtis explica que cree que su aviso de desalojo es el resultado directo de una interacción no tan positiva con un empleado de la marina que renunció desde entonces.

“Él va, tienes que informar esto. Y yo estaba como, ¿informar qué? Este ni siquiera es mi barco”, dijo Curtis. “Vivo en el barco de al lado. ¿Por qué me preguntas por el barco de otra persona?”

Frustrados, él y otros propietarios de barcos llevaron sus preocupaciones a los miembros del Concejo Municipal de Dunedin en su reunión del jueves por la noche.

“Esta no es una forma de vivir la vida”, dijo Curtis a los comisionados. “Tengo 14 días para salir del puerto deportivo con mi hijo de 13 años y un perro, ¿e ir a dónde?”

Herman Maddox es un ex agente de la ley que habló en nombre de Curtis y del otro propietario del barco.

“Como ex agente de la ley, pienso en cuál era la intención de una persona”, dijo Maddox a los comisionados. “Cuando miro lo que hizo Eric, lo que hizo Carolyn, ellos se enteraron, entonces, ¿qué sabían? ¿Cuándo lo supieron y qué hicieron al respecto? Así que lo arregló. Hizo lo que debía hacer”.

Pero la administradora de la ciudad, Jennifer Bramley, le dijo a 8 On Your Side que esto no fue una filtración pequeña por definición.

“El combustible se derramó en el puerto deportivo y en St. Joseph’s Sound”, dijo Bramley, quien explica que varias agencias tuvieron que responder para contenerlo. Dicho esto, planea reunirse con los dos inquilinos para aclarar las cosas.

“Definitivamente necesito hablar directamente con los inquilinos de los recibos”, dijo Bramley. “Uno ha contratado a un abogado, así que me gustaría sentarme y hablar con ese abogado con nuestro abogado también”.