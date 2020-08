Vista previa de RNC: El Partido Republicano abre una convención reducida para renombrar a Trump y Pence para 2020

CHARLOTTE, Carolina del Norte (AP) – Joe Biden y su Partido Demócrata utilizaron su convención la semana pasada para argumentar que los fundamentos de la democracia estadounidense penden de un hilo este noviembre. Esta semana es el turno del presidente Donald Trump .

Los republicanos renombrarán al presidente y destacarán cuatro años de la administración Trump y las promesas que cumplió, como revocar las regulaciones comerciales, retirarse de los acuerdos internacionales, nombrar a dos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos y transformar el sistema de inmigración de Estados Unidos.

Mientras que los demócratas celebraron una convención completamente virtual , que se llevó a cabo sin mayores contratiempos técnicos, los republicanos están llevando a cabo una versión reducida de una reunión en persona el lunes en Charlotte, Carolina del Norte. La convención se extiende hasta el jueves e incluye un discurso presidencial del jardín sur de la Casa Blanca y un discurso vicepresidencial de Fort McHenry en Baltimore.

Originalmente, la convención estaba programada para celebrarse en Charlotte hasta que Trump la trasladó a Jacksonville, Florida , con la esperanza de que el estado liderado por los republicanos permitiera la asistencia de miles de personas. Pero Trump tuvo que descartar ese plan mientras los casos de coronavirus seguían aumentando.

Esto es lo que debe ver en la convención de esta semana:

Renominación y plataforma

El Partido Republicano ha planeado que seis delegados de cada estado y territorio, para un total de 336, asistan a los procedimientos en persona para el primer día de la convención en Charlotte. Llevarán a cabo una votación nominal para renombrar al presidente, pero a diferencia de los demócratas, no será un asunto de máxima audiencia. En cambio, la votación se llevará a cabo el lunes por la mañana, y se mostrará un resumen durante la programación de la noche. Los delegados también votarán sobre varias resoluciones, incluidas las medidas que defienden el feriado del Día de la Raza en octubre, que honra al explorador polarizante del siglo XV, y se oponen a la “cultura de la cancelación”.

El mensaje de Trump

Trump da un discurso de aceptación formal el jueves por la noche desde el jardín sur, pero se espera que haga acto de presencia todas las noches a las 10 pm hora del este. No está claro hasta qué punto hará comentarios, pero el tema del lunes, “Tierra de promesas”, destaca cómo Trump ayudó a renovar el sueño americano. Es probable que los oradores renueven el enfoque de Trump de la semana pasada trazando contrastes con su oponente demócrata y retratando a Biden como un político de carrera ineficaz y un “títere de la izquierda radical”, alineándolo con progresistas como la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez. Si bien los demócratas mencionaron repetidamente el impacto del virus y criticaron la respuesta de Trump, se espera que los republicanos defiendan al presidente sobre el tema, pero lo destacan de manera menos prominente.

Sugerencias para 2024

Los republicanos vistos como posibles candidatos presidenciales de 2024 se esparcen a lo largo de los procedimientos de la semana. El lunes, dos posibles contendientes del estado de Palmetto tendrán su oportunidad de ser el centro de atención: la ex embajadora de la ONU y la gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, seguida por el senador de Carolina del Sur Tim Scott, quien dará el prominente discurso de clausura.

La base y los patrocinadores

Los demócratas intentaron mostrar una base unida y diversa y contaron con republicanos que respaldaban a Biden. Hasta ahora, Trump se ha centrado más en su base leal que en expandir su coalición. La alineación del lunes en su mayoría se mantiene en esa línea.

Los oradores del día inaugural incluyen a algunos de los más acérrimos partidarios del presidente, como los representantes Jim Jordan y Matt Gaetz; Charlie Kirk, presidente de la organización pro-Trump Turning Point USA; el hijo del presidente Donald Trump Jr. y su novia, Kimberly Guilfoyle, quien también es la presidenta de finanzas nacionales de la campaña.

Otros incluyen al látigo republicano de la Cámara de Representantes Steve Scalise de Louisiana, la presidenta del Comité Nacional Republicano Ronna McDaniel y el ex gobernador de Alaska Sean Parnell. También hablando: Tanya Weinreis, propietaria de una cafetería de Montana que recibió préstamos federales para pagar a sus empleados durante el coronavirus; Andrew Pollack, cuya hija murió en el tiroteo escolar de 2018 en Parkland, Florida; y Mark y Patricia McCloskey, la pareja de St. Louis que agitó armas de fuego contra los manifestantes Black Lives Matter afuera de su casa este verano.

Después de que los demócratas incluyeron deliberadamente a republicanos durante su convención, los republicanos tienen uno programado para hablar el lunes: Vernon Jones, un ex legislador estatal demócrata de Georgia que renunció a su cargo en abril después de romper con su partido y respaldar a Trump.

Quien no estara alli

La convención demócrata contó con todos los presidentes demócratas vivos y el candidato presidencial del partido en 2004, John Kerry. No se espera que el Partido Republicano, transformado bajo Trump, presente en su convención al único ex presidente republicano vivo, el presidente George W. Bush, o al candidato del partido en 2012. Mitt Romney. Ninguno de los dos votó por Trump en 2016 ni lo ha respaldado este año.

Como mirar

Los negocios diurnos de los delegados republicanos estarán disponibles a partir de las 9 am ET en los canales de redes sociales de la convención republicana y AT&T U-VERSE, Direct TV, Twitch, Youtube y Amazon Prime TV. La convención continuará transmitiéndose en esos lugares cuando la programación en horario estelar comience a las 8:30 pm ET (media hora antes que la convención DNC) y se extienda hasta las 11 pm ET. CNN, C-SPAN, MSNBC y PBS transmitirán la presentación completa en horario de máxima audiencia, mientras que ABC, CBS, Fox News Channel y NBC transmitirán la última hora, de 10 pm a 11 pm Su sede electoral local transmitirá la convención todas las noches en línea. .

La sede de las elecciones locales estará en vivo todos los días de esta semana a las 12 pm ET para recapitular lo que sucedió en la Convención Nacional Republicana la noche anterior y mirar hacia adelante a lo que se espera.