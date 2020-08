VIRAL: Bad Bunny se registra para votar en Puerto Rico con foto muy peculiar y se vuelve viral en segundos

(Photo by Ethan Miller/Getty Images for LARAS)

Tampa, (Tampa Hoy) – El cantante de música urbana Bad bunny, se registró para votar en las próximas elecciones de Puerto Rico. Enviando un mensaje y recomendando a la juventud a que ejerzan su derecho al voto.

Pero lo peculiar de su mensaje no fue aconsejar a salir a votar en las próximas elecciones de la isla, si no mas bien, pedirle a las personas que no votaran por los mismos partidos de siempre y la peculiar foto que hace portada a su tarjeta electoral.

El artista se expresó, en su cuenta de Instagram, con un mensaje que dice lo siguiente:

JOVENES DE PUERTO RICO!! TIENEN HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE PARA INSCRIBIRSE Y SACAR SU TARJETA ELECTORAL DE CARA A LAS ELECCIONES GENERALES ESTE PRÓXIMO 3 DE NOVIEMBRE!! ESTAMOS EN UN MOMENTO CRUCIAL EN LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS Y AHORA MAS QUE NUNCA TENEMOS EL PODER PARA CAMBIAR EL RUMBO DE PR!!! YA ES TIEMPO DE UN VERDADERO CAMBIO!!! BASTA YA DEL ABUSO DE LOS MISMOS 2 PARTIDOS QUE TIENEN PR SECUESTRADO HACE DECADAS!!! BASTA YA DE LO MISMO Y LO MISMO Y MISMO!! LLEGÓ EL MOMENTO DE HACER HISTORIA!! SÁCALA Y ÚSALA SIN MIEDOOOO!!!! Texto cortesía de Benito Antonio Martínez Ocasio y su cuenta de instagram @badbunnypr

