TAMPA, Fla. (WFLA) – La ajetreada temporada de huracanes en el Atlántico continúa con Eta y Theta en el Atlántico y una nueva depresión tropical formándose en el Mar Caribe.

La depresión tropical 31 se formó en el Caribe poco antes de las 10 am ET del viernes por la mañana. A las 11 am, estaba a unas 310 millas al sur-sureste de Kingston, Jamaica, con vientos máximos sostenidos de 35 mph. El sistema se movía de oeste a suroeste a 7 mph.

Los meteorólogos esperan que el sistema se fortalezca aún más y se convierta en la próxima tormenta nombrada de la temporada, Iota.

Se espera que se mueva a través del Caribe y cerca de Nicaragua y el noreste de Honduras, que aún se están recuperando de Eta, el domingo y el lunes por la noche.

Ciclón postropical Eta

Eta fue degradado a un ciclón postropical después de azotar el área de la Bahía de Tampa el miércoles y jueves, cerrando puentes, vertiendo agua y arena en los edificios y dejando sin electricidad a miles de personas.

Una muerte en Bradenton, Florida se relacionó con la tormenta, y decenas de personas murieron o desaparecieron después de que la tormenta pasó por Centroamérica y provocó deslizamientos de tierra.

El viernes por la mañana, la tormenta se estaba moviendo frente a la costa del Atlántico sureste y traía fuertes lluvias y vientos racheados a las Carolinas.

A las 4 am ET, tenía vientos máximos sostenidos de 45 mph y estaba centrado a unas 85 millas al sureste de Wilmington, Carolina del Norte.

Se pronosticó que la tormenta se alejaría gradualmente de la costa de Estados Unidos y se disiparía.

Tormenta tropical Theta

Theta, la tormenta número 29 de la temporada, se mueve hacia el este.

La tormenta se centró la madrugada del viernes a unas 445 millas al sur-sureste de las Azores con vientos máximos sostenidos de 60 mph.

Se espera que la tormenta gire de este a sureste en algún momento de este fin de semana antes de dirigirse al norte.

