Vigilando Los Trópicos: Delta se acerca a la costa de Luisiana como huracán de categoría 2

TAMPA, Florida (WFLA) – El huracán Delta mantuvo la fuerza de Categoría 3 el viernes por la mañana mientras continuaba su caminata sobre el Golfo de México y hacia la costa norte del Golfo, pero se debilitó a una fuerte Categoría 2 el viernes por la tarde.

El Centro Nacional de Huracanes dijo que Delta tenía vientos máximos sostenidos de 120 mph a las 5 am ET. A las 11 am, se había debilitado ligeramente a vientos máximos sostenidos de 115 mph. Continuó debilitándose y fue degradado a Categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 110 mph a las 2 pm ET.

Delta está a unas 80 millas al sur-suroeste de Cameron, Louisiana y se mueve hacia el norte a 14 mph. Se espera que traiga condiciones de huracán y marejadas ciclónicas potencialmente mortales a partes de la costa norte del Golfo en las próximas horas.

A la 1 pm ET, el NHC dijo que un sitio a lo largo de la costa cerca de la frontera de Texas y Louisiana reportó vientos sostenidos de 45 mph y una ráfaga de 59 mph. Una boya en Galveston informó un viento máximo sostenido de 52 mph y una ráfaga de 60 mph.

Se pronostica que Delta tocará tierra a lo largo de la costa del suroeste de Luisiana el viernes por la tarde o temprano el viernes por la noche. Luego se moverá a través del centro y noreste de Louisiana hasta el sábado por la mañana. Una vez que comience a moverse hacia el interior, se pronostica un rápido debilitamiento.

El NHC advirtió que se espera una marejada ciclónica potencialmente mortal cerca y al este de donde Delta toca tierra. Se pronostica que la inundación más alta alcanzará los 7 a 11 pies y se espera en algún lugar a lo largo de la costa entre el Refugio de Vida Silvestre Rockefeller y Morgan City, Louisiana.

“Los niveles de agua en esta área aumentarán rápidamente esta tarde y noche a medida que Delta se acerque y los esfuerzos para proteger la vida y la propiedad deberían completarse rápidamente”, dijeron los meteorólogos.

Se pronostica que las fuertes lluvias causarán inundaciones repentinas significativas e inundaciones de ríos menores a mayores en partes de Louisiana el viernes y sábado. El NHC dijo que se esperan inundaciones adicionales en partes de la costa central del Golfo y en el Valle del Bajo Mississippi.

Advertencia de marejada ciclónica vigente para:

High Island, Texas hasta la desembocadura del río Pearl, incluidos el lago Calcasieu, la bahía Vermilion y el lago Borgne

Advertencia de huracán vigente para:

High Island, Texas a Morgan City, Luisiana

Advertencia de tormenta tropical vigente para:

Al oeste de High Island a Sargent, Texas

Al este de Morgan City, Louisiana hasta la desembocadura del río Pearl, incluida Nueva Orleans

Lago Pontchartrain y Lago Maurepas

Luisiana todavía se está recuperando del huracán Laura , que devastó la región suroeste cuando rugió en tierra como una tormenta de categoría 4 en agosto. Más de 6.600 evacuados de Laura permanecen en hoteles de todo el estado, principalmente en Nueva Orleans, porque sus hogares están demasiado dañados para regresar.

