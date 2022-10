TAMPA, Fla. (WFLA) – Los trópicos se están desacelerando a medida que nos acercamos a fines de octubre y el clima comienza a enfriarse, pero aún queda más de un mes para la temporada de huracanes de 2022.

Estados Unidos no ha tenido ningún ciclón tropical que toque tierra desde que el huracán Ian azotó Florida y, más tarde, Carolina del Sur.

Ahora, tres semanas después de Ian, la mayor parte de la costa este está lidiando con una ráfaga de aire más fresco. Muchos floridanos se despertaron con temperaturas entre los 50 y 60 grados el miércoles, gracias a un frente frío que avanzó hasta el martes.

Si bien el aire más frío puede facilitar que quienes viven en la costa este y la costa del golfo se olviden de la temporada de huracanes, es importante recordar que la temporada no termina hasta el 30 de noviembre. Una cuenca tranquila en este momento no significa que no podía ver otra tormenta girar en uno de los frentes fríos que llegan al Golfo de México o frente a la costa del Atlántico medio.

“Los remanentes de un frente polar pueden convertirse en líneas de convección y ocasionalmente generar un ciclón tropical”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. “En las tormentas del Océano Atlántico, esto ocurrirá temprano o tarde en la temporada de huracanes en el Golfo de México o el Mar Caribe”.

El frente actual que impacta a los Estados Unidos no parece ser favorable para ningún tipo de organización tropical. Pero si bien es raro, eso no significa que los frentes futuros estén fuera de discusión.

“Hemos visto frentes que se desprenden de sistemas tropicales una vez que ingresan al Atlántico, pero no parece probable con este sistema”, dijo la meteoróloga de WFLA Rebecca Barry. “Los frentes alejan más a menudo cualquier sistema tropical existente de la costa de los EE.UU.”

Barry agregó que es posible que no veamos otra tormenta con fuerza de huracán esta temporada.

“Desde 1950, se han formado 53 huracanes después del 1 de octubre. Eso es un promedio de .746 huracanes por temporada después del 1 de octubre, por lo que es muy posible que no veamos otro huracán esta temporada”, dijo.