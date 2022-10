TAMPA, Fla. (WFLA) – Después de un estrecho muy ocupado en el Atlántico, la actividad tropical parece estar disminuyendo por ahora.

La excepción es Karl, una tormenta tropical que avanza hacia la costa de México. El último aviso del Centro Nacional de Huracanes dijo que Karl está a unas 200 millas al noreste de Veracruz, México, y se mueve lentamente hacia el norte. Se espera que la tormenta se acerque a la costa de México el viernes.

Karl todavía tiene fuerza de tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de 45 mph. El NHC dijo que se esperan pocos cambios antes de tocar tierra.

Aparte de Karl, el NHC no está monitoreando ninguna otra perturbación y dijo que no se espera la formación de ciclones tropicales dentro de los próximos cinco días.

Esta es típicamente la época del año en que vemos una caída en la actividad tropical. Sin embargo, la temporada de huracanes en el Atlántico no termina hasta el 30 de noviembre, y una cuenca tranquila en este momento no significa que no podamos ver otra tormenta girar desde uno de los frentes fríos que llegan al Golfo de México o frente a la costa del Atlántico medio.

Las áreas de humedad profunda o grupos de lluvias y tormentas eléctricas en el Caribe siempre deben ser vigiladas de cerca por cualquier organización.