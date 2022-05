TAMPA, Fla. (WFLA) – Un huracán en el Pacífico llamado Agatha tocó tierra en México como un huracán de categoría 2 el lunes. Fue la tormenta más fuerte que tocó tierra en el mes de mayo.

El sistema se debilitó rápidamente sobre tierra en México, pero los restos de la tormenta continúan desplazándose hacia el este el martes, lo que significa que tiene el potencial de volver a fortalecerse una vez que ingrese al sur del Golfo de México o al Mar Caribe.

El Centro Nacional de Huracanes le da a los remanentes un 60% de posibilidades de refortalecimiento durante los próximos cinco días a medida que el sistema se dirige hacia el noreste.

Los modelos de pronóstico tendrán dificultades para inicializarse y controlar este sistema hasta que vuelva a estar sobre el agua, por lo que en este momento hay mucha incertidumbre y desacuerdo. Esperamos que sus previsiones cambien en los próximos días.

Actualmente, el modelo de pronóstico europeo lleva el sistema más al norte y más cerca del estado de Florida. Esto significaría mayores posibilidades de lluvia este fin de semana y también algunos vientos más fuertes.

El modelo GFS o americano lo mantiene mucho más débil y al sur de Florida. El modelo canadiense también lo mantiene más al sur. Si eso sucede, nuestras posibilidades de lluvia serían limitadas este fin de semana.

Si el sistema vuelve a desarrollarse, se le dará el nombre de Alex, ya que será una tormenta del Atlántico en lugar de una tormenta del Pacífico.

