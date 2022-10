TAMPA, Fla. (WFLA) – Las vistas aéreas de algunas de las comunidades más afectadas por el huracán Ian esta semana brindaron una visión más cercana del daño generalizado y la devastación que dejó la tormenta.

El helicóptero de noticias Eagle 8 de WFLA voló desde Tampa hasta el área de Fort Myers el viernes por la tarde para inspeccionar los daños. El fotoperiodista Jim Hockett, que solía trabajar y vivir en Fort Myers, estaba detrás de la cámara mientras el helicóptero sobrevolaba la isla de Sanibel y la playa de Fort Myers.

Sanibel Causeway

Partes de Sanibel Causeway, el único camino hacia y desde la isla de Sanibel, fueron arrasadas por completo por la tormenta a principios de esta semana.

“Puedes ver dónde la carretera se derrumbó por completo”, dijo Hockett mientras volaba sobre una de las áreas rotas del puente. “Y luego, si vienes por la calzada de esta manera, está completamente arrasada. Simplemente… se ha ido. El puente se ha ido por completo aquí. Los pilotes se han ido, la plataforma se ha ido. No hay camino en absoluto”.

Las vistas desde arriba mostraban las enormes brechas entre las partes restantes de la calzada. También mostró dónde se lavó la arena debajo de la calzada cuando el área se inundó con agua.

“Ese es el poder de la marejada ciclónica”, dijo la meteoróloga Rebecca Barry. “Hablamos sobre, cuando se acercaba el huracán Charley, la posibilidad de que los puentes que cruzan el área de Tampa Bay fueran arrasados. Desafortunadamente, las marejadas pueden hacer eso”.

Islas Captiva y Sanibel

La marejada ciclónica también creó deslaves gigantes a lo largo de la playa en las islas Captiva y Sanibel.

“Esos están a lo largo de la costa ahora, por lo que cambió completamente el paisaje de la playa”, explicó Barry.

Mientras Eagle 8 volaba sobre la playa, Hockett vio a un grupo de aproximadamente ocho personas que intentaban salir de la isla en un bote privado porque no podían salir por carretera con la calzada arrasada.

“Parece que esa es la única forma en que alguien puede entrar o salir de la isla en este momento, ya sea en helicóptero o en barco”, dijo.

Barry señaló los peligros de navegar en bote en esa área tan pronto después de la tormenta.

“Va a haber una tonelada de escombros en el agua. Los bajíos habrán cambiado, los bancos de arena habrán cambiado”, explicó. “Así que se lo van a tomar muy despacio”.

Fort Myers Myers

Eagle 8 y Hockett volaron sobre Fort Myers Beach a continuación, una de las áreas más afectadas por el oleaje. Una de las primeras cosas que vieron fue el muelle destruido de Fort Myers Beach.

“Esto es lo que queda del muelle en Fort Myers Beach. Ha desaparecido por completo, todo lo que queda son los pilotes”, dijo Hockett.

Los edificios, tanto casas como negocios, también fueron destruidos por la tormenta. Otros, en su mayoría edificios más nuevos, parecían haber evitado daños significativos.

“Este es un gran ejemplo de los nuevos códigos de construcción”, dijo Barry. “¿Ves la casa que parece casi intacta e ilesa? Esa es una nueva construcción del código de huracanes. Y la casa más antigua al lado que no estaba sujeta al mismo código mientras se construyó, casi desapareció por completo”.

El área del centro de Fort Myers Beach también fue diezmada, con algunos restaurantes y tiendas completamente destruidos.

“Debería haber muchas tiendas, restaurantes, gente divirtiéndose, disfrutando de sus vacaciones”, dijo Hockett. “Y en este momento simplemente se ha ido. Se acaba de borrar. Puedes ver los pilotes de lo que queda de los edificios. Todo lo que queda aquí ahora es una destrucción completa”.

Las áreas cercanas al centro de la ciudad donde una vez estuvieron las casas también sufrieron graves daños, y muchas casas desaparecieron por completo. Los escombros estaban esparcidos por todas partes, probablemente arrastrados cuando llegó la marejada ciclónica.

“Esto no está justo en la playa, está a un par de cuadras de la playa”, explicó Hockett. “Entonces, no se trata solo de casas en la playa que están siendo destruidas, sino de unas pocas cuadras. Aquí se puede ver: debería haber casas aquí, edificios aquí, pero no queda nada más que los pilotes. La marejada ciclónica acaba de llegar con los fuertes vientos. y simplemente borró todo de sus cimientos”.

El helicóptero de noticias detectó los esfuerzos de limpieza, incluidas las excavadoras que intentaban quitar la arena de las carreteras para permitir que otros equipos accedieran al área.

Puertos deportivos de Fort Myers

Algunas de las imágenes más discordantes del área de Fort Myers Beach, que mostraron el poder detrás del huracán Ian, provienen de puertos deportivos con grandes barcos camaroneros y pesqueros.

“Estos son botes enormes… simplemente arrojados uno encima del otro”, dijo Hockett. “Esto te da una idea de qué tan fuerte fue esa marejada ciclónica, qué tan alta fue esa marejada ciclónica y qué tan fuertes fueron esos vientos porque eso levantó todos estos botes y los arrojó aquí”.

Otro puerto deportivo no muy lejos tenía yates arrojados a tierra y botes volcados en el agua. Algunos barcos incluso aterrizaron en casas cercanas.

“Tienen botes dentro de sus casas”, dijo Hockett. “Estos botes ahora están dentro de este parque de casas móviles”.

“Ni siquiera puedes contar todos los barcos que hay aquí”, dijo Hockett mientras sobrevolaba uno de los puertos deportivos. “Ni siquiera puedes decir qué hay debajo de todos estos botes. Hay tantos botes, tantos botes de pesca aquí, que no puedes decir qué hay debajo de ellos”.