VIDEO: Osos hambrientos entran en las tiendas de California y se enfrentan a la gente

(CNN Newsource) – Una serie de videos de vigilancia muestran algunas confrontaciones locas entre osos y personas dentro de las tiendas de California durante el mes pasado.

Un video, grabado el 30 de agosto, muestra a un oso tirado en el suelo, comiendo dulces y galletas.

Otro video, grabado el 12 de agosto, muestra a un oso dentro de la tienda. Un cliente le dio un manotazo en el trasero y salió corriendo.

Otro video del 29 de agosto muestra a un empleado, Paul Heigh, tratando de evitar que un oso diferente ingrese a la tienda. Pero rápidamente retrocedió después de que el animal se abalanzó sobre él.

“Fue un poco aterrador. Sí, no voy a mentir”, dijo Heigh. “No en la descripción del trabajo no … en absoluto … luchar contra los osos no estaba en la descripción del trabajo”.

Otro video muestra a un oso dentro de un supermercado Safeway.

“El oso no debería entrar en edificios donde alguien podría dispararle o matarlo o el departamento de vida silvestre podría matarlo”, dijo Ann Bryant de Bear League.

Bryant dice que la organización se ha comunicado con ambas empresas para discutir cómo prevenir más de estas interacciones.

Los expertos dicen que el limpiador Pine Sol funciona como un buen disuasivo para los osos y también recomiendan a las empresas que desactiven las puertas automáticas para que no puedan simplemente entrar.

ÚLTIMAS HISTORIAS:

ÚLTIMAS NOTICIAS:

Síguenos en nuestras redes sociales:

En Facebook : tampahoy.com

En Instagram: @tampahoy

En Twitter: @tampahoy