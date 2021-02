VIDEO: Diputados publican video de cámara corporal de mujeres vestidas como 'abuelas' para recibir la vacuna COVID-19

ST. LOUIS ( KTVI ) - Un asteroide del tamaño de tres campos de fútbol pasará junto a una estrella y será visible desde la Tierra el domingo. Pero no temas, no hay peligro de que golpee nuestro planeta.

Con el asteroide Apophis o cualquier asteroide que conozcamos ahora, no hay necesidad de entrar en pánico ", dijo Will Snyder, gerente del Planetario McDonnell del Centro de Ciencias de St. Louis." No es necesario salir y comprar todo el papel higiénico ni nada. . "