Video de la cámara del tablero: el agente de Pinellas golpea a un hombre en bicicleta y lleva a una demanda

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Un diputado del condado de Pinellas fue suspendido por exceso de velocidad y casi matar a un hombre de 62 años que montaba su bicicleta. Pero la víctima dice que no es suficiente y ahora está demandando a la Oficina del Sheriff del condado de Pinellas.

El 22 de marzo de 2020, un simple viaje al supermercado se convirtió en un roce con la muerte para Steve Greninger.

“Fue como una cámara lenta para mí”, relató Greninger. Greninger destrozó varios huesos en el accidente y permanece en un centro de rehabilitación de San Petersburgo. Debido a las restricciones de COVID-19, habló con 8 On Your Side a través de Zoom.

Alrededor de las 9 pm, Greninger cruzó Gulf to Bay Boulevard en Clearwater en la intersección de Hampton Road. Estaba en un cruce de peatones, recordó que no tenía la señal de cruce, pero no vio ningún automóvil cerca y creyó que podría cruzar a tiempo.

Lo siguiente que supo fue que estaba en la acera con un dolor severo con un ayudante del sheriff a su lado.

“Dije ‘Creo que es un atropello y fuga'”, explicó Greninger. “Y él dijo ‘No, fui yo'”.

El diputado del condado de Pinellas, Jared Toro, chocó con Greninger mientras se dirigía a ayudar a un policía estatal cercano. 8 On Your Side obtuvo imágenes exclusivas de la cámara del tablero que muestran el accidente del 22 de marzo, así como las acciones del oficial antes y después.

En él, ves al ayudante Toro desviarse e intentar, pero fallar, evitar a Greninger en la bicicleta. No había luces ni sirenas y, como más tarde sabría Greninger, no había emergencia.

“¿Qué tan rápido ibas?” se puede escuchar a Greninger preguntarle al diputado en la grabación.

“No tengo ni idea”, respondió Toro. “No tenías luces, estaba tratando de llegar a otra llamada para ayudar a un policía”.

Un informe de accidente de PCSO mostró que Toro conducía a 84 millas por hora antes del accidente en Gulf to Bay, a 70 millas por hora en el momento del impacto. El límite de velocidad publicado en ese tramo de Gulf to Bay es de 45 millas por hora, según el informe.

Unos minutos antes, la grabadora de la camioneta de Toro lo registró yendo a 103 millas por hora en McMullen Booth Road, más de 50 millas por encima del límite de velocidad establecido.

“Creo que si alguien más lo hubiera hecho, si yo lo hubiera hecho, habría pasado la noche en la cárcel”, dijo el abogado Mark Roman, que representa a Greninger en lo que ahora es una demanda por negligencia contra el alguacil del condado de Pinellas Bob Gualtieri y su oficina.

Según un memorando interno de la PCSO obtenido por 8 On Your Side, el diputado Toro violó varias políticas de la agencia esa noche. El soldado que solicitó ayuda necesitaba tiza para trazar una línea para una prueba de sobriedad de campo, lo que significa que Toro estaba acelerando sin luces y sirenas a una llamada no urgente.

El GPS del vehículo de Toro también mostró que no estaba en Safety Harbor, la ciudad que le asignaron patrullar esa noche, cuando respondió a la llamada del policía de FHP. No había notificado a sus supervisores que se marchaba de Safety Harbor y no tenía asuntos de agencia fuera de su área de patrulla.

Ese mismo memorando enumera dejar su área asignada sin previo aviso como un tema que los supervisores de Toro han discutido con él antes. Sin embargo, un portavoz de la agencia le dice a 8 On Your Side que Toro nunca ha sido disciplinado en sus aproximadamente dos años en la fuerza.

El aviso disciplinario de Toro enumera cinco días de suspensión hasta la terminación como el rango de penalización por tales violaciones de deberes y responsabilidades. Toro fue suspendido por 112 horas, el equivalente a diez turnos, para ser atendido periódicamente entre finales de octubre y principios de diciembre.

Mark Roman dice que eso no es nada comparado con el precio que ha tenido que pagar su cliente.

“¿Crees que debería haber sido despedido por esto?” preguntó Victoria Price, reportera de investigación de 8 On Your Side.

“Odio ver a alguien perder su trabajo, pero Steve Greninger casi pierde la vida”, respondió Roman. “Y creo que ser despedido de la fuerza parece apropiado para eso”.

Greninger dice que solo ha podido dar unos pocos pasos desde el accidente. Espera que la demanda sea un paso mucho más grande en su búsqueda de justicia.

“Esto ha cambiado mi vida casi en un cien por ciento”, dijo Greninger.

El diputado Toro no se menciona en la demanda que Greninger y Roman presentaron esta semana, solo la Oficina del Sheriff del condado de Pinellas. Un portavoz de PCSO se negó a comentar sobre la demanda, que es estándar para litigios pendientes.

Greninger y Roman están pidiendo a un juez que lleve el caso a juicio. La ley de inmunidad de soberanía de Florida limita los daños por los que son responsables las agencias estatales en $ 200,000, una cifra que Roman dice que apenas borra el servicio de las facturas médicas de su cliente.

Si llevan el caso a juicio y ganan, se crea una oportunidad para cobrar más de $ 200,000 en daños. Roman estima las facturas médicas de Greninger en cerca de un millón de dólares.