Vídeo de investigación de la Oficina del Sheriff de Polk Co. que muestra a un hombre golpeado durante el arresto en Lakeland

CONDADO DE POLK, Florida (WFLA) – Un video de un arresto en el condado de Polk ha generado controversia después de que se muestra a un agente golpeando a un hombre en la cabeza.

Los diputados respondieron a los informes de una pelea en Chestnut Road en Lakeland el miércoles por la noche.

Mientras llevaban a Fernando Jiménez, esposado, al crucero, un agente lo empuja contra el crucero y lo golpea en la cabeza, según muestra el video.

Según su declaración jurada de arresto, Jiménez se había alejado y trató de evitar que el agente lo pusiera en el vehículo.

“D / S Verran me estaba ayudando a colocar a Jiménez en el auto cuando Jiménez volvió la cabeza hacia D / S Verran y escupió en la cara de D / S Verran”, se lee en la declaración jurada.

“No la escupí. En el video no puedes ver que la escupí. No sé por qué dijo eso ”, dijo Jiménez a 8 On Your Side.

La Oficina del Sheriff del Condado de Polk está investigando el video.

El hombre que grabó el video, Unique Occena, fue arrestado el jueves por la tarde en Chestnut Road.

Hubo una orden de arresto de la policía de Lakeland por agresión agravada.

Jiménez está acusado de golpear a otro hombre con una llanta de hierro, según la oficina del alguacil. Su hermana Shanique Davis dijo que su hermano tenía miedo de salir y hablar con la policía.

“Cuando vine aquí, la policía había invadido la casa. Había tantos policías que traían a los perros con armas de fuego ”, dijo. “Tiene razones para creer que estaba relacionado con el video que publicó ayer”.

