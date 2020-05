Viajeros en Memorial Day escapan del cierre de los estados debido al COVID-19, los aeropuertos de Florida intentan protegerse contra el virus

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

CLEARWATER, Florida (WFLA) – El fin de semana del Día de los Caídos está oficialmente sobre nosotros y, a pesar de la pandemia, la gente está haciendo planes para disfrutar aún más tiempo libre.

Muchos floridanos están buscando maneras de disfrutar el fin de semana festivo, pero también lo están los forasteros que dicen que sus estados aún están cerrados. Vienen aquí con cambios en cómo vuelan.

Después de un mes sombrío para los aeropuertos de todo el país, este viaje de fin de semana del Día de los Caídos regresa.

En el aeropuerto internacional de St. Pete / Clearwater hubo más de un 95% menos de viajeros en abril en comparación con el año pasado. Sin embargo, el mes de mayo se está volviendo más ocupado.

“Visitar a mi familia. Trabajar desde aquí. Disfrutar un poco de la playa. No puedo hacer eso en Michigan”, dijo Jansey Rodríguez después de aterrizar en el aeropuerto internacional de St. Pete-Clearwater.

A medida que las aerolíneas comienzan a abrir más vuelos, muchos viajeros que llegan a Florida abandonan los estados con fuertes pedidos de quedarse en casa. El coronavirus no es algo que impide que los estadounidenses encerrados vengan al Estado del Sol.

“Tomamos precauciones, pero no estoy preocupado. No estoy preocupado”, dijo Kelly Hynes, que también viaja desde Grand Rapids, MI.

Los aeropuertos están haciendo lo que pueden para proteger a los viajeros. El Aeropuerto Internacional de St. Pete – Clearwater tiene un Plan de Acción COVID-19 que incluye protocolos de saneamiento incrementados. Se fomenta el distanciamiento social con asientos que están bloqueados y los empleados usan máscaras. Se alienta a los viajeros a usar el suyo y mantenerse separados entre sí en las terminales de equipaje.

Una mujer del estado de Nueva York le dice a Marco Villarreal de 8 On Your Side que eligió comprar un vuelo directo para no tener que exponerse más a otros aeropuertos con anuncios de escala en el vuelo que eligió usar su máscara.

“¡Todo el vuelo! Algunos lo hicieron, y otros no. Su generación anterior, como nosotros, lo hicimos. Algunos de los más jóvenes no lo hicieron. Esa es su elección”, dijo Mary Smorol de Nueva York.

En las carreteras, AAA dice que mientras esperan ver el menor número de viajeros en 17 años, será el más ocupado en meses.

Últimas Noticias de tampahoy.com: