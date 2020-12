Veterano del ejército, padre de 4 hijos, muerto en accidente de motocicleta una semana antes de Navidad

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Un veterano del ejército de los EE. UU. Del condado de Manatee fue enviado varias veces al extranjero y lamentablemente perdió la vida en casa ocho días antes de Navidad.

Karlos Mettellus, de veinticinco años, murió en un accidente de motocicleta la semana pasada en la intersección de Boyette Road y Christina Drive cerca de la escuela secundaria Riverview, dijo su familia.

“Es mi mejor amigo y ahora se ha ido, no sé qué hacer sin él”, dijo Brittane Mettelus sobre su difunto esposo.

Ella le dijo a 8 On Your Side que Karlos amaba su motocicleta, servía en el Ejército y, sobre todo, a su familia.

“Es tan difícil cuando están llorando, preguntando por su papá, dónde está, si va a volver a casa”, dijo Mettelus. “Es desgarrador”.

Brittane y Karlos eran novios de la secundaria de Bradenton.

Cortesía: Brittane Mettelus

“Cuando lo conocí, no me agradaba en absoluto”, dijo. “Era solo un niño flaco que me estaba molestando, pero luego nos juntamos en la escuela secundaria y hemos estado juntos desde entonces”.

Juntos, tienen tres niños pequeños de 3, 5 y 7 años y una niña.

“Estaba tan feliz de tener una hija finalmente después de tantos niños”, dijo Mettelus. “Él tuvo a su pequeña niña y ella se convirtió en una niña de papá. Cuando él entrara, ella iría directamente hacia él. Ella se olvidaría de mamá “.

Mettelus compartió con 8 On Your Side recuerdos de los despliegues militares de su esposo en el extranjero.

“Él me mostraba fotos de Alemania y todo y yo era como si fuera genial, desearía estar allí, o cuando él estuviera en Kuwait, estaría en esta pequeña cabaña con arena por todas partes”, dijo.

Cortesía: Brittane Mettelus

El 17 de diciembre por la noche, Metellus dijo que su esposo acababa de salir de una tienda de motocicletas justo antes del accidente fatal.

“(El mecánico) dijo que la bicicleta estaba perfectamente bien”, dijo. “Iba de camino a casa y nunca llegó”.

Karlos Mettelus se estaba preparando para graduarse de la universidad con un título en psicología.

“Quería ayudar a la gente”, dijo su viuda. “Él siempre estaba tratando de diagnosticarme en casa, ‘oh, estás sintiendo esto, estás sintiendo eso, sé que podría hablarte sobre esto’ y yo estaba como, está bien, no has recibido tu grado todavía amigo “.

Se suponía que esta Navidad sería la primera junto con sus cuatro hijos porque Mettelus había sido desplegado durante los seis de diciembre anteriores.

Mientras los niños se preparan para abrir sus regalos el viernes por la mañana, Mettelus dijo que está tratando de mantenerlos juntos.

“Porque no quiero que esta vez se trate de tristeza para ellos”, dijo. “Quiero que estén felices de que sea Navidad, que su papá los quiera tanto, que salga, los mime. Les encantaba ser mimados por él. Le encantaba malcriar a sus hijos “.

El funeral de Mettelus con todos los honores militares es la semana que viene.

Se ha creado una recaudación de fondos en línea para ayudar con los gastos del funeral y comprar regalos para los cuatro niños.