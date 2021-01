Veterano de Florida organiza el 'Partido Patriota MAGA', la campaña del ex presidente dice que 'no tiene afiliación'

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

PUNTA GORDA, Fla. (WFLA) – Un nuevo grupo político llamado Comité Nacional del Partido Patriota MAGA presentó una declaración de organización ante la Comisión Electoral Federal el lunes.

La dirección de la fiesta aparece en San Antonio, Texas, pero 8 On Your Side se enteró de que el organizador vive al sur del área de Tampa Bay en Punta Gorda.

James Davis es un veterano militar y ex pastor. Actualmente trabaja para una agencia del gobierno local en el condado de Sarasota. El veterano dice que inició el movimiento de base el 7 de enero.

“Yo solo fui alguien que vio estas últimas elecciones y fui un republicano de toda la vida y sentí que me dieron la espalda”, dijo Davis. “Queríamos enviar un mensaje al Partido Republicano de que queremos que nos represente y lo que dice la gente. Además, queremos tener una alternativa para aquellos republicanos que se niegan a escuchar a las personas que representan”.

Davis sintió que tenía que defender lo que cree.

“Toda mi lucha tiene que ver con tratar de mantenernos dentro de los derechos constitucionales que tenemos como ciudadanos y hacerlo a través del sistema político”, dijo Davis.

8 On Your Side habló con el profesor de ciencias políticas Frank Alcock sobre lo que esta reciente presentación podría significar para el Partido Republicano.

“Probablemente no mucho. Me imagino que las posibilidades de que esto ocurra son bastante altas”, dijo Alcock.

El profesor del New College of Florida dijo, sin embargo, que una cosa que hace que esta presentación de partido se destaque de otras en el pasado es el “factor Donald Trump”.

“Si quisiera darles el visto bueno, estoy seguro de que obtendrían cifras bastante serias. Sería desastroso para el Partido Republicano porque dividiría sus votos por la mitad, lo que creo que no quieren”. Veo eso y creo que Donald Trump tampoco “, dijo Alcock.

Campaña del ex presidente presentó un rechazo notic correo a la FEC cierre del lunes.

“Para ser claros: DJTFP no tiene afiliación con el Comité Nacional del Partido Patriota MAGA, que no está autorizado por el Sr. Trump o DJTFP. DJTFP está colocando este aviso de desautorización en el registro público por temor a la confusión entre el público, que puede ser engañado creer que las actividades del Comité Nacional del Partido Patriota del MAGA han sido autorizadas por el Sr. Trump o DJTFP – o que se están haciendo contribuciones a este comité no autorizado a DJTFP – cuando eso no es cierto “, escribió la campaña del ex presidente.

Davis dice que ver la desautorización fue decepcionante, ya que intentó ponerse en contacto con la campaña del ex presidente sin suerte.

“Creo que era necesario que lo hiciera, pero estábamos muy decepcionados. Queríamos mostrarle que si está exhausto o si quiere tomar un descanso está bien, pero el pueblo estadounidense no lo hará. Vamos para seguir luchando por él, vamos a seguir organizándonos y estaremos ahí para él cuando esté listo para venir y unirse a nosotros ”, dijo Davis. “Se necesitó coraje para ganar nuestra independencia la primera vez y ahora se necesita coraje para volver a ganarla. Sentimos que nos están censurando, sentimos que nos dicen que nos vayamos, pero no podemos tener miedo de dar un paso al frente y ser quienes somos. Defendí nuestra constitución una vez, y estoy dispuesto a defenderla nuevamente “.

8 On Your Side se acercó a funcionarios del Partido Republicano de Florida y del Partido Demócrata de Florida; ninguno ha respondido a nuestras solicitudes de comentarios.