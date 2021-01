Verifique su segundo pago de estímulo con la herramienta ‘Get My Payment’ del IRS

(NEXSTAR) – El Servicio de Impuestos Internos ha comenzado a emitir una segunda ronda de pagos de impacto económico de hasta $ 600 para individuos, o $ 1,200 para parejas casadas, y muchos estadounidenses se preguntan cuándo pueden esperar ver los suyos.

El lunes es la fecha oficial de pago, y el IRS dijo que algunos contribuyentes pueden haber visto los pagos de depósito directo como pendientes o como pagos provisionales en sus cuentas antes de esa fecha. Los pagos iniciales de depósito directo comenzaron a llegar a las cuentas bancarias el 29 de diciembre y el envío de cheques de papel comenzó al día siguiente.

“A lo largo de este año desafiante, el IRS ha trabajado día y noche para brindar Pagos de Impacto Económico y servicios críticos para los contribuyentes al pueblo estadounidense”, dijo el comisionado del IRS Chuck Rettig en un comunicado de prensa . “Estamos trabajando con rapidez para distribuir esta segunda ronda de pagos lo más rápido posible”.

Los pagos son parte de un proyecto de ley bipartidista masivo y un paquete de financiamiento gubernamental destinado a brindar ayuda económica a millones de estadounidenses en medio de la pandemia del coronavirus.

En un tuit , el Departamento del Tesoro de EE. UU. Escribió que no se requiere ninguna acción para que los contribuyentes elegibles reciban los pagos. Los pagos se realizarán para la mayoría de las personas mediante depósito directo. Los contribuyentes que recibieron la primera ronda de pagos el año pasado pero no reciben un pago de depósito directo, generalmente recibirán un cheque por correo o, en algunos casos, a través de una tarjeta de débito.

“El IRS les recuerda a los contribuyentes que los pagos son automáticos y que no deben comunicarse con sus instituciones financieras o con el IRS con preguntas sobre el tiempo de pago”, dijo el IRS.

Según el IRS, la segunda ronda de pagos, en general, será de hasta $ 600 para individuos y hasta $ 1,200 para parejas casadas que presenten una declaración conjunta, con $ 600 adicionales por cada hijo calificado. Los dependientes de 17 años o más no son elegibles para el pago por hijo.

Rettig dijo que se insta a los contribuyentes a visitar IRS.gov para obtener la información más reciente sobre pagos, incluidos los criterios de elegibilidad y cómo los contribuyentes elegibles pueden reclamar un pago.

Las personas podrán verificar el estado de los cheques en el sitio web del IRS una vez que estén disponibles, dijo el IRS. La herramienta se estaba actualizando con nueva información a partir de la semana pasada.

Los contribuyentes que normalmente no presentan declaraciones de impuestos federales sobre la renta, pero que podrían ser elegibles, pueden registrarse utilizando la herramienta de no contribuyentes en el sitio web del IRS si creen que se les debe el pago. Aquellos en esta categoría generalmente no pueden presentar porque sus ingresos están por debajo del umbral mínimo.

Las personas elegibles que no recibieron el primer o el segundo pago de impacto económico podrán reclamarlo cuando presenten sus impuestos de 2020 en 2021.

¿Quién es elegible para el segundo pago de impacto económico?

Ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y extranjeros residentes calificados que:

Tener un número de seguro social válido,

No se puede reclamar como dependiente de otro contribuyente, y

Tenía ingresos brutos ajustados por debajo de ciertos límites.

Si por lo general no presenta una declaración de impuestos y no recibe su pago por impacto económico, es posible que el IRS no tenga suficiente información para determinar su elegibilidad. Esto incluye a aquellos que reciben los beneficios federales que se enumeran a continuación.