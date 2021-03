Verificación de identidad del IRS: por qué los reembolsos de más contribuyentes están en espera

( WSPA ) – Si espera un reembolso de impuestos pero no ha llegado, es posible que sea uno de un número creciente de contribuyentes que han sido señalados por el IRS.

Esta vez no tiene nada que ver con ser auditado, todo es para prevenir el fraude. Y si no da un paso importante, no obtendrá su dinero.

“Recibí la carta que decía que necesitaban confirmar mi identidad y obviamente no lo creían”, dijo Derek Digh, propietario de un negocio en Cherryville, Carolina del Norte.

Es una reacción normal. Después de todo, el IRS ha sido suplantado en tantas estafas de phishing.

“Hay tantas estafas en este momento que ven esto y tienen miedo de levantar el teléfono y llamar”, dijo el preparador de impuestos Dan Thomas, un agente inscrito del IRS.

Pero, como explica Thomas, la carta “5071-C ” realmente es del gobierno. Tenga en cuenta que este aviso solo vendrá en forma de carta. No vendrá como correo electrónico o mensaje de texto.

Si bien la carta no es una auditoría, requiere su atención inmediata si desea su reembolso de impuestos.

“Número uno, están deteniendo la declaración. La declaración no será procesada. Están buscando verificación de su identidad para asegurarse de que la declaración de impuestos que tienen en su sistema sea para la persona que la presenta”, agregó. dijo Thomas.

Y como Derek Digh puede atestiguar, prepárate para esperar mucho tiempo para pasar.

“Estuve hablando por teléfono durante una hora, hora y media”, dijo Digh.

Después de todo, está tratando con el IRS.

Y una vez que lo hagas, tendrás que responder preguntas que son mucho más profundas que el apellido de soltera de tu madre.

“Fue realmente salvaje, estuve en el Cuerpo de Marines en un momento y tenía una casa que había comprado y me estaban haciendo preguntas sobre esa ubicación y yo estaba como wow, realmente están cavando aquí”, dijo Digh .

Digh dice que hay una manera de verificar su identidad con el IRS en línea , pero lo intentó y no funcionó para él, y en su lugar le indicó que llamara.

Debemos tener en cuenta que, aunque los preparadores de impuestos pueden representarlo ante el IRS, en esta situación no pueden realizar la llamada telefónica por usted porque solo el contribuyente conoce esa información privada.

Entonces, ¿a quién apunta el IRS? Thomas dice que parece ser gente que recientemente ha tenido cambios en la vida como una mudanza, matrimonio, divorcio o salir de la cárcel.

“Me había divorciado, así que mis registros habían cambiado, y luego me volví a casar, por lo que era casi como si no creyera que me había casado en su sistema de alguna manera”, dijo Digh.

Pero en algunos casos, Thomas dice que es simplemente aleatorio.

Dice que una cosa es segura; Según sus clientes en Jackson Hewitt, el número de personas que reciben la carta ha aumentado este año.

“Están enviando más cartas de las que tienen gente para manejarlo”, dijo Thomas.

Así que cargue ese teléfono celular, prepárese para una llamada larga e imprima las declaraciones de impuestos de los últimos 4 años.

“Me estaban preguntando, declaración de impuestos de 2015, vaya a esa página, línea K, qué hay en ese bloque”, dijo Digh.

Pero sobre todo, no ignore esa carta del IRS.

Thomas y Digh dicen que una vez que haya terminado, recibirá la devolución en 3 semanas, pero es probable que llegue por correo, no por depósito directo.