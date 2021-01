Ver en vivo: Campañas de Biden para los demócratas antes de la segunda vuelta de Georgia

ATLANTA ( NewsNation Now ) – El presidente Donald Trump y el presidente electo Joe Biden viajarán a Georgia el lunes en un intento final por reunir votos en las ajustadas elecciones de segunda vuelta que determinarán qué partido controla el Senado.

Un par de senadores republicanos en ejercicio se enfrentan a dos rivales demócratas en las elecciones del martes, cuando han surgido nuevos esfuerzos del presidente para anular la victoria de Biden en el estado.

Si los republicanos Kelly Loeffler y David Perdue defienden con éxito sus escaños, su partido mantendrá una mayoría de 52 escaños en el Senado de 100 escaños, lo que les da el poder de bloquear gran parte de la agenda de Biden cuando asuma el cargo el 20 de enero.

Una barrida de los demócratas Raphael Warnock y Jon Ossoff entregaría el control al partido de Biden, ya que la vicepresidenta electa Kamala Harris llevaría a cabo la votación de desempate en la cámara 50-50. Eso facilitaría que Biden promulgue un mayor alivio del coronavirus y aborde el cambio climático, ya que los demócratas también controlan la Cámara de Representantes.

Ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría en las elecciones de noviembre , lo que impulsó las elecciones de segunda vuelta.

Biden ganó por estrecho margen en Georgia en noviembre, rompiendo años de dominio republicano en el estado. Trump se ha negado a reconocer su derrota y su campaña ha intentado sin éxito revertir los resultados en Georgia y varios otros estados de batalla.

Durante el fin de semana, el Washington Post publicó fragmentos de audio de una grabación de una llamada telefónica en la que el presidente Trump pidió al principal funcionario electoral de Georgia, el secretario de Estado Brad Raffensperger, que “encontrara” suficientes votos para anular su derrota. The Associated Press obtuvo el audio completo de la conversación de Trump con funcionarios de Georgia de una persona en la llamada.

“Todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11,780 votos, que es uno más de los que tenemos “, dijo Trump.” Porque ganamos el estado “.

Raffensperger rechazó su solicitud, citando que Georgia contó sus votos tres veces antes de certificar la victoria de Biden por un margen de 11,779.

“Presidente Trump, hemos tenido varias demandas y hemos tenido que responder en la corte a las demandas y las disputas”, dijo en la llamada. “No estamos de acuerdo en que haya ganado”.

Trump confirmó en un tuit el domingo que había hablado con Raffensperger. La Casa Blanca remitió las preguntas a la campaña de reelección de Trump, que no respondió el domingo a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. La oficina de Raffensperger no respondió a una solicitud de comentarios.

Los demócratas y algunos republicanos condenaron las acciones de Trump, mientras que al menos un demócrata, el senador Dick Durbin, instó a una investigación criminal.

El asesor principal de Biden, Bob Bauer, calificó la grabación como “prueba irrefutable” de que Trump amenaza a un funcionario de su propio partido con “rescindir el recuento de votos legal y certificado de un estado y fabricar otro en su lugar”.

Varios funcionarios electorales de Estados Unidos, así como el ex fiscal general de Trump, William Barr, han confirmado que no hubo un fraude generalizado en las elecciones. No está claro si las acciones de Trump y sus repetidos reclamos de fraude electoral afectarán el resultado de las elecciones al Senado.

Trump visitará Dalton, una ciudad en el noroeste fuertemente republicano del estado. Biden se unirá junto con Ossoff y Warnock en Atlanta. NewsNation transmitirá en vivo ambos mítines en el reproductor de arriba . Sintonice NewsNation a las 8 / 7c esta noche para obtener un informe completo.

Todos los informes de Andy Sullivan y Nathan Layne de Reuters; y Jeff Amy, Darlene Superville y Kate Brumback de AP.