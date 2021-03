Venezuela: Médicos independientes atienden a pacientes en sus hogares

Caracas, Venezuela (AP)- Rodeado de equipo médico, pero en su propia habitación en su casa, Carlos Páez, se recupera del Covid-19.

El doctor Leonardo Acosta llegó a la residencia de Páez el miércoles al anochecer para revisar al cocinero de 55 años.

“Nunca pensé que usted me devolvería la vida, doctor”, dijo Carlos Páez, cocinero

En medio de la pandemia de Coronavirus en Venezuela, un grupo de médicos formó una consulta privada para ofrecer tratamiento completo a los pacientes de Covid en sus hogares.

“No hay mejor atención que la que uno pueda tener en su casa, con su familia, con sus seres queridos, al lado tuyo y con la gente que te quiere”, dijo Carlos Páez, cocinero.

En las últimas semanas, las autoridades de Caracas han informado de un aumento de casos de Covid-19, por lo que los médicos independientes se han visto desbordados por el gran aumento de la demanda de tratamiento en casa, lo que evidencia el colapso de los centros de salud públicos y privados, según los médicos.

El doctor Leonardo Acosta se dedica a tiempo completo a atender a los pacientes en sus domicilios. Recibe más de 300 llamadas diarias con solicitudes.

“Ya no solo es por un tema de dinero –que obviamente es costoso ingresar por coronavirus a una clínica, sobre todo si no cuentas con seguro médico– sino de disponibilidad. Incluso teniendo seguro, teniendo todos los recursos económicos, si no hay cama, pues no se puede atender al paciente en el centro privado. Y así como en el centro privado no te imaginarás cómo serán los centros públicos, donde ya normalmente antes del Coronavirus estábamos un poco colapsados, ahorita más aún”, dijo Leonardo Acosta, doctor.

La familia no tiene Seguro médico, y le está pagando a los médicos privados menos de la mitad de lo que costaría una clínica privada.

En Venezuela, donde el coronavirus no ha golpeado con tanta fuerza como en otros países sudamericanos, la población comienza a preocuparse por un posible colapso del sistema de salud, al no poder atender la creciente demanda de pacientes que necesitan recibir atención médica por el coronavirus.

Venezuela registró hasta la fecha, 147.577 casos y 1.459 muertos de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins.

Venezuela comenzó la semana pasada el proceso de vacunación de su población tras recibir 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V y un lote de 500.000 vacunas donadas por China.

Anne Marie Garcia, Associated Press