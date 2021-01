Vendedor de electrodomésticos de Clearwater arrestado nuevamente, ahora acusado de proporcionar documentos falsos a la ciudad

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

CLEARWATER, Fla. (WFLA) – Rich Curtin no podía creerlo. Menos de una semana después de que la policía arrestara a James Holecek , acusándolo de estafar a Curtin, lo arrestaron nuevamente. Lo que es aún más difícil de creer para Curtin es que Holecek salió de la cárcel horas después de su arresto.

“Y sin embargo, está en libertad bajo fianza”, dijo Curtin. “¡OTRA VEZ!”

La policía arrestó a Holecek por primera vez en octubre en un plan para defraudar cargos derivados de tratos de electrodomésticos con tres personas distintas. Los electrodomésticos no se entregaron según lo prometido o no funcionaron.

Cuando 8 On Your Side confrontó a Holecek después de su arresto inicial en octubre, él no respondió a las preguntas, amenazó a nuestro equipo con acciones legales y les informó que estaban en una propiedad privada.

Cuando intentamos comunicarnos con él para hacer comentarios después de su arresto más reciente, respondió por mensaje de texto, “es una acusación falsa de arresto falso y eso se probará en el sistema legal en el futuro”.

Según los detectives, algunas de sus transacciones ocurrieron en línea en sitios como Facebook Marketplace y Craigslist. Ahora, cuando busca su nombre en Craigslist, aparece una advertencia que insta a los compradores a evitarlo.

Ahora, el último arresto de Holencek involucra a la ciudad de Clearwater. Según un informe de arresto, Holencek utilizó documentos ficticios, declaraciones falsas y tergiversaciones al solicitar el programa de asistencia de alquiler, hipoteca y servicios públicos de Clearwater. El documento dice que Holecek recibió $ 4.078,80 a cambio debido a las discrepancias en la aplicación.

La policía de Clearwater arrestó a Holecek el domingo por la tarde a las 4:01 pm y, según los registros de la cárcel, pagó una fianza de $ 5,000 y salió de la instalación unas seis horas después.

8 On Your Side quería saber, si Holecek es acusado de cometer delitos adicionales mientras estaba bajo fianza, ¿no es eso una violación de las condiciones de su fianza? La respuesta es sí.

Roger Futerman es un abogado defensor, no afiliado a este caso. Dice que, desde que Holecek pagó una fianza antes de presentarse por primera vez ante un juez, el estado no ha tenido la oportunidad de presentar una moción u objetar su liberación.

“Especialmente en un caso como este, si tiene un plan de delito grave para defraudar y se alega que ha cometido un delito similar. 99,9% el estado va a hacer esa moción para revocar la fianza”, dijo Futerman. “Y el juez lo va a conceder”.

Futerman cree que una vez que los fiscales se den cuenta del hecho de que Holecek ha permanecido fuera de su radar, pueden presentar dicha moción.

“Todo lo que puedo decirles es que se acerca. Se acerca”, dijo Futerman. “Y el hecho de que esté llamando la atención ahora, estoy seguro de que si el estado ve esta historia, llegará más temprano que tarde”.