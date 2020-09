Velero golpeado por Sally cerca de Tampa Bay llega a la playa en Panhandle

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – Un velero que fue golpeado por Sally y tuvo que ser abandonado por las personas a bordo durante el fin de semana cerca de Tampa Bay terminó en Panama City Beach el miércoles por la noche, según el hombre que encontró el bote flotando en el golfo de México.

8 On Your Side informó del rescate de cuatro marineros a bordo del barco “Yes Dear” a principios de esta semana. Los marineros pidieron ayuda por radio el domingo cuando la tormenta tropical Sally azotó el Golfo de México y golpeó su velero.

Los miembros de la tripulación a bordo del COSCO Malaysia, un buque portacontenedores en ruta desde Mobile, Alabama a Port Tampa Bay, estaban a 16 millas de distancia. El capitán dijo que entraron en acción para ayudar.

Localizaron el velero y llevaron a los marineros a Tampa.

En una entrevista telefónica, el capitán le dijo a 8 On Your Side que “Yes Dear” tenía alrededor de una hora o dos antes de que se hundiera.

Pero un hombre en Panama City Beach, a unas 250 millas de la última ubicación del velero, dijo “Sí, querido”, rodó hacia la costa el miércoles por la noche.

“Mi hermana lo ve y me grita”, dijo Chris Hill. “Tenemos olas de 8 (o) 10 pies. Un barco no debería estar ahí”.

Hill dijo que llamó a la Guardia Costera de Estados Unidos. Dijo que vio luces encendidas y las velas estaban izadas “así que supe que alguien había estado navegando”.

Hill fue al bote y determinó que no había nadie a bordo. En una entrevista de FaceTime con 8 On Your Side, Hill dijo que la policía apareció unos 30 minutos después.

Hill publicó más tarde en Facebook explicando que encontró “Yes Dear”.

Mientras tanto, un amigo en Key West había publicado un artículo de 8 On Your Side sobre el rescate . Hill lo leyó y dijo que llamó al Davis Islands Yacht Club, donde tiene su base el barco. Poco después de eso, el propietario llamó a Hill para decirle que iría al Panhandle para recuperar el bote.

“Es asombroso”, dijo Hill. “El barco está en muy buenas condiciones”.

Hill dijo que estaba contento de ayudar y agradecido que nadie resultó herido.

“Cuando ves un barco como ese con toda la electrónica encendida, EPIRB desplegada, velas rotas, lo peor pasa por tu mente”, dijo. “Las cosas materiales se pueden reemplazar. Me alegro de que haya salido bien. Me alegro de que estén a salvo”.

