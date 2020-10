Vecinos culpan a las elecciones luego de que un hombre robara una excavadora para arrollar carteles de la campaña de Biden en el condado Polk

HAINES CITY, Fla. (WFLA) – Los testigos lo llaman un “signo de los tiempos”, después de que, según la policía, un hombre robó una excavadora y atacó casas con carteles de Joe Biden en el jardín .

“¿Estás bromeando? Ni siquiera lo creo”, dijo Adam Burgess de Atlanta sobre el incidente que ocurrió el sábado en la casa que posee en Haines City.

Cortesía de Adam Burgess

Recibió una llamada de un vecino, Cornelius Marion, quien vio la excavadora conduciendo por la carretera.

Marion escuchó al hombre detrás del volante hablar en voz alta y lo vio entrar en la propiedad de Burgess, que tenía dos carteles de Biden en el jardín delantero.

“Lo vemos agarrando el letrero, el letrero de Biden / Harris, levantándolos y luego los arrojó al cargador frontal. Eso es realmente extraño ”, dijo Marion.

Antes de que el hombre se fuera, la policía dice que se estrelló contra la cerca.

Marion se subió a su camioneta y lo siguió hasta una casa cercana con un cartel de Biden donde el hombre repitió el comportamiento.

“Simplemente tomó el cargador frontal, lo dejó caer y lo desenterró”, dijo Marion.

La policía dice que también dañó una señal de límite de velocidad de la ciudad.





La policía encontró a James Blight, de 26 años, conduciendo el equipo en el área de Hinson Avenue y South Third Street y lo arrestó.

Blight robó el cargador frontal del sitio de construcción de un Arby’s en la autopista 27, según la policía.

“Es absurdo que un hombre adulto pueda pensar que tiene derecho a destruir la propiedad de otra persona basándose en una diferencia de opinión política”, dijo el jefe de policía de la ciudad de Haines, Jim Elensky, en un comunicado. “El hecho de que condujera este equipo pesado, que no supiera cómo operar, por carreteras muy transitadas podría haber sido desastroso. Estamos agradecidos de que nadie haya resultado herido en este asunto “.

Cortesía de Adam Burgess

Blight le dijo a la policía que había estado bebiendo whisky todo el día y que no recordaba qué sucedió.

“Dijo que no podía evitar golpear los carteles de Joe Biden y reconoció que derribó una cerca en el proceso. Blight dijo que no sabía cómo operar el equipo ”, dijo la policía de Haines City en un comunicado.

La policía dijo que no mostró signos de deterioro en su interacción con los detectives. Un testigo que habló con él en el barrio estuvo de acuerdo.

“No parecía borracho. Parecía eufórico o algo así. Ni siquiera puedo describirlo. Parecía feliz ”, dijo Reginald Flowers. “Signo de los tiempos, supongo. Lamentablemente.”

El propietario cree que su vecindario fue atacado.

“Decide conducir hasta el único vecindario que resulta ser casi en su totalidad afroamericano y comenzar a destruir propiedades y eso es ridículo”, dijo Burgess.

James Blight, 26 años

Cortesía del Departamento de Policía de la ciudad de Haines

Burgess culpa a la retórica del presidente Donald Trump.

“Envalentona a las personas que son racistas y que son tendenciosas y que piensan que son superiores a otros grupos de personas por el color de su piel”, dijo.

La policía de la ciudad de Haines le dijo a 8 On Your Side que no ha habido casos específicos en esta temporada electoral que involucren vandalismo o robo de carteles de Donald Trump, pero las quejas sobre carteles políticos son comunes todos los años electorales.

“He visto muchos informes de personas levantando carteles de Trump, personas levantando carteles de Biden. Para él tomar el letrero y luego correr sobre la cerca, eso fue por la borda ”, dijo Marion. “Llegar al extremo de querer destruir la propiedad es una tontería. No va a influir en su voto de una forma u otra “.

Burgess agregó más carteles y pancartas de Biden a su casa después del incidente.

Blight, un transeúnte, fue arrestado por allanamiento de morada en un sitio de construcción, hurto mayor de $ 20,000 y cargos de travesura criminal.

ÚLTIMAS NOTICIAS:

Síguenos en nuestras redes sociales:

En Facebook : tampahoy.com

En Instagram: @tampahoy

En Twitter: @tampahoy