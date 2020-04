Usted se vio obligado a enviar por correo su solicitud de desempleo, ¿y ahora qué?

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Florida (WFLA) - Las pequeñas empresas cuentan con $ 310 mil millones para ayudarlas a sobrevivir a la pandemia de coronavirus, pero algunos dueños de negocios del área de Tampa Bay dicen que están teniendo problemas para obtener respuestas de su banco y les preocupa que puedan pierda la ayuda que tanto necesita.

Rebecca Zoumberos contactó por primera vez a 8 On Your Side frustrada porque no estaba obteniendo ninguna información sobre un préstamo que su negocio de fotografía necesita.