'Use el sentido común': el alcalde de Tampa se defiende contra la reacción de los bares por la ordenanza de las máscaras

BROOKSVILLE, Fla. (WFLA) - El gobernador Ron DeSantis calificó las críticas recientes sobre la política de vacunación en Florida como "una broma" el miércoles durante una conferencia de prensa en Brooksville.

Algunas personas mayores se han acercado a 8 On Your Side, molestas por la forma en que hay sitios emergentes o cápsulas de vacunas solo en un puñado de comunidades. El gobernador DeSantis ha dicho repetidamente que esas dosis de vacuna provienen de una asignación separada . 8 On Your Side está trabajando para comprender exactamente lo que eso significa.