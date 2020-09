Uno a uno: Joe Biden habla sobre protestas, pandemia de coronavirus y debates en entrevista exclusiva con WFLA

TAMPA, Florida (WFLA) – El exvicepresidente Joe Biden se ha enfrentado a algunas críticas en los últimos meses por no realizar entrevistas en persona con los periodistas. Pero durante una visita a Tampa el martes, Biden acordó hablar exclusivamente con Keith Cate de 8 On Your Side.

Fue la primera entrevista de Biden con un reportero en Florida desde que se convirtió en el candidato demócrata para las elecciones presidenciales de 2020, y abordó varios temas, incluida la pandemia, las protestas a nivel nacional, la economía y su próximo debate contra el presidente.

Biden sobre los veteranos

Biden estaba en Tampa para sostener una mesa redonda con los veteranos . Cuando hablamos con Biden después de la mesa redonda, el ex vicepresidente nos dijo que cree que el presidente Donald Trump les ha fallado a los veteranos de “varias maneras”.

“La mayor forma en que sería diferente (si yo fuera el comandante en jefe) es que les mostraría respeto. La idea de que se refiera a cualquiera que se haya ofrecido como voluntario para ir al ejército y a los que hayan perdido la vida como tontos … es tan insultante “, dijo Biden. “Quiero decir, esta gente, el 1 por ciento de la población se ha ido para proteger al resto. Y los trata como si fueran prescindibles”.

El candidato demócrata también señaló que su hijo sirvió en Irak.

“No era un perdedor. No era un tonto. Era un patriota”, dijo Biden. “Al igual que todas esas otras personas que han dado su vida, su tiempo y su esfuerzo y las familias que se quedan atrás. Así que me parece despreciable la forma en que habla de los veteranos”.

¿Cómo respondería al coronavirus?

El exvicepresidente ha sido muy crítico con la respuesta del presidente Trump a la pandemia de coronavirus. Si fuera presidente en este momento y Estados Unidos viera otro aumento en los casos, Biden nos dijo que seguiría un plan que presentó en marzo.

“Número uno, tenemos que implementar las pruebas el mismo día y hacerlo rápidamente. Avanzar, avanzar, hacerlo a nivel nacional”, dijo.

Biden también dijo que debemos estar en condiciones de proporcionar máscaras y otros equipos de protección personal a enfermeras, médicos y socorristas.

Y cuando se trata de usar máscaras, Biden dijo que sería un ejemplo para los estadounidenses al usar una y ser responsable.

“Animaría a todo el mundo a usar una máscara, animaría a cada gobernador a convertirlo en un mandato en su estado”, dijo.

Biden aborda las protestas

Biden, quien ha enfrentado críticas de algunos republicanos que dicen que no ha abordado la violencia durante las protestas, dejó en claro el martes que la condena.

“No hay justificación para la violencia en una protesta. Ninguna. Cero. No importa quién la cometa, ninguna”, dijo. “Una protesta es la capacidad de salir y hablar y defender tu caso. Pero nada de violencia. Todo debe ser condenado en todos los ámbitos”.

También dijo que el país debe estar en un lugar donde las personas sean tratadas por igual.

“La idea de que dispararon a esos dos agentes, a esos dos agentes del sheriff dispararon en California … es absolutamente indignante que, de hecho, no estemos condenando eso”, dijo Biden. “Tenemos que unir a las fuerzas del orden, a los afroamericanos y otras comunidades. Ya lo he hecho antes, podemos hacerlo de nuevo”.

¿Cómo ayudaría a los floridanos sin trabajo?

Cuando se trata de la economía y ayudar a la clase media, Biden dijo que su primera prioridad sería controlar la pandemia.

“Tienes que asegurarte de tener bajo control la crisis de COVID. Y tienes que poder avanzar en esa dirección”, dijo. “No se puede hacer mucho hasta que no se hace”.

También dijo que debemos brindar oportunidades de trabajo a los estadounidenses. Biden señaló que una parte importante de las oportunidades laborales en Florida se encuentran en la industria hotelera y dijo que debemos estar en una posición en la que podamos desinfectar y proporcionar PPE.

“Se está haciendo muy poco de eso. Así es como hacemos que la gente vuelva a trabajar”, dijo. “En general, no solo en la industria hotelera, podemos aumentar significativamente la fabricación asegurándonos de hacerlo en Estados Unidos”.

“Prepárese, señor presidente”.

Biden se enfrentará al presidente Trump en su primer debate presidencial a finales de mes. Trump ha dicho que tiene pocas expectativas para su rival demócrata y calificó a Biden de “desastre”.

Cuando le preguntamos si estaba ansioso por debatir con el presidente, el ex vicepresidente se rió entre dientes y dijo que sí.

“Estoy deseando que llegue el debate y él es un tonto. Los comentarios son tontos”, dijo. “Prepárese, señor presidente. Aquí vengo”.

