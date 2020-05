University Town Center Mall reabrirá el 6 de mayo

Escalator in the mall

TAMPA (WFLA) – The Mall at UTC reabrirá al público el miércoles 6 de mayo a las 11:00 a.m.

Según un comunicado de prensa obtenido por News Channel 8, el centro comercial estará abierto de 11 a.m. a 7 p.m. de lunes a sábado y estará abierto los domingos de 11 a.m. a 6 p.m.

El centro comercial en un comunicado dice que los horarios de los restaurantes y los grandes almacenes pueden variar, ya que se tomarán nuevos pasos para garantizar la salud y seguridad del cliente.

Limpiar y desinfectar el centro durante todo el día y después de las horas, con un enfoque en superficies de alto contacto y mucho tráfico

Usar un desinfectante más fuerte cuando esté disponible

Fomentar el uso de máscaras donde aún no lo exigen las leyes locales, estatales o federales.

Uso de señalización y calcomanías para ayudar a los clientes con el distanciamiento social.

Ofreciendo desinfectante para manos en estaciones designadas

Continuar desinfectando los cochecitos y las sillas de ruedas antes del uso de los huéspedes.

Cierre de nuestra área de juegos.

Apagando las fuentes de agua potable

Retirar muebles y / o restablecer áreas de asientos en nuestras áreas comunes para permitir un mayor distanciamiento social

Permitir que los caminantes del centro comercial tengan acceso a hacer lo que aman una hora antes de que el centro abra al público (10:00 a.m.)

LATEST ON THE CORONAVIRUS PANDEMIC: