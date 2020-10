Una querida doctora muere luego de dar a luz, destaca la conciencia sobre las condiciones del embarazo y el posparto

INDIANAPOLIS – Un querido médico del Hospital para Niños IU Health Riley falleció recientemente debido a complicaciones después de dar a luz a una niña. La muerte de la Dra. Chaniece Wallace, jefa de residentes de pediatría, está destacando el tema de la mortalidad materna.

“La preeclampsia es una condición que solo se presenta con el embarazo”, dijo la Dra. Lauren Dungy-Poythress. “No sabemos exactamente qué lo causa. Solo viene con el embarazo; la cura es el parto “.

El Dr. Dungy-Poythress es un especialista en medicina materno-fetal de IU Health. Dijo que algunos de los síntomas asociados con esta afección incluyen presión arterial alta, cambios en la visión, náuseas, vómitos, dolores de cabeza e hinchazón de las manos y la cara.

“La preeclampsia puede presentarse de la forma que desee”, dijo el Dr. Dungy-Poythress. “No siempre es una tríada clásica a la que estás acostumbrado a mirar”.

La Dra. Dungy-Poythress dijo que la mejor línea de defensa es ver al médico con regularidad durante el embarazo.

“Para recibir información sobre algunas de las cosas que debe buscar, que todos los médicos suelen decir a los pacientes cada vez que viene al hospital, las visitas a la clínica, una de las razones por las que se toman la presión arterial y se sumergen la orina es para ver cómo tiene mucha proteína ”, dijo Dungy-Poythress. “Detección de preeclampsia”.

Dungy-Poythress también abordó las disparidades raciales para las mujeres de color, afirmando que, lamentablemente, la tasa de mortalidad materna es de tres a cuatro veces más alta para las mujeres negras que para las blancas, y que “los hispanos se encuentran en algún punto intermedio”.

“Desafortunadamente, existen preocupaciones, evidencia e investigación que sugerirían y la experiencia personal de las personas también confirmaría que puede haber prejuicios raciales, puede haber prejuicios implícitos, puede haber racismo institucional”, dijo Dungy-Poythress.

Dungy-Poythress dijo que en el condado de Marion el año pasado, el 53% de las mujeres negras embarazadas tuvieron acceso tardío a la atención, lo que significa que no tuvieron acceso a la atención en el primer trimestre.

“Sabemos que el acceso temprano o el acceso a la atención prenatal puede mejorar los resultados”, dijo Dungy-Poythress. “Si no podemos verte, no podemos reconocer algunas de las preocupaciones, no podemos abordarlas y tratarlas más tarde. ¿Porqué es eso? ¿Es porque no tengo transporte, es porque cuando vengo a las instituciones me siento marginado y me tratan de manera diferente y por eso no quiero venir y sentirme así o ser tratado de esa manera? Esta es una oportunidad para animar esa conversación y decir cómo podemos ayudar a mejorar estos resultados “.

La Dra. Sylvia Gates Carlisle, presidenta de la Asociación de Mujeres Negras Médicas , estaba indignada después de enterarse de la muerte de la Dra. Wallace.

“Estaba horrorizado”, exclamó Carlisle. “Horrorizada y enfurecida porque una joven médica, nuestra hermana médica, muere durante el embarazo. Las palabras realmente no pueden expresar nuestro horror y nosotros, como organización, extendemos nuestro más sentido pésame a su familia y colegas. Pero también estamos enfurecidos “.

La organización de Carlisle tiene su sede en California. Su sitio web indica que son un grupo de mujeres médicas negras que trabajan para mejorar la salud y el bienestar públicos.

“California tiene una tasa de muerte de 4.5 por cada 100,000 nacimientos, lo cual es horrible, pero Indiana tiene una tasa de muerte de 41 por cada 100,000 nacimientos”, dijo Carlisle.

Indiana estableció el Comité de Revisión de la Mortalidad Materna que dice que trabaja para “identificar las muertes asociadas al embarazo, revisar las causadas por complicaciones del embarazo y otras causas asociadas, e identificar los problemas que contribuyen a estas muertes y recomendar intervenciones que pueden reducir estas muertes”.

El año pasado, también entró en vigor un requisito que exige que los hospitales de Indiana que ofrecen atención obstétrica y neonatal estén certificados como nivel I a IV. El pedido se basa en los servicios que ofrecen.

El objetivo es permitir que las mujeres elijan la instalación que más les convenga.

