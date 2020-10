Una pareja de Sarasota dice que el proyecto de instalación de azulejos de Home Depot dejó la casa como un 'desastre'

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CONDADO DE SARASOTA (WFLA) – Jeff O’Berry y Tom DeVol acudieron al Home Depot en University Parkway para lo que se suponía que era un simple proyecto de mejoras para el hogar. Meses después, están llamando a toda la experiencia una pesadilla sin un final a la vista.

La pareja quería colocar baldosas nuevas en el vestíbulo de entrada, los pasillos, la cocina, el comedor, el lavadero y la oficina. Se suponía que iba a ser un proyecto rápido y fácil.

“Originalmente nos dijeron que se haría con un sistema sin polvo, pero no había ningún recogedor de polvo ni aspiradora ni nada que se hiciera, así que terminó pareciendo una nube de polvo aquí”, dijo Tom DeVol. Los escombros estaban por todas partes. Impregnaba toda la casa, el sistema de aire acondicionado y todo. Las cosas estaban cubiertas y selladas con bisquine entre las habitaciones y las puertas estaban cerradas, pero aún lo impregnaba todo ”, continuó.

A la pareja se le dijo que una empresa de limpieza profesional vendría al día siguiente de que se completara el proyecto, el 28 de agosto. Más de dos meses después, nada ha cambiado.

“Si hubiera sabido que esto habría sido tan destructivo, habría tenido todas nuestras pertenencias almacenadas y sacadas de las instalaciones hasta que esto hubiera terminado. No nos hicieron creer que esto sería tan dañino. Nos lo dijeron sería un sistema libre de polvo o sin polvo que hiciera todo el esmerilado y remoción de baldosas y no fue como nos dijeron y este es el resultado “, dijo DeVol. “Este ha sido un proceso muy dañino física y mentalmente para nosotros”, explicó.

Todos los rincones de la casa de la pareja están cubiertos de polvo. Esto no es polvo ordinario, es polvo de mortero espeso y arenoso. Ha obstruido el lavabo del baño, ha manchado los electrodomésticos nuevos de la cocina e incluso ha llegado a los conductos de aire de la casa.

“Ha afectado todos los aspectos de nuestras vidas durante estos dos últimos meses”, dijo Jeff O’Berry.

La pareja ha pasado los últimos dos meses viviendo en una casa llena de polvo sin cocina. Han gastado cientos en comida para llevar y todavía no se vislumbra un final. O’Berry dice que le gotea constantemente la nariz y DeVol dice que los ojos se le humedecen sin parar. Incluso uno de sus dos perros ha sido impactado por el polvo y enviado al veterinario con irritación.

Ambos están preocupados por los impactos futuros en la salud.

“Cada vez que veo un comercial en la televisión sobre el mesotelioma, pienso, oh Dios mío, es lo que estoy respirando y me va a afectar de esa manera o va a haber efectos a largo plazo. Definitivamente he tenido preocupaciones sobre nuestro salud de esto “, dijo O’Berry.

Durante semanas y semanas, la pareja ha intentado resolver el problema sin suerte. Entonces, llamaron a 8 On Your Side para pedir ayuda.

“Nos comunicamos con usted porque no podíamos pensar en ninguna otra forma de obtener una resolución final y una resolución rápida. Esto no puede continuar indefinidamente, que es lo que parece y pensamos que esta era la única forma en que podíamos conseguir que alguien asumiera la responsabilidad y la empresa que debería asumir la responsabilidad “, dijo O’Berry. nosotros “, continuó.

8 On Your Side se comunicó con la oficina corporativa de Home Depot el viernes por la tarde detallando lo sucedido y expresando las frustraciones de la pareja por obtener resultados de manera oportuna.

“Este trabajo no cumple con nuestros estándares de calidad y expectativas. Lamentamos mucho que el Sr. O’Berry y el Sr. DeVol hayan tenido esta experiencia y estamos trabajando para corregirlo lo más rápido posible”, dijo Home Depot. representante.

